CANLI | Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı: ABD ve İran birbirini suçladı
ABD ile İran arasında yaşanan savaşta tansiyon düşmezken iki taraf Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi. Ateşkes kararının çıkması beklenen görüşmeler tıkanırken ABD'den yapılan açıklamada müzakerelerin anlaşmaya varılamadan sonlandığı kaydedildi. İran tarafı ise anlaşmaya varılamama nedeni olarak ABD'nin aşırı talepleri olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
Dünyanın gözü Orta Doğu'da yaşanan ABD/İsrail - İran savaşına çevrilirken Pakistan'da yapılan ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İki taraf da birbirini aşırılıkla suçlarken savaşın nasıl bir yöne doğru gideceği merak konusu...
CANLI ANLATIM
TRUMP’TAN İSRAİL’E BEYRUT ÜLTİMATOMU: SALDIRILAR DURACAK MI?
A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltma kararı aldığına dair iddiaları ve Donald Trump’ın bu süreçteki belirleyici rolünü Tel Aviv’den canlı yayında aktardı. Washington’daki görüşmelerden çıkacak kararın sahadaki yansımalarını değerlendiren Kavasoğlu, İsrail’in ateşkes ve saldırıları durdurma konusundaki siciline dikkat çekti.
TRUMP’IN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Bölgedeki diplomatik trafiğin sahadaki ateşi düşürüp düşürmeyeceği merak edilirken Emine Kavasoğlu, "Aslında Washington’daki görüşme Trump’ın vereceği karara bağlı. Çünkü Trump zaten Lübnan’a yönelik saldırıların, daha ziyade Beyrut’a yönelik saldırıların azaltılması için bir ültimatomda bulundu." ifadelerini kullandı. Trump’ın bu baskısının askeri kanatta bir karşılık bulduğunu belirten Kavasoğlu, "Bunlar bir emir komuta zincirine ve özel izinlere tabi tutuldu. İsrail medyasına yansıyan buydu; askeri kanat istediği şekilde Lübnan’ı vurmayı sürdüremeyecek. Netanyahu da dahil bu mekanizma bu şekilde işleyecek." sözleriyle son durumu aktardı.
SALDIRILARDA "BEYRUT" AYRINTISI
İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara rağmen sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, "Dün ordu tarafından 'saldırıları azaltma kararı aldık' denildi ancak görüyoruz ki Lübnan’a yönelik saldırılar henüz azaltılmadı. Trump’tan yeni bir ültimatom gelir, 'görüşmelere devam edeceğiz' denilirse Netanyahu hükümeti yeniden o saldırıları azaltma yoluna gidebilir." değerlendirmesinde bulundu. Bu azaltmanın kapsamına da değinen Kavasoğlu, "Bu Lübnan genelinde bir azaltma olmayacak, sadece Beyrut’u ayrı tutarak bir karar mekanizması işletiyorlar. Dolayısıyla saldırılar azalarak da olsa hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İSRAİL’İN ATEŞKES SİCİLİ GÜVEN VERMİYOR
Washington’daki görüşmelerin bir ateşkes umuduyla takip edildiğini ancak İsrail’in geçmişteki tutumunun bu umutları gölgelediğini belirten Emine Kavasoğlu, "İsrail’in bu olası anlaşmalara ne kadar sadık kalacağını zaman gösterecek. Çünkü bugüne kadar İsrail’in imza attığı, taraf olduğu başta Gazze dahil birçok ateşkes gördük ama İsrail bunların hiçbirine uymadı." sözleriyle aktardı. İsrail’in saldırgan tutumunun devam ettiğini hatırlatan Kavasoğlu, "Halen Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyorlar. Keza Lübnan’da bir azaltma yaşanacak dendi ama o azaltma gerçekleşmedi. İsrail’in her cephede müzakerelere ne kadar sadık kalacağını yine kendi hareketleri belirleyecek." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
SAVAŞ TAMBURLARI YENİDEN ÇALIYOR!
Ortadoğu’da barış umutları yerini yeniden derin bir belirsizliğe bırakıyor. ABD ve İran heyetlerinin Pakistan’daki kritik temaslarının ardından bölgeden ayrılması, bsorusunu gündeme taşıdı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaşı yayma stratejisi ve Lübnan cephesindeki işgal planları, bölgeyi geri dönüşü olmayan bir kaosa sürüklüyor. Uzmanlar, masadaki ateşkes metninin "yapıcı muğlaklık" ile dolu olduğunu ve İsrail’in Lübnan’ı da kapsayan bir barışa şiddetle karşı çıktığını vurguluyor. İşte A Haber farkıyla krizin tüm perde arkası…
NETANYAHU’NUN SAVAŞ SİYASETİ: "GÖZLERİN GAZZE’YE DÖNMESİNİ İSTEMİYOR"
Ortadoğu’daki ateşkes sürecinin önündeki en büyük engelin İsrail iç siyaseti olduğunu vurgulayan uzmanlar, Netanyahu’nun iktidarını korumak için savaşa muhtaç olduğunu belirtiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Vakur Sümer, "Netanyahu savaşın sona ermesini istemez çünkü savaş sona erdiği zaman bütün gözler Gazze’ye ve Filistin’e dönecek" ifadelerini kullandı. Sahadaki durumun her an patlamaya hazır bir barut fıçısı olduğunu hatırlatan Sümer, "Her an için bozulmaya yatkın bir ateşkes süreci olarak bunu değerlendiriyorum" sözleriyle sürecin kırılganlığına dikkat çekti.
LÜBNAN CEPHESİNDE KRİTİK EŞİK: LİTANİ NEHRİ PLANI
İran’ın ABD’ye sunduğu 10 maddelik teklifin en kritik noktasının Lübnan ve Hizbullah olduğu ifade ediliyor. Bölgedeki stratejik hedefleri değerlendiren Prof. Dr. Önder Aytaç Afşar, "İran’ın önerileri içerisinde Lübnan’ı da kapsayan bir ateşkes çağrısı varken, Netanyahu’nun bu savaşı devam ettirme niyetinde olduğunu görüyoruz" dedi. İsrail’in asıl hedefinin Lübnan’ın güneyini kontrol altına almak olduğunu belirten Afşar, "İsrail, Lübnan’ı Litani Nehri’ne kadar işgal edip kendisine daha güvenli bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Temel amaç, İran ile doğrudan karşı karşıya gelinecek bir savaşı tetiklemek ve kaotik ortamdan askeri harekatlarla faydalanmaktır" değerlendirmesinde bulundu.
DİPLOMASİDEKİ TUZAK: "YAPICI MUĞLAKLIK"
Ateşkes metinlerindeki ifadelerin taraflarca farklı yorumlanması, barışın önündeki en büyük diplomatik engel olarak görülüyor. Anlaşma metinlerindeki detaylara dikkat çeken uzmanlar, "Uluslararası ilişkiler literatüründe 'yapıcı muğlaklık' denilen bir kavram var; anlaşma maddeleri özellikle muğlak bırakılıyor ki taraflar istediği şekilde yorumlayabilsin" ifadelerini kullandı. İsrail’in Lübnan maddesine kesin bir dille itiraz ettiğini aktaran uzmanlar, "İran tarafı Lübnan maddesinin geçtiğini söylese de İsrail, anlaşma hükümlerinde böyle bir maddenin yer almadığını iddia ederek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
ABD’NİN "ONURLU ÇIKIŞ" AYARI VE İSRAİL’İN DİRENCİ
Savaşın küresel maliyeti ve yaklaşan seçimler nedeniyle Washington’ın strateji değişikliğine gittiği ancak İsrail’in bu plana uymadığı görülüyor. Süreci özetleyen Prof. Dr. Önder Aytaç Afşar, "ABD savaştan onurlu bir çıkış arıyor; petrol fiyatlarındaki artış ve küresel piyasalardaki arz şoku Amerika üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor" dedi. Başlangıçtaki hedeflerin uzağında kalındığını hatırlatan Afşar, "İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek ve Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol altına almak gibi hedeflerin karşılanmadığını görüyoruz. ABD bu maliyetten kurtulmak isterken, İsrail ise Hizbullah’ı tamamen güçsüzleştirmek için saldırılarını artırma eğiliminde" sözleriyle sahadaki derin çatışmayı aktardı.
ABD HEYETİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin, İran’la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan’dan ayrıldığı bildirildi.