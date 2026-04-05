İran düşürdüğü C-130’un enkazını paylaştı! ABD'ye sahadan yanıt
İran'ın İsfahan semalarında düşürüldüğünü açıkladığı ABD'ye ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçaklarına ait enkaz görüntüleri, savaşın en kritik anlarından birine ışık tuttu. Alevler içinde kalan dev uçağın parçaları, gece boyunca yaşanan sıcak temasın şiddetini gözler önüne sererken, İran'dan gelen "kurtarma girişimi başarısız oldu" açıklamasıyla birlikte kriz daha da derinleşti. İşte sahadan gelen çarpıcı kareler, resmi açıklamalar ve C-130'a dair tüm merak edilenler…
İran cephesinden yapılan açıklamalarda, ABD'nin düşürülen F-15 savaş uçağının pilotunu kurtarmak için başlattığı operasyon sırasında hava sahasında yoğun bir çatışma yaşandığı vurgulandı. Hazreti Hatemü'l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, "Düşmanın düşürülen savaş uçağı pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu" ifadelerini kullanırken, operasyonun çok sayıda İran biriminin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.
Aynı açıklamada, İsfahan'ın güneyinde düşmana ait hava unsurlarının hedef alındığı ve bunlar arasında iki C-130 askeri nakliye uçağının da bulunduğu ifade edildi.
ATEŞ HATTI: ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?
Elinizde bulunan 11 ayrı görüntü, adeta savaşın en sıcak anlarını belgeleyen birer kanıt niteliğinde. Görsellerde:
- Geniş bir alana yayılan yanmış gövde parçaları
- Parçalanmış kanat bölümleri
- Siyah dumanların yükseldiği enkaz alanı
- Metal yığınlarının arasında devam eden küçük çaplı patlamalar
dikkat çekiyor.
Bu kareler, uçağın yüksek irtifadan ağır hasar alarak düştüğünü ve çarpmanın ardından büyük çaplı bir yangın çıktığını gösteriyor.
OPERASYONDA NELER YAŞANDI?
İran'a göre, ABD güçleri gece saatlerinde İran topraklarına girerek düşürülen F-15'in ikinci pilotunu kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak İran tarafı bu girişimin başarısız olduğunu savunuyor.
Karargâh sözcüsü, "Düşmanın çaresiz girişimleri ilahi yardım ve kahraman güçlerimizin zamanında müdahalesiyle başarısızlığa uğradı" sözleriyle operasyonun püskürtüldüğünü ifade etti.
Operasyona İran Devrim Muhafızları, düzenli ordu birlikleri, Besic milisleri ve emniyet güçlerinin katıldığı belirtildi.