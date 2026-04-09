İsrail'in dışarıdan devşirme kiralık katilleri: Para karşılığı sistematik vahşet

ahaber.com.tr - Özel Haber
Terör devleti İsrail, ABD-İran'ın ateşkes şartlarını ihlal ederek Lübnan'da saldırılarını sürdürürken, başta Gazze olmak üzere sivilleri katlediyor. Eli kanlı Netanyahu, Orta Doğu'da savaşı sürdürmeye çalışırken katliamlarında uyguladığı korkunç yöntemler ise A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail ordusuna dünyanın dört bir yanından para karşılığı kiralık katillerin dahil edilerek sahaya sürüldüğüne dikkat çekerek kan donduran yöntemleri açıkladı.

Katil İsrail ordusu başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da kanlı vahşetini sürdürmeye devam ederken, uyguladığı sistematik katliam yöntemi gün yüzüne çıktı. Siyonist rejim, asker sayısını artırmak ve saldırılarını uzun süreye yaymak için dünyanın dört bir yanından para karşılığı insan öldüren kişileri ordusuna kattığı ortaya çıktı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, sistematik katliamların perde arkasındaki korkunç detayları aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN PARA KARŞILIĞINDA KATLİAM MAKİNELERİ

İSRAİL ORDUSUNUN KİRALIK KATİLLERİ DEŞİFRE OLDU

İsrail'in kara operasyonlarında kullandığı askeri unsurların sadece kendi vatandaşlarından oluşmadığı, dışarıdan getirilen paralı unsurların sahaya sürüldüğü iddiası gündemi sarstı. Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail'in katil ordusunda çok farklı gruplar var, Yahudi olmayan tipler de var. Bunlar 'katliamcı' tipler. Meskun mahallelere girip orada DEAŞ gibi kafa kesen, katliam yapan tipler." sözleriyle dehşetin yeni boyutunu aktardı. Bu paralı askerlerin profiline dair çarpıcı bilgiler veren Olçar, "Bunlar psikopat, başıbozuk tipler. İsrail vatandaşı olup da Yahudi olmayan ya da dışarıdan devşirilmiş, örneğin Afrika'dan getirilmiş bir gruplar var." ifadelerini kullandı.

Foto: AA

PARA KARŞILIĞI SİSTEMATİK VAHŞET

Dünyanın dört bir yanından yüksek paralarla toplanan bu unsurların nasıl bir 'katliam makinesine' dönüştürüldüğünü anlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu adamlara para verilmiş ve ellerinde katliam silahlarıyla beraber sahaya sürülmüşler. Yahudiler kendilerini geride tutuyor çünkü o adamlar korkak. Bu başıbozukları yüksek paralarla tutmuşlar. Gazze'de bunu yaptılar; Hintliler bile vardı hatırlayın. Dışarıdan, özellikle Afrika'dan getirilmiş tiplere kağıt üstünde vatandaşlık veriyorlar, maaş ödüyorlar ve bunlar sahaya dalıyor." şeklinde konuştu.

Foto: AA

Gazze'de yaşanan soykırımda İsrail'in bu yöntemi kullandığını dile getiren Olçar, "Masum insanları uzaktan sniperlarla vuruyorlar, herif gözünü bile kırpmıyor. Çocuk mesela, ekmek almaya gitmiş, sıraya girmiş; küt diye başından vuruyor. Lübnan'da da böyle şeyler dönüyor." sözleriyle yaşanan insanlık dramını aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

KAMİKAZE DRONLARLA DOĞRUDAN KATLİAM

Siyonist rejimin hedef gözetmeksizin termal kameralarla nokta atışı saldırılar yaptığına değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Doğrudan gece vakti, alçak uçuşla özellikle tam isabette dronlarla saldırıyorlar. Hatta kamikaze ise direkt kendi dalıyor zaten topluluğun içine." şeklinde konuştu. Bu saldırıların karşısında herhangi bir savunma sisteminin bulunmadığına vurgu yapan Olçar, "Orada İsrail cirit atıyor. Ne bir savunma sistemi var, ne bir şey. Hava sahası hakimiyeti ve hava kontrolü tamamen İsrail'in elinde. Bu durum hedeflerin vurulmasını çok daha kolaylaştırıyor." diyerek bölgedeki çaresizliği gözler önüne serdi.

Foto: AA


TERMAL DEHŞET: KAÇACAK YER BIRAKMAYAN TEKNOLOJİ

Savaşın sadece yer üstünde değil, yer altında da en vahşi yöntemlerle sürdüğünü belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bir de bunların tünel versiyonu var, onlar daha vahşi. Hem teknoloji vermişsiniz hem de termal kameraları tünellerde kullanıyorlar. Enkaz altında yaralı arar gibi kullandığımız o enjeksiyon şeklindeki kameraları verip, o adamlar eldeki teknolojiyi kullanarak insanların saklandığı deliklerden, sığınaklardan bulup bulup çıkartıyorlar." ifadelerini kullandı.

