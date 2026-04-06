ABD'nin pilot kurtarma operasyonu İran'a işgal provası mı? İsfahan'da uranyum avı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD'nin pilot kurtarma operasyonu İran'a işgal provası mı? İsfahan'da uranyum avı

İran'ın ABD'ye ait F-15 ve C-130 uçaklarını vurmasının ardından, Trump yönetiminin 2 pilot için kurtarma çalışması yürütmesinin arkasında işgal provası yapıldığı iddiası gündeme geldi. A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD askerinin İsfahan'da kurtarma operasyonu sırasında başka bir harekat için keşif yapabileceğini belirterek "Kurtarma operasyonuymuş gibi görülen bu faaliyet birçok maksata hitap eden birtakım hazırlıklar gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD'ye ait F-15 ve C-130 uçaklarını vurmasının yankıları sürerken, Trump 2 pilotu bölgeden yaralı olarak kurtardıklarını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtmesinin Tahran'dan ise kurtarma girişiminin başarısız olduğu ifade edildi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler dünya tarafından ilgiyle takip edilirken ABD'nin pilot kurtarma operasyonu adı altında İsfahan'daki uranyum stoklarını tespit etmek için bir prova yaptığı iddiası gündeme geldi.

ABD'NİN KURTARMA OPERASYONU İŞGAL HAZIRLIĞI MI?

Konuya ilişkin A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber muhabiri İrfan Sapmaz çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken ABD'nin bu operasyonunda birçok operasyonun altyapısını oluşturmuş olabileceğini belirtti.

MC-130J SAHNEYE ÇIKTI

Operasyonda kullanılan hava aracının sıradan bir nakliye uçağı olmadığını vurgulayan Kemal Olçar, "MC-130J dediğimiz uçak, Hava Kuvvetleri'ne ait özel harekat uçağıdır. Bizim bildiğimiz C-130'lar gibi sadece nakliyat, transfer ya da intikal ettirmek için değildir. Bunlar çok özel uçaklardır; içinde radar görüntü sistemleri ve mühimmat depoları bulunur. Yani bir özel harekat birliğinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlarla donatılmıştır. Üstelik bu uçaklar alçak uçuş yapar ve pist olmayan yerlere dahi inebilirler; yetenek üstüne yetenek eklemiş bir araçtan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

KURTARMA HAREKATI MI, İŞGAL PROVASI MI?

İran topraklarındaki kurtarma operasyonunun büyüklüğüne dikkat çeken Kemal Olçar, düşman bölgesinde içinde kalan bir asker için binlerce asker gönderilebileceğini ifade ederken, harekatın görünenin ötesinde amaçlar taşıyabileceğini belirtti. Olçar,"Askeri birlikler genelde bu tür tek bir kurtarma faaliyetini yaparken, eğer o bölgede başka bir harekat çeşidi uygulanacaksa onun da provasını, keşfini ve hazırlığını bizzat yerinde yapmış olurlar. Çok maksatlı bir harekat gibi düşünün. Belki de Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bu kurtarma harekatının 'kıyı başı' dediğimiz İran'ın ana kıtası üzerindeki bazı noktalarını işgal edebilseydi, orada durmaya devam edeceklerdi. Karşı taraftan gelen reaksiyonlar üzerine geri çekilmiş olabilirler" şeklinde konuştu.

KOMANDOLARIN "SAKALLI" SIZMA TAKTİĞİ

Özel kuvvetlerin bölgedeki kamufle olma yöntemlerini deşifre eden Kemal Olçar "Orada her şey olabilir. Bunlar özel kuvvetler; belki de yerel kıyafetlerle hareket eden, elinde basit silahlarla dolaşan, ancak ağır silahlarını bir yerlere gömmüş ekiplerdir. Bölgede mağaralık alanlar var; yerel unsurlarla ve iş birlikçilerle birleşmiş de olabilirler. Şu an bir köyde normal vatandaş gibi bekleyen yüzlerce 'kıyı başı timi' olabilir" dedi.

Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise İran'a USS Boxer ve Diego Garcia'daki görüntülere dikkat çekerken, "Fotoğrafları büyüttüğünüz zaman çok ilginç bir detay çıkıyor; Askerlerin hepsinin sakallı olduğu görülüyor. Onlar önceden hazırlık kapsamında sakal bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

450 KİLOGRAMLIK URANYUM BİLMECESİ

Operasyonun asıl hedefinin İran'ın nükleer kapasitesi olabileceğine işaret eden A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Washington Post gibi gazetelerde Trump'a bazı simülasyon çalışmaları yapıldığı, uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla İsfahan çevresine yönelik sınırlı bir özel kuvvet baskını Trump'a anlatılmış deniliyor. Bu durum İran'da canlı bir simülasyon muydu? " sorusunu sorarak olaya ilişkin yeni bir perde açtı.

Kemal Olçar, Sapmaz'ın sorusuna yanıt vererek ABD'nin operasyonda birçok deneme gerçekleştirebileceğini ifade ederek; "ABD eğer 450 kilogramlık uranyumun İsfahan ve civarında olduğuna dair net bir istihbarat alınmışsa, bu operasyon o uranyumu alma, bölgede kıyı başı tutma ya da yeni bir kara harekatının yolunu açma provası olabilir. Kurtarma operasyonuymuş gibi görülen bu faaliyet birçok maksata hitap eden birtakım hazırlıklar gibi gözüküyor. Gizli ve örtülü sığınma noktalarını, engelleri ve mayınlı sahaları bizzat yerinde gören bir birlik var artık" sözleriyle tehlikenin büyüklüğünü anlattı.

"KURTARMA HAREKATI BÜYÜK BİR OPERASYONUN ALTYAPISI OLABİLİR"

Beyaz Saray'daki "Durum Odası"nda yaşananları değerlendiren Kemal Olçar, "Trump'a bu simülasyonlar anlatılırken büyük ihtimalle 'bu harekatı böyle yapabiliriz' denmiştir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yöneticileri realist adamlardır. Onlar için moral değerlerden ziyade stratejik sonuçlar önemlidir. Bu kurtarma faaliyeti üzerinden aslında çok daha büyük bir operasyonun altyapısı kuruluyor olabilir" şeklinde konuştu.

ABD'nin pilot kurtarma operasyonu İran'a işgal provası mı? İsfahan'da uranyum avı - 6

