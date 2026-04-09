İsrail'in dışarıdan devşirme kiralık katilleri: Para karşılığı sistematik vahşet
Terör devleti İsrail, ABD-İran'ın ateşkes şartlarını ihlal ederek Lübnan'da saldırılarını sürdürürken, başta Gazze olmak üzere sivilleri katlediyor. Eli kanlı Netanyahu, Orta Doğu'da savaşı sürdürmeye çalışırken katliamlarında uyguladığı korkunç yöntemler ise A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail ordusuna dünyanın dört bir yanından para karşılığı kiralık katillerin dahil edilerek sahaya sürüldüğüne dikkat çekerek kan donduran yöntemleri açıkladı.
Katil İsrail ordusu başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da kanlı vahşetini sürdürmeye devam ederken, uyguladığı sistematik katliam yöntemi gün yüzüne çıktı. Siyonist rejim, asker sayısını artırmak ve saldırılarını uzun süreye yaymak için dünyanın dört bir yanından para karşılığı insan öldüren kişileri ordusuna kattığı ortaya çıktı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, sistematik katliamların perde arkasındaki korkunç detayları aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İSRAİL ORDUSUNUN KİRALIK KATİLLERİ DEŞİFRE OLDU
İsrail'in kara operasyonlarında kullandığı askeri unsurların sadece kendi vatandaşlarından oluşmadığı, dışarıdan getirilen paralı unsurların sahaya sürüldüğü iddiası gündemi sarstı. Doç. Dr. Kemal Olçar, "İsrail'in katil ordusunda çok farklı gruplar var, Yahudi olmayan tipler de var. Bunlar 'katliamcı' tipler. Meskun mahallelere girip orada DEAŞ gibi kafa kesen, katliam yapan tipler." sözleriyle dehşetin yeni boyutunu aktardı. Bu paralı askerlerin profiline dair çarpıcı bilgiler veren Olçar, "Bunlar psikopat, başıbozuk tipler. İsrail vatandaşı olup da Yahudi olmayan ya da dışarıdan devşirilmiş, örneğin Afrika'dan getirilmiş bir gruplar var." ifadelerini kullandı.
PARA KARŞILIĞI SİSTEMATİK VAHŞET
Dünyanın dört bir yanından yüksek paralarla toplanan bu unsurların nasıl bir 'katliam makinesine' dönüştürüldüğünü anlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu adamlara para verilmiş ve ellerinde katliam silahlarıyla beraber sahaya sürülmüşler. Yahudiler kendilerini geride tutuyor çünkü o adamlar korkak. Bu başıbozukları yüksek paralarla tutmuşlar. Gazze'de bunu yaptılar; Hintliler bile vardı hatırlayın. Dışarıdan, özellikle Afrika'dan getirilmiş tiplere kağıt üstünde vatandaşlık veriyorlar, maaş ödüyorlar ve bunlar sahaya dalıyor." şeklinde konuştu.
Gazze'de yaşanan soykırımda İsrail'in bu yöntemi kullandığını dile getiren Olçar, "Masum insanları uzaktan sniperlarla vuruyorlar, herif gözünü bile kırpmıyor. Çocuk mesela, ekmek almaya gitmiş, sıraya girmiş; küt diye başından vuruyor. Lübnan'da da böyle şeyler dönüyor." sözleriyle yaşanan insanlık dramını aktardı.