Başkan Erdoğan’ı hedef alan katil Bibi’ye Sözcü Çelik’ten A Haber’de tepki: Türkiye’nin başarısı İsrail’i rahatsız etti
Orta Doğu’nun ateş çemberinden geçtiği, ABD ve İsrail’in saldırganlığıyla bölgenin kaosa sürüklendiği kritik süreçte, Türkiye’nin barış diplomasisi katil Netanyahu’yu çılgına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ankara’nın savaşın yayılmasını önlemek için yürüttüğü 7/24 mesaiyi hazmedemeyen terör devleti lideri Netanyahu, skandal ifadelerle Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı doğrudan hedef aldı. Kirli iftiralarla gerçeği örtmeye çalışan Netanyahu’ya A Haber ekranlarından cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu provokatif saldırının arkasındaki asıl amacın Pakistan’daki barış görüşmelerini sabote etmek olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu katliamcılarla mücadele ediyor" dedi.
Bölgedeki yangını söndürmek için profesyonel bir kriz yönetimi yürüten Türkiye, küresel aktörlerle temaslarını sıklaştırarak savaşın yayılmasını engellemek için tarihi bir sorumluluk üstlendi.
ANKARA'DAN BARIŞ İÇİN KESİNTİSİZ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden Türk diplomasisi, barış masasının kurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması adına dünyanın dört bir yanındaki muhataplarıyla kesintisiz bir iletişim ağı kurdu.
Ankara'nın bu yapıcı ve birleştirici rolü, bölge halkları için tek umut ışığı haline gelirken, savaştan ve kandan beslenen odaklarda büyük bir rahatsızlık yarattı.
KATİL NETANYAHU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRALAR
Türkiye'nin barışçıl hamleleri karşısında köşeye sıkışan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımla haddini aştı.
Hem İran'ı hem de Türkiye'yi hedef alan terör devleti Başkanı Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.
Netanyahu'nun bu asılsız iddiaları ve Kürt vatandaşlar üzerinden yürüttüğü kirli propaganda, Türkiye düşmanlığının vardığı son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
SÖZCÜ ÇELİK'TEN A HABER'DE NET MESAJ: TÜRKİYE'NİN BASİRETİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ
Netanyahu'nun bu alçak saldırısının ardından A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil "Bibi"nin provokatif açıklamalarının perde arkasındaki kirli planı tek tek anlattı.
Netanyahu'nun barış ihtimalinden korktuğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak. Netanyahu Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmek istiyor. Cumhurbaşkanımız bu katliamcılarla mücadele ediyor. Türkiye'nin basireti İsrail'i rahatsız etti." sözleriyle tarihi bir ayar verdi.
KATLİAM ŞEBEKESİNE KARŞI İNSANLIK İTTİFAKI
Dünyanın bugün iki keskin cepheye ayrıldığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir tanesi insanlık cephesi var, İnsanlık İttifakı var. Bunun karşısında da İsrail'in başını çektiği bir katliam şebekesi var. Katliam şebekesinin başındaki kişi Netanyahu. İnsanlık İttifakı'nın başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır." ifadelerini kullandı.