Mossad ve CIA'de istihbarat krizi! ABD-İsrail İran karşısında çaresiz kaldı
Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısına Tahran, füze ve dronlarla yanıt veriyor. CIA ve Mossad’ın tüm çabalarına rağmen İran’ın dağlardaki “füze şehirleri” gizemini koruyor. Uzman Dr. Tolga Sakman, istihbarat zafiyetlerine ve uçak kayıplarına kadar savaşın bilinmeyenlerini A Haber için deşifre etti.
Orta Doğu'da savaş krizi her geçen gün daha da derinleşiyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bombardımanına Tahran yönetimi füze ve dron fırtınasıyla yanıt veriyor. Bölgede tansiyon doruk noktasına çıkarken, CIA ve Mossad'ın tüm çabalarına rağmen İran'ın dağların derinliklerine sakladığı "füze şehirleri" hala bir gizemini koruyor.
Terör ve güvenlik uzmanı Dr. Tolga Sakman, İran'ın istihbarat zafiyetinden Devrim Muhafızları'nın gizemli korunaklarına ve Amerikan savunma sanayiinde şok etkisi yaratan uçak kayıplarına kadar savaşın tüm bilinmeyenlerini A Haber için deşifre etti.
İSTİHBARAT SAVAŞLARINDA NOKTA HEDEFLER
Bölgedeki çatışma dinamiklerini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Tolga Sakman, "Üst düzey komutanlar, hatta devrim liderine kadar çok büyük isimler nokta hedef halinde görülüyor ve vuruluyor" dedi.
Sakman, İran'ın hava savunma sistemindeki eksiklikleri kapatmak için yıllardır silahlarını yer altında tuttuğunu belirterek, "Söz konusu olan silah envanteri olduğu zaman İran bunu uzun süredir yer altında tutmak gibi bir savunma politikası geliştiriyor. Çünkü hava savunma sistemi olmadığı için İran'da, bir uçuş veya havadan gerçekleştirilecek olan bir istihbarat eylemini engellemek için silahlarını yer altında tutuyor." şeklinde konuştu.
CIA VE MOSSAD'IN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: FÜZE ŞEHİRLERİ
CIA ve Mossad'ın İran'ın mühimmat kaynağını tespit etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ancak bu "yer altı şehirlerinin" tüm teknolojik güce rağmen tam olarak deşifre edilemediği vurgulanıyor.
Dr. Tolga Sakman, "Bu yer altında tuttuğu silahlar da dağların içi veya işte büyük kayaların altı vesaire gibi noktaların aslında çokça seçildiğini görüyoruz. Yani yer altındaki istihbaratı, o silahların yerlerini bulmak için daha fazla Devrim Muhafızları'nın içine girmeleri lazım." ifadelerini kullandı.