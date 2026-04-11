CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’ı hedef alan katil Bibi’ye Sözcü Çelik’ten A Haber’de tepki: Türkiye’nin başarısı İsrail’i rahatsız etti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’nun ateş çemberinden geçtiği, ABD ve İsrail’in saldırganlığıyla bölgenin kaosa sürüklendiği kritik süreçte, Türkiye’nin barış diplomasisi katil Netanyahu’yu çılgına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ankara’nın savaşın yayılmasını önlemek için yürüttüğü 7/24 mesaiyi hazmedemeyen terör devleti lideri Netanyahu, skandal ifadelerle Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı doğrudan hedef aldı. Kirli iftiralarla gerçeği örtmeye çalışan Netanyahu’ya A Haber ekranlarından cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu provokatif saldırının arkasındaki asıl amacın Pakistan’daki barış görüşmelerini sabote etmek olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu katliamcılarla mücadele ediyor" dedi.

Bölgedeki yangını söndürmek için profesyonel bir kriz yönetimi yürüten Türkiye, küresel aktörlerle temaslarını sıklaştırarak savaşın yayılmasını engellemek için tarihi bir sorumluluk üstlendi.

ANKARA'DAN BARIŞ İÇİN KESİNTİSİZ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden Türk diplomasisi, barış masasının kurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması adına dünyanın dört bir yanındaki muhataplarıyla kesintisiz bir iletişim ağı kurdu.

Ankara'nın bu yapıcı ve birleştirici rolü, bölge halkları için tek umut ışığı haline gelirken, savaştan ve kandan beslenen odaklarda büyük bir rahatsızlık yarattı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-Ekran görüntüsü)Fotoğraf (ahaber.com.tr-Ekran görüntüsü)

KATİL NETANYAHU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRALAR

Türkiye'nin barışçıl hamleleri karşısında köşeye sıkışan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımla haddini aştı.

Hem İran'ı hem de Türkiye'yi hedef alan terör devleti Başkanı Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.

Netanyahu'nun bu asılsız iddiaları ve Kürt vatandaşlar üzerinden yürüttüğü kirli propaganda, Türkiye düşmanlığının vardığı son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

KATİL NETANYAHU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

SÖZCÜ ÇELİK'TEN A HABER'DE NET MESAJ: TÜRKİYE'NİN BASİRETİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Netanyahu'nun bu alçak saldırısının ardından A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil "Bibi"nin provokatif açıklamalarının perde arkasındaki kirli planı tek tek anlattı.

Netanyahu'nun barış ihtimalinden korktuğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak. Netanyahu Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmek istiyor. Cumhurbaşkanımız bu katliamcılarla mücadele ediyor. Türkiye'nin basireti İsrail'i rahatsız etti." sözleriyle tarihi bir ayar verdi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

KATLİAM ŞEBEKESİNE KARŞI İNSANLIK İTTİFAKI

Dünyanın bugün iki keskin cepheye ayrıldığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir tanesi insanlık cephesi var, İnsanlık İttifakı var. Bunun karşısında da İsrail'in başını çektiği bir katliam şebekesi var. Katliam şebekesinin başındaki kişi Netanyahu. İnsanlık İttifakı'nın başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr-arşiv)

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU KATLİAMCILARLA MÜCADELEDE"

Başkan Erdoğan'ın bu şebekeyle en net mesajlarla mücadele eden lider olduğunu vurgulayan Çelik, "Doğrudan bu insanlık suçlarının, bu soykırımın sorumlusunun İsrail olduğunu, Netanyahu'nun ve şebekesinin muhakkak surette bir insanlık mahkemesinde yargılanması ve hesap vermesi gerektiğini en açık bir şekilde Cumhurbaşkanımız ifade ediyor." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

PAKİSTAN'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE SABOTAJ GİRİŞİMİ

Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik saldırısının zamanlamasına dikkat çeken Ömer Çelik, "Netanyahu bunu bugün niye yapıyor? Bugün bunu yaparken Cumhurbaşkanımız üzerinden çok daha geniş bir cepheyi hedef alarak Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor." sözleriyle İsrail'in diplomatik sabotaj girişimini aktardı.

Çelik, Netanyahu'nun "İsrail Batı değerlerinin savunucusudur" iddiasının çöktüğünü belirterek, "Hiç kimsenin buna evet diyecek bir hali yok." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (ahaber.com.tr-arşiv)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (ahaber.com.tr-arşiv)

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ SİYONİST DENKLEME GİRMEDİ"

İsrail'in bölgedeki Kürt kardeşlerimizi birer "siyasi lejyoner" yapma çabasının boşa çıktığını dile getiren Çelik, "Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz son derece sağduyulu davrandılar. Herhangi bir şekilde Siyonizm'le yan yana durmadılar. Bu soykırım şebekesinin 'biz bombalarken siz de ayaklanın' gibisinden kurmaya çalıştığı şeytani denklemin içine girmediler." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Türkiye'deki Kürt vatandaşlara yönelik iğrenç ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Siyonizm'e karşı 'biz sizinle beraber hareket etmeyiz' diyen Kürt kardeşlerimizi kışkırtmak için o küçük aklıyla Türkiye'deki Kürtlerin katledildiğine dair o iğrenç ifadeyi kullanıyor." sözleriyle aktardı.

"TÜRKİYE-İRAN ÇATIŞMASINI ARZULUYORLAR"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ve Netanyahu'nun tweetlerindeki hırçınlığın arkasındaki nedeni açıklayan Çelik, "Katz'ın tweet'inde Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getiremedikleri için bir hırçınlık var. Türkiye ile İran'ı aktif bir çatışmada karşı karşıya getirmeyi arzu ettikleri net bir şekilde görülüyor." tespitinde bulundu.

Çelik, bölge ülkeleri arasındaki sağduyunun İsrail'in planlarını bozduğunu belirterek, "Türkiye'nin buradaki basiretli ve sağduyulu tutumunun, herkesi teenniyle hareket etmeye davet etmesinin planlarını bozması karşısında yaşadıkları bir hayal kırıklığı var." şeklinde konuştu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

"TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİ SİYONİSTLERİ RAHATSIZ ETTİ"

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" vizyonunun İsrail'in emperyalist emellerine en büyük engel olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu terör örgütlerini vekil güçler olarak kullanıyorlardı. Biz güçlü Türkiye için güçlü Suriye, güçlü Irak istiyoruz. Bu zemin, buraları daha çok bölmek isteyen ve bu bölmeyi de birtakım vekil güçler vasıtasıyla yapmak isteyenler açısından yıllar boyunca yatırım yaptıkları planların boşa çıkması demektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, DEAŞ ile mücadele eden tek NATO ordusunun Türkiye olduğunu hatırlatarak, komşu ülkelerin zayıflatılması üzerine kurulan şeytani denklemleri reddettiklerini bildirdi.

"NETANYAHU VE KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANACAK"

İsrail'in kullandığı "kendini savunma hakkı" kavramının bir yalan siyaseti olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Karşımızdaki bir katliam şebekesidir; soykırımdan yargılanması gereken bir şebekedir. 'İsrail'e kırmızı bir çizgi önermiyoruz' demek, 'istediğin gibi katliam yapabilirsin' demektir." sözleriyle Batılı ülkelerin tutumunu da eleştirdi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-Ekran görüntüsü)Fotoğraf (ahaber.com.tr-Ekran görüntüsü)

"TÜM SİYASİ UNSURLAR KATLİAMCIYA TEPKİ VERMELİ"

Çelik, Türk siyasetinin tüm unsurlarının bu ahlaksız saldırılara karşı topyekun cevap vereceğine inandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır, ordularımızın başkomutanıdır. Ona bu soykırım şebekesinden böyle bir söz geldiği zaman bütün Türk siyasetinin doğru bir tepki vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL VİCDANIN SESİ: BAŞKAN ERDOĞAN

Başkan Erdoğan'ın mesajlarının sadece bölgede değil, tüm dünyada yankılandığını ifade eden Çelik, "Afrika'da küçük bir ülkede dükkanlarına Filistin bayrağıyla beraber Cumhurbaşkanımızın resmini asıyorlar. Birisi çıkıp da 'insanlık nerede?' dediğinde referans göstereceği cümleler Cumhurbaşkanımızın cümleleridir." sözleriyle Türkiye'nin küresel vicdanın sesi olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun eski propaganda yöntemlerinin artık son kullanma tarihinin geçtiğini belirten Çelik, "Şu anda dünyada dini en çok istismar eden, dini argümanları katliam için kullanan rejim Netanyahu rejimidir." diyerek sözlerini tamamladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın