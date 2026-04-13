CANLI | ABD-İran-İsrail savaşında 45. gün! Gözler Hürmüz Boğazı'nda
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 45. gün. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen anlaşma müzakereleri, başarısız oldu. Karşılıklı restleşmelerin ardından Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı 17:00'de abluka altına alacağını duyurdu.
ABD-İsrail-İran savaşı 45. gününde.
CENTCOM, 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurdu. Gözler Hürmüz Boğazı'nda.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ TAMAMEN DURDURULDU
Londra merkezli denizcilik istihbaratına göre, ABD Başkanı Trump’ın İran limanlarına yönelik abluka kararını açıklamasının hemen ardından, Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği anında durduruldu.
TRUMP’IN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI ABLUKA PLANI SIZDI! “KÜRESEL PİYASALARIN ACIYA DAYANMA EŞİĞİ TEST EDİLECEK”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma planı, The Wall Street Journal tarafından tüm detaylarıyla ortaya kondu. Pakistan’da İran’la yürütülen kritik görüşmelerin çökmesinin ardından devreye alınan plan, küresel ekonomiyi sarsabilecek yeni bir savaş aşamasının sinyali olarak değerlendiriliyor.
“ABD DONANMASI SAHAYA İNİYOR”
The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Trump, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma talimatı verdi. Plan kapsamında İran’a ödeme yaparak boğazdan geçmeye çalışan gemiler tespit edilip durdurulacak, ardından deniz mayınları temizlenecek.
Trump’ın açıklamaları ise oldukça sert: İran güçlerinin ABD askerlerine ya da ticari gemilere saldırması durumunda “cehenneme çevrilecekleri” uyarısı yapıldı.
İSLAMABAD’DA 21 SAATLİK GÖRÜŞME ÇÖKTÜ
Abluka kararı, Islamabad’da yürütülen ve 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesinin hemen ardından geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran’ı nükleer program konusunda Washington’ın şartlarını reddetmekle suçladı.
“ASKERİ OLARAK MÜMKÜN AMA SÜRDÜRMEK ZOR”
The Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar, ABD’nin böyle bir ablukayı başlatabilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak uzun süre kontrol sağlamanın çok daha zor olacağını vurguluyor.
Hudson Enstitüsü’nden Bryan Clark’a göre:
“İran karşılık verirse işler hızla zorlaşır. Bu sistemleri korumak için ciddi bir askeri kalkan gerekir.”
YENİ AŞAMA: AÇIK UÇLU BOĞAZ SAVAŞI
Altı haftadır süren çatışma, bu kararla birlikte yeni bir evreye giriyor. Artık hedef sadece askeri tesisler değil; doğrudan Hürmüz Boğazı’nın kontrolü.
Uzmanlara göre bu hamle, Tahran ile küresel piyasalar arasında doğrudan bir “yıpratma savaşı” başlatacak. Sorunun özü ise şu:
Kim daha uzun süre dayanacak — İran mı, dünya ekonomisi mi?
İRAN’IN GÖLGESİ: MAYINLAR, DRONLAR VE HIZLI BOTLAR
Hürmüz Boğazı’nın coğrafi yapısı ABD için ciddi riskler barındırıyor. İran kıyılarına son derece yakın olan dar geçit; deniz mayınları, insansız hava araçları ve hızlı saldırı botlarına açık durumda.
Islamic Revolutionary Guard Corps filosunun büyük bölümü hâlâ aktif. Uzmanlara göre hızlı saldırı botlarının yüzde 60’tan fazlası operasyonel ve tehdit oluşturmaya devam ediyor.
ABD’NİN STRATEJİSİ: HER GEMİYİ DURDURMAK GEREKMİYOR
Emekli Tümamiral Mark Montgomery’ye göre ABD’nin tüm tankerleri durdurmasına gerek yok:
“Yeterince gemiyi hedef almak bile diğerlerini korkutmaya yeter.”
Bu strateji, İran’ın petrol gelirlerini kesmeyi ve ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.
KÜRESEL EKONOMİ SARSILIYOR: PETROL ŞOKU BAŞLADI
The Wall Street Journal’ın analizine göre İran’ın boğazı felç etmesi şimdiden Asya’da etkisini gösterdi:
- Fabrikalar üretimi kısıyor
- Akaryakıt istasyonları yakıtı sınırlıyor
- Havalimanlarında jet yakıtı krizi başlıyor
Ekonomik tahminler ise çarpıcı:
Katar: Yüzde 13 daralma
Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 8 daralma
Suudi Arabistan: Yüzde 6,6 daralma
PETROL ARZI DARALIYOR: 15 MİLYON VARİLLİK TEHLİKE
Savaş şu ana kadar küresel petrol arzının yaklaşık Yüzde 12’sine denk gelen 13 milyon varillik üretimi bloke etti. İran ihracatının da kesilmesi halinde piyasadan günlük yaklaşık 2 milyon varil daha eksilecek.
Bu durum, petrol fiyatlarında sert yükseliş riskini beraberinde getiriyor.
İRAN’IN KARŞI HAMLESİ: BORU HATLARI VE BAB EL-MENDEB
Tahran’ın elinde hâlâ güçlü kozlar var. Köşeye sıkışması halinde:
- Suudi Araibstan ve Birleşik Arap Emirlikleri boru hatlarını hedef alabilir
- Yemen açıklarındaki Bab al-Mandeb geçidini kapatma girişiminde bulunabilir
Bu senaryo, küresel ticaret için ikinci bir boğaz krizine yol açabilir.
ABD DONANMASI HAZIR: UÇAK GEMİSİ VE DESTROYERLER SAHADA
USS Abraham Lincoln uçak gemisi operasyon merkezi olarak görev yapacak. Bölgede bulunan güdümlü füze destroyerleri ise tanker trafiğini kontrol edecek ve olası İran saldırılarına karşı savunma sağlayacak.
ATEŞKES ÇÖKTÜ, GEMİLER MAHSUR KALDI
7 Nisan’da ilan edilen ateşkes, boğazın yeniden açılmasını sağlayamadı. İran, izinsiz geçiş yapan gemilerin vurulacağını duyurdu ve günlük geçişleri 100’den 12’ye düşürdü.
Sonuç:
Yüzlerce gemi Körfez’de mahsur kaldı.
TRUMP’TAN KRİTİK İTİRAF: “FİYATLAR YÜKSELEBİLİR”
Trump, enerji fiyatlarının kısa vadede düşmeyebileceğini kabul etti. Hatta ABD’deki ara seçimler sırasında fiyatların daha yüksek olabileceğini söyledi.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ ÇÖKTÜ AMA DİPLOMASİ UMUDU SÜRÜYOR: RAPOR
he Wall Street Journal’ın pazar günü yayımladığı habere göre, Pakistan’da gerçekleştirilen üst düzey barış görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmamasına rağmen bölge ülkeleri ABD ile İran’ı yeniden müzakere masasına döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Islamabad’da düzenlenen zirve, ABD ve İranlı yetkililer arasında şimdiye kadarki en üst düzey doğrudan temas olarak kayda geçti. Ancak taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları aşılamadı.
Haberde yer alan yetkililere göre temel anlaşmazlık noktaları; İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği, Tahran’ın yurt dışında dondurulmuş yaklaşık 27 milyar dolarlık varlıklarının serbest bırakılması talebi ve Strait of Hormuz’un yeniden açılmasına ilişkin şartlar oldu.
İran’ın, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlamak ya da mevcut stokları azaltmak gibi alternatif öneriler sunduğu, ancak tarafların bu konuda ortak bir zeminde buluşamadığı belirtildi.
Her iki başkentten gelen sert açıklamalara rağmen yetkililer, birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceğini ifade etti.
Haberde ayrıca bölge ülkelerinin, geçen hafta ilan edilen kırılgan iki haftalık ateşkesin uzatılması için ABD’ye baskı yaptığı da aktarıldı.