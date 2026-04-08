Dünya sokaklarında tek ses: Free Palestine | İsrailli turistlere protesto şoku

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar milyonlarca insan sokaklara çıkarak zulme karşı "Free Palestine / Filistin'e Özgürlük" diyerek tek ses oldu. Öte yandan İspanya'daki bir işletme sahibi restoranında yemek yiyen İsraillileri kovarak "Çocukları açlıktan öldürüyorsunuz, burada da size yemek yok" dedi.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımla binlerce mazlum hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşanan katliam küresel ölçekte büyük bir öfke dalgasına dönüştü. Dünyanın dört bir yanında protestolar artarken, sosyal medyada yayılan görüntüler gündemi sarsıyor. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkede yaşanan çarpıcı olaylar, İsrail'e yönelik tepkilerin artık sınırları aştığını gözler önüne seriyor.

İspanya'dan Kolombiya'ya, Vietnam'dan Norveç'e kadar Gazze ile ne fiziki ne de inanç bağı olmayan milyonlarca insan, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor.

FREE PALESTİNE
Sosyal ağlara düşen binlerce videoda İsrailli turistlerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları muamele büyük destek görüyor. İsrail turistler, gittikleri her ülkede aynı sözler karşılıyor: "Free Palestine / Filistin'e Özgürlük", "Siyonistler burada istenmiyor"... Vicdanlar dile geliyor ve dükkân sahipleri İsraillilere ürün satmıyor, garsonlar siparişlerini almıyor, sporcular ellerini sıkmıyor, oturdukları bir restoranın etrafını anında Filistin destekçileri çeviriyor.

Asyalısı, Avrupalısı ya da Afrikalısı ağız birliği yapmışçasına İsrailli turistlerin yüzüne karşı "Bebek katilisiniz, ülkemizde istenmiyorsunuz" şeklinde aykırıyor. İşte sosyal medya sitelerinde paylaşılan bazı görüntülere dair detaylar: İtalya'nın Napoli kentinde İsrailli bir aile "Siyonistler burada istenmiyor" denilerek restorandan çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentinde bir işletme sahibi restoranında yemek yiyen İsraillileri kovdu ve "Gazze'de çocukları açlıktan öldürüyorsunuz, burada da size yemek servisi yok" dediği görüldü.

"EPSTEİN VE İSRAİLLİLER GİREMEZ"
Tayland'da bir dükkân sahibi tatile gelen İsrailli turiste hizmet vermeyi reddetti. Dükkân sahibi, turistin yüzüne "Özgür Filistin" diye bağırdı.
Kamboçya'da dükkânına "Epstein ve İsrailliler giremez" pankartı asan işletmeci İsrailli turistleri dükkânına sokmuyor. İrlandalı bir dansçı, karşılaştığı İsrailliye tokalaşır gibi yaparak ayakkabısını uzattı. Tayland'daki restoran sahibi İsraillilere servis açmazken, Filistinlilerden ücret almıyor.

İsrail Gazzede mülteci kampını vurdu!İsrail Gazzede mülteci kampını vurdu!İSRAİL GAZZE'DE MÜLTECİ KAMPINI VURDU!
Sumud Filosu Gazze için yeniden demir aldıSumud Filosu Gazze için yeniden demir aldıSUMUD FİLOSU GAZZE İÇİN YENİDEN DEMİR ALDI
Küresel feminizmin ikiyüzlü Gazze tavrıKüresel feminizmin ikiyüzlü Gazze tavrıKÜRESEL FEMİNİZMİN İKİYÜZLÜ GAZZE TAVRI

