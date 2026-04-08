İşgalci İsrail'in cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik idam yasasının İsrail Meclisi Knesset'te kabul edilmesinin ardından uluslararası arenada tepkiler büyümeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Türkiye'den avukatlar, temsil ettikleri 25 Filistinli esir ve yakınları adına, İsrail hakkında "soykırım ve insanlığa karşı suçlar" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla suç duyurusunda bulundu.

'ESİRLER SAVUNMA HAKKINDAN YOKSUN BIRAKILIYOR'

Dilekçede, esirlerin savunma hakkından yoksun bırakıldığı, işkence gördüğü, aç ve tedavisiz bırakıldığı vurgulandı. Son dönemde çıkarıldığı belirtilen "idam yasası"na da dikkat çekilerek, yaşananların ağır hak ihlalleri olduğu ifade edildi.



"SOYKIRIM SUÇUNUN BİR PARÇASI"



Suç duyurusunun öncesinde açıklamada bulunan avukat Gülden Sönmez, "İsrail cezaevinde çok uzun yıllardır tutulan binlerce Filistinli esir. 8 Ekim tarihinden itibaren İsrail'de alınan bir kararla yeni bir uygulama başladı. Biz avukatlar olarak bu uygulamayı soykırım suçunun bir parçası olarak tarif ediyoruz. Filistinli esirleri tamamen hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak yok etmeye yönelik uygulamalar şeklinde gerçekleşti. Hiçbir şekilde insani hiçbir ihtiyaç sağlanmadı. İsrail'in elinde 10 binin üzerinde Filistinli esir bulunmakta. Bizler avukatlar olarak bir kısım Filistinlilerin Filistin'de esirlerin temsilcisiyiz onlar adına temsil ettiğimiz müvekkillerimiz adına bir takım hukuki girişimler başlattık." şeklinde konuşma yaptı.