ABD F-15 savaş pilotunu İran'dan nasıl kurtardı?

Cuma günü İran tarafından düşürülen F-15E Strike Eagle uçağından fırlatma koltuğuyla atlayan iki personelden biri hemen kurtarılırken, silah sistemleri subayı olan ikinci personelin 48 saat süren kayboluşu, diplomatik bir krizden çok, bir "aldatma savaşına" dönüştü.

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun patlama noktasına geldiği saatlerde, İran semalarında vurulan bir ABD savaş uçağı, bölgeyi devasa bir istihbarat ve askeri hesaplaşma sahasına çevirdi.

CIA'DEN ŞEYTANİ MANEVRA: "HAYALET KONVOY" YALANI

Amerikan ordusu için en yüksek öncelikli mesele haline gelen kayıp personeli bulmak için Pentagon'dan önce CIA sahaya indi. Kaynaklara göre CIA, İran ordusunun dikkatini dağıtmak için "yanıltıcı bir bilgi savaşı" başlattı.

İran saflarına, pilotun çoktan bulunduğu ve bir kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığı yönünde sahte istihbarat pompalandı. Tahran bu gölge oyunuyla meşgul edilirken, CIA "son derece gelişmiş kabiliyetlerini" kullanarak, personelin aslında bir dağ yarığında gizlendiği koordinatları saptadı.