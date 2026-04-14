CNN International’ın haberine göre, ABD ile İran arasında sonuçsuz kalan maraton görüşmelerin ardından taraflar yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor. Ancak bu süreç, sahada artan askeri baskı ve tartışmalı abluka adımlarıyla birlikte ilerliyor.

ABLUKA GÖLGESİNDE DİPLOMASİ: YENİ TUR MASADA

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a yönelik baskıyı artırmak amacıyla başlattığı deniz ablukası sürerken, Washington’un aynı zamanda yeni bir yüz yüze görüşme için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

CNN’e konuşan kaynaklara göre, 21 Nisan’da sona erecek ateşkes öncesinde ikinci bir görüşme ihtimali değerlendiriliyor. Ancak bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise sürecin yönüne dair, “Top İran’da” diyerek Tahran’a açık mesaj verdi.

“TÜRKİYE DEVREDE” İDDİASI: DİPLOMASİ İÇİN YENİ KÖPRÜ

CNN’in aktardığına göre, bölgesel bir kaynak Türkiye’nin taraflar arasındaki uçurumu kapatmak için yoğun çaba sarf ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya göre Türkiye, Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk sürecine destek vererek yeni bir müzakere zeminini inşa etmeye çalışıyor.

Daha önce İstanbul’un da görüşmeler için olası adreslerden biri olarak gündeme gelmesi, Ankara’nın diplomatik süreçteki rolünü güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

21 SAATLİK ZİRVE NEDEN SONUÇSUZ KALDI?

Hafta sonu Islamabad’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren görüşmeler, beklentilerin aksine somut bir anlaşma ile sonuçlanmadı.

Taraflar özellikle şu başlıklarda uzlaşamadı:

İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması

Bu durdurmanın süresi (ABD: 20 yıl, İran: 5 yıl)

400 kilogramdan fazla yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti

ABD yönetimi bu talepleri “kırmızı çizgi” olarak tanımlarken, İran tarafı bunları daha önce de reddetmişti.

ABLUKA VE SALDIRILAR TARTIŞMA YARATIYOR

ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukası, uluslararası hukuk ve meşruiyet açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu adım, diplomatik çözüm arayışlarıyla çelişen bir baskı stratejisi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları da bölgede tansiyonu yükselten unsurlar arasında yer alıyor. Bu saldırılar, birçok çevre tarafından gayrimeşru ve gerilimi tırmandıran adımlar olarak değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ: STRATEJİK SAVAŞ ALANI

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mücadelesi, krizin merkezinde yer alıyor. İran’ın bu kritik geçiş noktasında elini güçlü gördüğü, ABD’nin ise abluka ile bu avantajı kırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Ancak bu hamle, yalnızca askeri değil ekonomik riskleri de beraberinde getiriyor. Küresel enerji arzı üzerindeki baskının artması ve petrol fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

TRUMP: “İRAN ANLAŞMA İSTİYOR”

Trump, İran’ın ABD yönetimiyle iletişime geçtiğini ve “çok güçlü şekilde anlaşma yapmak istediğini” iddia etti. Ancak bu açıklamanın detayları netlik kazanmış değil.