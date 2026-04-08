İşgalci İsrail Gazze'de Al Jazeera Muhabiri Wishah'ı katletti!

İsrail ordusu, Gazze şehrinin batısındaki Reşid Caddesi'ndeki bir sivil araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera'nın muhabiri Muhammed Wishah'ın da bulunduğu 2 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

GAZETECİ WISHAH İSRAŞİL TARAFINDAN KATLEDİLDİ!

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, gazeteci Wishah'ın hayatını kaybettiği teyit edilirken, bu olayla birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısının 262'ye yükseldiğini bildirildi.

BASIN KURULUŞLARINA KINAMA ÇAĞRISI

Ofis, İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri kasıtlı bir şekilde hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesini sert şekilde kınadı. Ayrıca dünya genelindeki basın kuruluşlarına, Gazze'de gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlenen kasıtlı suçları kınama çağrısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası topluma ve çeşitli kuruluşlara da çağrıda bulunularak, işgal güçlerinin suçlarının kınanması, caydırılması ve faillerin uluslararası mahkemelerde yargılanması istendi.

HEDEF ALINDIĞI O ANLAR KAMERADA

Ayrıca, "soykırım" olarak nitelendirilen saldırıların durdurulması, Gazze'de gazeteciler ve medya çalışanlarının korunması ve medya mensuplarının hedef alınmasının sona erdirilmesi için ciddi ve etkili baskı kurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler "soykırıma ortak olmakla" suçlandı.

Saldırıda hedef alınan aracın enkazının görüntüleri ise bölge halkının kameralarına yansıdı.