Ancak bu seçim, bir uzlaşmadan ziyade adeta bir "saray darbesi" niteliğindeydi. 88 üyeli meclisin sadece 59'unun katılımıyla gerçekleşen oylamada, birçok üyenin süreçten haberdar bile edilmediği gerçeği, sistemdeki çatlağı gözler önüne serdi. İran'ın kaderini belirleyen Velayet-i Fakih sisteminde rehber, sadece bir devlet başkanı değil, aynı zamanda dini otoritenin de mutlak zirvesi olarak kabul ediliyor.

Tarihler 9 Mart 2026'yı gösterdiğinde, İran Uzmanlar Meclisi tüm dünyayı şoke eden o kritik karara imza attı. Ali Hamaney'in ölümünün ardından, oğlu Mücteba Hamaney İran'ın üçüncü rehberi olarak ilan edildi.

KUM VE NECEF HATTINDA TEOLOJİK HESAPLAŞMA

Sistemin mimarı Humeyni'den devralınan miras, yıllar içinde güç dengelerinin değişmesiyle yeni bir boyuta evrildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Şii dünyasında iki ana model var; birincisi Necef modeli ve diğeri Kum modeli. İran'da uygulanan Kum modeli; hem ülkenin siyasi lideri, hem dini lideri, hem başkomutanı, yani her şeyi tek kişide toplayan bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

Sali, bu modeldeki kişinin aynı zamanda ideolojik ve devrimci bir güç olarak bu rejimi bölgeye yayma gayreti içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.