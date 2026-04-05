CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

ABD F-15 savaş pilotunu İran'dan nasıl kurtardı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri gerilimin tırmandığı bir süreçte, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait F-15E Strike Eagle uçağındaki kayıp personelin kurtarılmasına yönelik operasyonun detayları netleşti. Amerikalı subayın kurtarılma hikayesi, kahramanlık destanından ziyade soğuk bir istihbarat savaşına dönüştü.

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun patlama noktasına geldiği saatlerde, İran semalarında vurulan bir ABD savaş uçağı, bölgeyi devasa bir istihbarat ve askeri hesaplaşma sahasına çevirdi.

Cuma günü İran tarafından düşürülen F-15E Strike Eagle uçağından fırlatma koltuğuyla atlayan iki personelden biri hemen kurtarılırken, silah sistemleri subayı olan ikinci personelin 48 saat süren kayboluşu, diplomatik bir krizden çok, bir "aldatma savaşına" dönüştü.

Peki operasyon nasıl gerçekleşti?

CIA'DEN ŞEYTANİ MANEVRA: "HAYALET KONVOY" YALANI

Amerikan ordusu için en yüksek öncelikli mesele haline gelen kayıp personeli bulmak için Pentagon'dan önce CIA sahaya indi. Kaynaklara göre CIA, İran ordusunun dikkatini dağıtmak için "yanıltıcı bir bilgi savaşı" başlattı.

İran saflarına, pilotun çoktan bulunduğu ve bir kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığı yönünde sahte istihbarat pompalandı. Tahran bu gölge oyunuyla meşgul edilirken, CIA "son derece gelişmiş kabiliyetlerini" kullanarak, personelin aslında bir dağ yarığında gizlendiği koordinatları saptadı.

7 BİN FEET YÜKSEKLİKTEKİ SESSİZ ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Vurulan uçaktan sağ çıkmayı başaran personel, yanında sadece bir tabanca ve sınırlı kullandığı bir sinyal vericiyle, yaklaşık 2.100 metre (7.000 feet) yükseklikteki sarp bir sırt hattına tırmandı.

ABD basını, personelin bir dağ yarığındaki bu gizlenişini "samanlıkta iğne aramak" olarak tanımlarken, personelin İran devriyelerinden kaçmak için 24 saatten fazla süre boyunca izini kaybettirmeyi başardığı belirtiliyor

NAVY SEAL TEAM 6 VE BOMBALANAN KONVOYLAR

Kurtarma anı, "temiz bir tahliye" olmaktan çok uzaktı. ABD'nin en elit birliği Navy SEAL Team 6, yüzlerce özel kuvvet personeli ve onlarca savaş uçağıyla İran topraklarının derinliklerine girdi.

Operasyon sırasında ABD jetleri, pilotun bulunduğu bölgeye yaklaşan İran konvoylarını bombalayarak ateş altına aldı. Tahliye sırasında Amerikan komandoları ile İran güçleri arasında sıcak temas yaşandı ve bölgeyi uzak tutmak için yoğun ateş açıldı.

OPERASYONUN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ARDI ARDINA GELEN KAYIPLAR

ABD her ne kadar operasyonun başarısını kutlasa da, sahadaki gerçekler büyük riskleri ve teknik başarısızlıkları da beraberinde getirdi. Personeli tahliye etmek için kullanılan iki nakliye uçağı İran topraklarındaki bir üste arızalanarak mahsur kaldı.

Bu uçakların İran'ın eline geçmesini engellemek isteyen ABD komutanları, kendi uçaklarını imha etmek zorunda kaldı. Ayrıca aynı süreçte bölgede bir A10 Warthog uçağının düşmesi, "kusursuz operasyon" imajına gölge düşüren bir diğer askeri zayiat oldu.

SİYASİ KUMAR: MÜZAKERELERİN GÖLGESİNDE BİR PERSONEL

Washington'da ise bu operasyon siyasi bir mermiye dönüştü. Eski Başkan Trump, uçağın düşürülmesinin müzakereleri etkilemeyeceğini iddia edip İranlı askeri liderlerin öldürüldüğünü duyururken, Demokrat temsilciler bu hamlelerin Amerikan birliklerini "ciddi risk" altına soktuğunu savunuyor.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için tanınan sürenin dolmak üzere olması ve NATO içindeki çatlak sesler, İran dağlarında verilen bu 48 saatlik mücadelenin sadece bir başlangıç olabileceğini gösteriyor.

İRAN'DAN YALANLAMA

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Mobil uygulamalarımızı indirin