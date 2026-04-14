Mesih tartışması alevlendi! Trump’ın ‘Hz. İsa’ çıkışı Vatikan’ı hedef aldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Hz. İsa’ya benzeten tartışmalı paylaşımı dünya gündemini sarstı. Tepkiler sonrası görseli silen Trump, “İnsanları iyileştiriyorum” diyerek savunma yaptı. Vatikan’dan sert yanıt gelirken, Papa 14. Leo “Korkum yok” çıkışıyla gerilimi tırmandırdı. Küresel kriz derinleşiyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim zirve yaptı. Trump'ın kendisini Hz. İsa'ya benzeten ve "iyileştirici güç" olarak niteleyen tartışmalı paylaşımı sonrası Vatikan'dan sert yanıt geldi. Küresel siyasette Siyonizm ve Evanjelizm çatışmasının su yüzüne çıktığı bu süreçte, Papa'nın "Korkum yok" çıkışı ve Trump'ın geri adım atarak görseli silmesi, dünya kamuoyunda "Yeni bir Haçlı savaşı mı başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. A Haber stüdyolarında uzman isimler, bu tarihi hesaplaşmanın perde arkasını anbean deşifre etti.
TRUMP'IN 'MESİH' TASVİRİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI
ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyan geleneğinde Hz. İsa'yı andıran, elleri parlayan ve beyaz cübbeler içinde tasvir edildiği skandal bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Görselin arka planında Özgürlük Anıtı, savaş uçakları ve Amerikan kartalı gibi sembollerin yer alması "siyasi mesih" mesajı olarak yorumlanırken, Trump gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi. Konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Trump burada kendisini sadece bir lider değil, adeta bir kurtarıcı gibi konumlandırıyor. Hollywood film karakteri gibi bir kişiliği var, her hareketi sansasyon yaratıyor" sözleriyle durumu özetledi. Trump ise eleştirilere yanıt vererek, "Bu görsel, insanları iyileştiren bir doktor olarak tasarlandı. Ben insanları iyileştiriyorum, onları çok daha iyi hale getiriyorum" ifadelerini kullandı.
PAPA'DAN MEYDAN OKUMA: "KORKUM YOK!"
Vatikan'ın ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerine ve dış politikadaki sert tavrına karşı geri adım atmadı. Özellikle Trump'ın Papa'yı "dış politikada zayıf olmakla" suçlaması üzerine İtalya'dan seslenen Papa 14. Leo, "Korkum yok, barış için konuşmaya ve savaş karşıtlığını sürdürmeye devam edeceğim" dedi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardığı bilgilerde, "Vatikan ve ABD arasında tarihte görülmemiş bir dil sertliği yaşanıyor. Papa, Trump'tan korkmadığını açıkça ilan etti" bilgisini paylaştı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ise, "Trump'ın Papa'ya yönelik 'Ben olmasam o koltukta oturamazdın' mealindeki çıkışı, küresel güç odakları arasındaki kavganın ne kadar derinleştiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
SİYONİZM VE EVANJELİSTLERİN KİRLİ SAVAŞI MI?
Yaşanan bu "teolojik savaşın" arkasında yatan asıl nedenin Siyonist lobiler ve Evanjelist gruplar arasındaki güç mücadelesi olduğu iddia ediliyor. A Haber moderatörü Merve Özkan, "Bu görüntülerden sonra akıllara tek bir soru geliyor: Siyonizm ve Evanjelistler arasında gizli bir kavga mı var?" sorusunu gündeme taşıdı. Faruk Erdem, "Amerika kendisini seçilmiş ülke olarak görüyor. Tepedeki ışık olarak dünyayı yöneteceklerine inanıyorlar. Trump'ın bu paylaşımı aslında kendi tabanındaki muhafazakar ve Evanjelist kitleye verilmiş bir selamdır" dedi. Bercan Tutar ise, "Trump, Papa'yı liberal küreselcilerin adamı olarak görüyor ve onu devre dışı bırakmaya çalışıyor" ifadeleriyle krizin siyasi boyutuna dikkat çekti.
İRAN'DAN SÜRPRİZ PAPA DESTEĞİ VE MELONİ'NİN ÇIKIŞI
Kriz sadece Washington ve Vatikan hattında kalmadı; bölgesel aktörler de devreye girdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian, Trump'ın Papa'ya yönelik tutumunu kınayarak şaşırtıcı bir hamle yaptı. Pezeşkiyan, "Katoliklerin liderine yapılan bu saygısızlık kabul edilemez" diyerek Papa'ya sahip çıktı. Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump'ın dilini sert bir şekilde eleştirerek, "Vatikan ve Katolik dünyasına saygılı olunması gerekir. Papa her zaman barış için mücadele etmiştir" sözleriyle safını belli etti. Uzmanlar, Trump'ın "Ben Amerika'yı kurtaran Mesih'im" imajının dünyayı yeni bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor.