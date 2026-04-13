ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma planı, The Wall Street Journal tarafından tüm detaylarıyla ortaya kondu. Pakistan’da İran’la yürütülen kritik görüşmelerin çökmesinin ardından devreye alınan plan, küresel ekonomiyi sarsabilecek yeni bir savaş aşamasının sinyali olarak değerlendiriliyor.

“ABD DONANMASI SAHAYA İNİYOR”

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Trump, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma talimatı verdi. Plan kapsamında İran’a ödeme yaparak boğazdan geçmeye çalışan gemiler tespit edilip durdurulacak, ardından deniz mayınları temizlenecek.

Trump’ın açıklamaları ise oldukça sert: İran güçlerinin ABD askerlerine ya da ticari gemilere saldırması durumunda “cehenneme çevrilecekleri” uyarısı yapıldı.

İSLAMABAD’DA 21 SAATLİK GÖRÜŞME ÇÖKTÜ

Abluka kararı, Islamabad’da yürütülen ve 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesinin hemen ardından geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran’ı nükleer program konusunda Washington’ın şartlarını reddetmekle suçladı.

“ASKERİ OLARAK MÜMKÜN AMA SÜRDÜRMEK ZOR”

The Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar, ABD’nin böyle bir ablukayı başlatabilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak uzun süre kontrol sağlamanın çok daha zor olacağını vurguluyor.

Hudson Enstitüsü’nden Bryan Clark’a göre:

“İran karşılık verirse işler hızla zorlaşır. Bu sistemleri korumak için ciddi bir askeri kalkan gerekir.”

YENİ AŞAMA: AÇIK UÇLU BOĞAZ SAVAŞI

Altı haftadır süren çatışma, bu kararla birlikte yeni bir evreye giriyor. Artık hedef sadece askeri tesisler değil; doğrudan Hürmüz Boğazı’nın kontrolü.

Uzmanlara göre bu hamle, Tahran ile küresel piyasalar arasında doğrudan bir “yıpratma savaşı” başlatacak. Sorunun özü ise şu:

Kim daha uzun süre dayanacak — İran mı, dünya ekonomisi mi?

İRAN’IN GÖLGESİ: MAYINLAR, DRONLAR VE HIZLI BOTLAR

Hürmüz Boğazı’nın coğrafi yapısı ABD için ciddi riskler barındırıyor. İran kıyılarına son derece yakın olan dar geçit; deniz mayınları, insansız hava araçları ve hızlı saldırı botlarına açık durumda.

Islamic Revolutionary Guard Corps filosunun büyük bölümü hâlâ aktif. Uzmanlara göre hızlı saldırı botlarının yüzde 60’tan fazlası operasyonel ve tehdit oluşturmaya devam ediyor.

ABD’NİN STRATEJİSİ: HER GEMİYİ DURDURMAK GEREKMİYOR

Emekli Tümamiral Mark Montgomery’ye göre ABD’nin tüm tankerleri durdurmasına gerek yok:

“Yeterince gemiyi hedef almak bile diğerlerini korkutmaya yeter.”

Bu strateji, İran’ın petrol gelirlerini kesmeyi ve ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

KÜRESEL EKONOMİ SARSILIYOR: PETROL ŞOKU BAŞLADI

The Wall Street Journal’ın analizine göre İran’ın boğazı felç etmesi şimdiden Asya’da etkisini gösterdi:

Fabrikalar üretimi kısıyor

Akaryakıt istasyonları yakıtı sınırlıyor

Havalimanlarında jet yakıtı krizi başlıyor

Ekonomik tahminler ise çarpıcı:

Katar: Yüzde 13 daralma

Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 8 daralma

Suudi Arabistan: Yüzde 6,6 daralma

PETROL ARZI DARALIYOR: 15 MİLYON VARİLLİK TEHLİKE

Savaş şu ana kadar küresel petrol arzının yaklaşık Yüzde 12’sine denk gelen 13 milyon varillik üretimi bloke etti. İran ihracatının da kesilmesi halinde piyasadan günlük yaklaşık 2 milyon varil daha eksilecek.

Bu durum, petrol fiyatlarında sert yükseliş riskini beraberinde getiriyor.

İRAN’IN KARŞI HAMLESİ: BORU HATLARI VE BAB EL-MENDEB

Tahran’ın elinde hâlâ güçlü kozlar var. Köşeye sıkışması halinde:

Suudi Araibstan ve Birleşik Arap Emirlikleri boru hatlarını hedef alabilir

Yemen açıklarındaki Bab al-Mandeb geçidini kapatma girişiminde bulunabilir

Bu senaryo, küresel ticaret için ikinci bir boğaz krizine yol açabilir.

ABD DONANMASI HAZIR: UÇAK GEMİSİ VE DESTROYERLER SAHADA

USS Abraham Lincoln uçak gemisi operasyon merkezi olarak görev yapacak. Bölgede bulunan güdümlü füze destroyerleri ise tanker trafiğini kontrol edecek ve olası İran saldırılarına karşı savunma sağlayacak.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, GEMİLER MAHSUR KALDI

7 Nisan’da ilan edilen ateşkes, boğazın yeniden açılmasını sağlayamadı. İran, izinsiz geçiş yapan gemilerin vurulacağını duyurdu ve günlük geçişleri 100’den 12’ye düşürdü.

Sonuç:

Yüzlerce gemi Körfez’de mahsur kaldı.

TRUMP’TAN KRİTİK İTİRAF: “FİYATLAR YÜKSELEBİLİR”

Trump, enerji fiyatlarının kısa vadede düşmeyebileceğini kabul etti. Hatta ABD’deki ara seçimler sırasında fiyatların daha yüksek olabileceğini söyledi.