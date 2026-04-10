ABD-İsrail ilişkisinin tarihsel süreci! Trump'ın ikinci dönemi: Savaş ve barış

KENNEDY DÖNEMİ: "ÖZEL İLİŞKİ" VE NÜKLEER TESİS KRİZİ

John F. Kennedy dönemiyle birlikte, ABD-İsrail ilişkilerinde ilk kez "Özel İlişki" terimi telaffuz edilmeye başlandı. İki ülke arasındaki savunma iş birliği bu dönemde kurumsallaştı. Kennedy, İsrail'e ilk kez büyük bir Amerikan silah sistemi olan Hawk uçaksavar füzelerinin satışını onaylayarak silah ambargosunu kırdı. Ancak bu balayı döneminin en büyük gerilim noktası, İsrail'in gizlice yürüttüğü nükleer programıydı. Kennedy, İsrail Başbakanı David Ben-Gurion'a sert mektuplar yazarak Dimona Nükleer Tesisi'nin Amerikalı denetçiler tarafından periyodik olarak incelenmesi konusunda büyük baskı kurdu. Bu tarihi tanıklıkta, Kennedy suikastının nükleer tesis baskıları sonrası gelmesi, on yıllardır en çok tartışılan komplo teorilerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.



ABD ORTADOĞU POLİTİKASININ ÜÇ ALTIN KURALI

90'lı yıllara kadar ABD'nin bölge politikasını üç kelimeyle özetlemek gerekirse; antikominizm, petrol akışının güvenliği ve İsrail'in güvenliğiydi. Komünizmin Ortadoğu'ya yayılmasını önlemek ve Arap petrollerinin Batı pazarlarına ucuz enerji olarak girmesini sağlamak, Beyaz Saray'ın vazgeçilmez ajandasıydı.



JOHNSON VE ALTIGÜN SAVAŞI: KORUMA KALKANI DEVREDE

Lyndon B. Johnson, İsrail'e en güçlü desteği veren ilk liderlerden biri olarak tarihe geçti. 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında ve sonrasında Johnson, İsrail'e tam bir diplomatik koruma sağladı. Bu dönemde Dimona nükleer tesisi üzerindeki baskılar gevşetilirken, ABD-İsrail ilişkileri ikincil bir konu olmaktan çıkıp stratejik bir ittifaka dönüştü.



NIXON'IN DEVASA HAVA KÖPRÜSÜ: "UÇABİLEN HER ŞEYİ GÖNDERİN!"

Richard Nixon döneminde İsrail, ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 1973 Yom Kippur Savaşı'nda ağır kayıplar veren ve mühimmatı tükenen İsrail'in imdadına yine Nixon yetişti. Nixon, tarihin en büyük askeri hava köprülerinden birini kurdurarak, "Uçabilen her şeyi gönderin!" talimatını verdi. Bu devasa yardım, savaşın seyrini İsrail lehine çeviren en kritik hamle oldu.



CAMP DAVID VE FİLİSTİN İÇİN "VATAN" İFADESİ

Jimmy Carter dönemi, askeri destekten diplomatik çözüme geçişin yaşandığı bir dönem oldu. 1978'de Carter'ın gözetiminde imzalanan Camp David Anlaşması ile Mısır ve İsrail arasında barış sağlandı. Carter, Filistinliler için "vatan" ifadesini kullanan ilk ABD başkanı olurken, İsrail'in yerleşim birimleri politikasını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Bu sert açıklamalar, Begin hükümetiyle Carter arasında ciddi kişisel gerilimlere yol açtı.

REAGAN'DAN SERT TEPKİ: "BU BİR SOYKIRIM!"

Ronald Reagan döneminde stratejik iş birliği kavramı pekişse de, 1982 Lübnan Savaşı sırasında İsrail'in Beyrut'u yoğun bombardımana tutması Reagan'ı çok kızdırdı. Reagan, İsrail Başbakanı Menahem Begin'i arayarak görüntülere sert tepki gösterdi ve bu durumu bir soykırıma benzettiğini belirterek saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Ardından gelen Baba Bush ise İsrail'e kredi baskısı uygulayarak yerleşim politikalarını sınırlamaya çalıştı.



CLINTON İLE ALTIN ÇAĞ VE OSLO'DA EL SIKIŞMA

Bill Clinton dönemi, ABD-İsrail ilişkilerinin "Altın Çağı" olarak kabul edilir. Clinton, İsrail ile kurduğu bağı hem stratejik hem de duygusal bir boyuta taşıdı. 1993'te Beyaz Saray'ın bahçesinde İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın el sıkışması, yüzyılın karesi olarak kayıtlara geçti. Clinton, imkansız görülen bu uzlaşmanın mimarı ve garantörü olarak tarihteki yerini almak istedi.