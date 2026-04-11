Bölgedeki yangını söndürmek için profesyonel bir kriz yönetimi yürüten Türkiye, küresel aktörlerle temaslarını sıklaştırarak savaşın yayılmasını engellemek için tarihi bir sorumluluk üstlendi.

ANKARA'DAN BARIŞ İÇİN KESİNTİSİZ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden Türk diplomasisi, barış masasının kurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması adına dünyanın dört bir yanındaki muhataplarıyla kesintisiz bir iletişim ağı kurdu.

Ankara'nın bu yapıcı ve birleştirici rolü, bölge halkları için tek umut ışığı haline gelirken, savaştan ve kandan beslenen odaklarda büyük bir rahatsızlık yarattı.