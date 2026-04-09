Katil İsrail ordusu başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da kanlı vahşetini sürdürmeye devam ederken, uyguladığı sistematik katliam yöntemi gün yüzüne çıktı. Siyonist rejim, asker sayısını artırmak ve saldırılarını uzun süreye yaymak için dünyanın dört bir yanından para karşılığı insan öldüren kişileri ordusuna kattığı ortaya çıktı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, sistematik katliamların perde arkasındaki korkunç detayları aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSRAİL ORDUSUNUN KİRALIK KATİLLERİ DEŞİFRE OLDU

İsrail'in kara operasyonlarında kullandığı askeri unsurların sadece kendi vatandaşlarından oluşmadığı, dışarıdan getirilen paralı unsurların sahaya sürüldüğü iddiası gündemi sarstı. Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail'in katil ordusunda çok farklı gruplar var, Yahudi olmayan tipler de var. Bunlar 'katliamcı' tipler. Meskun mahallelere girip orada DEAŞ gibi kafa kesen, katliam yapan tipler." sözleriyle dehşetin yeni boyutunu aktardı. Bu paralı askerlerin profiline dair çarpıcı bilgiler veren Olçar, "Bunlar psikopat, başıbozuk tipler. İsrail vatandaşı olup da Yahudi olmayan ya da dışarıdan devşirilmiş, örneğin Afrika'dan getirilmiş bir gruplar var." ifadelerini kullandı.