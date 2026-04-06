İran'ın ABD'ye ait F-15 ve C-130 uçaklarını vurmasının yankıları sürerken, Trump 2 pilotu bölgeden yaralı olarak kurtardıklarını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtmesinin Tahran'dan ise kurtarma girişiminin başarısız olduğu ifade edildi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler dünya tarafından ilgiyle takip edilirken ABD'nin pilot kurtarma operasyonu adı altında İsfahan'daki uranyum stoklarını tespit etmek için bir prova yaptığı iddiası gündeme geldi.

Konuya ilişkin A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber muhabiri İrfan Sapmaz çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken ABD'nin bu operasyonunda birçok operasyonun altyapısını oluşturmuş olabileceğini belirtti.