Dünya sokaklarında tek ses: Free Palestine | İsrailli turistlere protesto şoku
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar milyonlarca insan sokaklara çıkarak zulme karşı "Free Palestine / Filistin'e Özgürlük" diyerek tek ses oldu. Öte yandan İspanya'daki bir işletme sahibi restoranında yemek yiyen İsraillileri kovarak "Çocukları açlıktan öldürüyorsunuz, burada da size yemek yok" dedi.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımla binlerce mazlum hayatını kaybetti.
Gazze'de yaşanan katliam küresel ölçekte büyük bir öfke dalgasına dönüştü. Dünyanın dört bir yanında protestolar artarken, sosyal medyada yayılan görüntüler gündemi sarsıyor. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkede yaşanan çarpıcı olaylar, İsrail'e yönelik tepkilerin artık sınırları aştığını gözler önüne seriyor.
İspanya'dan Kolombiya'ya, Vietnam'dan Norveç'e kadar Gazze ile ne fiziki ne de inanç bağı olmayan milyonlarca insan, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor.