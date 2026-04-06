ABD'nin pilot kurtarma operasyonu İran'a işgal provası mı? İsfahan'da uranyum avı
İran'ın ABD'ye ait F-15 ve C-130 uçaklarını vurmasının ardından, Trump yönetiminin 2 pilot için kurtarma çalışması yürütmesinin arkasında işgal provası yapıldığı iddiası gündeme geldi. A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD askerinin İsfahan'da kurtarma operasyonu sırasında başka bir harekat için keşif yapabileceğini belirterek "Kurtarma operasyonuymuş gibi görülen bu faaliyet birçok maksata hitap eden birtakım hazırlıklar gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
İran'ın ABD'ye ait F-15 ve C-130 uçaklarını vurmasının yankıları sürerken, Trump 2 pilotu bölgeden yaralı olarak kurtardıklarını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtmesinin Tahran'dan ise kurtarma girişiminin başarısız olduğu ifade edildi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler dünya tarafından ilgiyle takip edilirken ABD'nin pilot kurtarma operasyonu adı altında İsfahan'daki uranyum stoklarını tespit etmek için bir prova yaptığı iddiası gündeme geldi.
Konuya ilişkin A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber muhabiri İrfan Sapmaz çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken ABD'nin bu operasyonunda birçok operasyonun altyapısını oluşturmuş olabileceğini belirtti.
MC-130J SAHNEYE ÇIKTI
Operasyonda kullanılan hava aracının sıradan bir nakliye uçağı olmadığını vurgulayan Kemal Olçar, "MC-130J dediğimiz uçak, Hava Kuvvetleri'ne ait özel harekat uçağıdır. Bizim bildiğimiz C-130'lar gibi sadece nakliyat, transfer ya da intikal ettirmek için değildir. Bunlar çok özel uçaklardır; içinde radar görüntü sistemleri ve mühimmat depoları bulunur. Yani bir özel harekat birliğinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlarla donatılmıştır. Üstelik bu uçaklar alçak uçuş yapar ve pist olmayan yerlere dahi inebilirler; yetenek üstüne yetenek eklemiş bir araçtan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
KURTARMA HAREKATI MI, İŞGAL PROVASI MI?
İran topraklarındaki kurtarma operasyonunun büyüklüğüne dikkat çeken Kemal Olçar, düşman bölgesinde içinde kalan bir asker için binlerce asker gönderilebileceğini ifade ederken, harekatın görünenin ötesinde amaçlar taşıyabileceğini belirtti. Olçar,"Askeri birlikler genelde bu tür tek bir kurtarma faaliyetini yaparken, eğer o bölgede başka bir harekat çeşidi uygulanacaksa onun da provasını, keşfini ve hazırlığını bizzat yerinde yapmış olurlar. Çok maksatlı bir harekat gibi düşünün. Belki de Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bu kurtarma harekatının 'kıyı başı' dediğimiz İran'ın ana kıtası üzerindeki bazı noktalarını işgal edebilseydi, orada durmaya devam edeceklerdi. Karşı taraftan gelen reaksiyonlar üzerine geri çekilmiş olabilirler" şeklinde konuştu.