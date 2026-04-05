CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İran düşürdüğü C-130’un enkazını paylaştı! ABD'ye sahadan yanıt

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın İsfahan semalarında düşürüldüğünü açıkladığı ABD'ye ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçaklarına ait enkaz görüntüleri, savaşın en kritik anlarından birine ışık tuttu. Alevler içinde kalan dev uçağın parçaları, gece boyunca yaşanan sıcak temasın şiddetini gözler önüne sererken, İran'dan gelen "kurtarma girişimi başarısız oldu" açıklamasıyla birlikte kriz daha da derinleşti. İşte sahadan gelen çarpıcı kareler, resmi açıklamalar ve C-130'a dair tüm merak edilenler…

İran cephesinden yapılan açıklamalarda, ABD'nin düşürülen F-15 savaş uçağının pilotunu kurtarmak için başlattığı operasyon sırasında hava sahasında yoğun bir çatışma yaşandığı vurgulandı. Hazreti Hatemü'l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, "Düşmanın düşürülen savaş uçağı pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu" ifadelerini kullanırken, operasyonun çok sayıda İran biriminin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Aynı açıklamada, İsfahan'ın güneyinde düşmana ait hava unsurlarının hedef alındığı ve bunlar arasında iki C-130 askeri nakliye uçağının da bulunduğu ifade edildi.

ATEŞ HATTI: ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Elinizde bulunan 11 ayrı görüntü, adeta savaşın en sıcak anlarını belgeleyen birer kanıt niteliğinde. Görsellerde:

  • Geniş bir alana yayılan yanmış gövde parçaları
  • Parçalanmış kanat bölümleri
  • Siyah dumanların yükseldiği enkaz alanı
  • Metal yığınlarının arasında devam eden küçük çaplı patlamalar

dikkat çekiyor.

Bu kareler, uçağın yüksek irtifadan ağır hasar alarak düştüğünü ve çarpmanın ardından büyük çaplı bir yangın çıktığını gösteriyor.

OPERASYONDA NELER YAŞANDI?

İran'a göre, ABD güçleri gece saatlerinde İran topraklarına girerek düşürülen F-15'in ikinci pilotunu kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak İran tarafı bu girişimin başarısız olduğunu savunuyor.

Karargâh sözcüsü, "Düşmanın çaresiz girişimleri ilahi yardım ve kahraman güçlerimizin zamanında müdahalesiyle başarısızlığa uğradı" sözleriyle operasyonun püskürtüldüğünü ifade etti.

Operasyona İran Devrim Muhafızları, düzenli ordu birlikleri, Besic milisleri ve emniyet güçlerinin katıldığı belirtildi.

ABD NE DİYOR? UÇAK KENDİLERİ TARAFINDAN MI İMHA EDİLDİ?

ABD cephesinden gelen ilk iddialar ise farklı bir tabloyu işaret ediyor. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, ABD güçlerinin C-130 uçağını İran'ın eline geçmemesi için kendilerinin imha etmiş olabileceği öne sürülüyor.

Ancak bu iddiaya ilişkin Washington'dan resmi bir doğrulama yapılmış değil.

C-130 NEDEN KRİTİK?

C-130 tipi uçaklar, modern orduların lojistik omurgasını oluşturuyor. Bu uçaklar:

  • Asker ve ekipman taşır
  • Yaralı tahliyesi yapar
  • Özel operasyonlarda kritik rol oynar
  • Zorlu pistlere iniş-kalkış yapabilir

Bu nedenle bir C-130'un kaybı yalnızca taktik değil, aynı zamanda stratejik bir kayıp anlamına geliyor.

C-130 HANGİ ÜLKENİN, KİM ÜRETİYOR?

Lockheed C-130 Hercules, ABD merkezli Lockheed Martin tarafından üretilen, dünyanın en yaygın kullanılan askeri nakliye uçaklarından biridir.

İlk uçuşunu 1954 yılında yapan bu platform, onlarca yıl boyunca modernize edilerek günümüze kadar aktif şekilde kullanılmaya devam etti.

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

C-130, dünya genelinde 70'ten fazla ülkenin envanterinde bulunuyor. Bunlar arasında:

  • ABD
  • Türkiye
  • İngiltere
  • Suudi Arabistan
  • İsrail
  • Mısır
  • Pakistan

gibi birçok ülke yer alıyor. Bu da uçağın küresel ölçekte ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

C-130'un öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

  • Maksimum hız: Yaklaşık 540 km/s
  • Menzil: 3.800 km'ye kadar
  • Taşıma kapasitesi: 20 tonun üzerinde
  • Motor: 4 adet turboprop motor
  • Mürettebat: Genellikle 5 kişi

Ayrıca kısa ve bozuk pistlere iniş yapabilmesi, onu savaş bölgelerinde vazgeçilmez kılıyor.

GÜÇLÜ YÖNLERİ NELER?

C-130'un en büyük avantajları:

  • Zorlu coğrafyalarda operasyon kabiliyeti
  • Yüksek taşıma kapasitesi
  • Çok amaçlı kullanım (lojistik, sağlık, özel operasyon)
  • Dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü
ZAYIF YÖNLERİ VAR MI?

Her ne kadar dayanıklı bir platform olsa da bazı zayıf noktaları da bulunuyor:

  • Modern hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalabilmesi
  • Düşük hız nedeniyle hedef olabilmesi
  • Yoğun çatışma bölgelerinde riskli görev profili

Bu durum, özellikle İran gibi gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip bölgelerde riskleri artırıyor.

MALİYETİ NE KADAR?

C-130'un maliyeti versiyonuna göre değişmekle birlikte:

  • Yeni nesil C-130J modelleri: 70 ila 100 milyon dolar arasında
  • Modernizasyon maliyetleri: Ekstra milyonlarca dolar

Bu da düşürülen her uçağın ciddi bir ekonomik kayıp anlamına geldiğini gösteriyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin