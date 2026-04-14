Mesih tartışması alevlendi! Trump’ın ‘Hz. İsa’ çıkışı Vatikan’ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim zirve yaptı. Trump'ın kendisini Hz. İsa'ya benzeten ve "iyileştirici güç" olarak niteleyen tartışmalı paylaşımı sonrası Vatikan'dan sert yanıt geldi. Küresel siyasette Siyonizm ve Evanjelizm çatışmasının su yüzüne çıktığı bu süreçte, Papa'nın "Korkum yok" çıkışı ve Trump'ın geri adım atarak görseli silmesi, dünya kamuoyunda "Yeni bir Haçlı savaşı mı başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. A Haber stüdyolarında uzman isimler, bu tarihi hesaplaşmanın perde arkasını anbean deşifre etti.

TRUMP'IN 'MESİH' TASVİRİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyan geleneğinde Hz. İsa'yı andıran, elleri parlayan ve beyaz cübbeler içinde tasvir edildiği skandal bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Görselin arka planında Özgürlük Anıtı, savaş uçakları ve Amerikan kartalı gibi sembollerin yer alması "siyasi mesih" mesajı olarak yorumlanırken, Trump gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi. Konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Trump burada kendisini sadece bir lider değil, adeta bir kurtarıcı gibi konumlandırıyor. Hollywood film karakteri gibi bir kişiliği var, her hareketi sansasyon yaratıyor" sözleriyle durumu özetledi. Trump ise eleştirilere yanıt vererek, "Bu görsel, insanları iyileştiren bir doktor olarak tasarlandı. Ben insanları iyileştiriyorum, onları çok daha iyi hale getiriyorum" ifadelerini kullandı.