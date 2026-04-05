Mossad ve CIA'de istihbarat krizi! ABD-İsrail İran karşısında çaresiz kaldı

Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısına Tahran, füze ve dronlarla yanıt veriyor. CIA ve Mossad’ın tüm çabalarına rağmen İran’ın dağlardaki “füze şehirleri” gizemini koruyor. Uzman Dr. Tolga Sakman, istihbarat zafiyetlerine ve uçak kayıplarına kadar savaşın bilinmeyenlerini A Haber için deşifre etti.

Orta Doğu'da savaş krizi her geçen gün daha da derinleşiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bombardımanına Tahran yönetimi füze ve dron fırtınasıyla yanıt veriyor. Bölgede tansiyon doruk noktasına çıkarken, CIA ve Mossad'ın tüm çabalarına rağmen İran'ın dağların derinliklerine sakladığı "füze şehirleri" hala bir gizemini koruyor.

Terör ve güvenlik uzmanı Dr. Tolga Sakman, İran'ın istihbarat zafiyetinden Devrim Muhafızları'nın gizemli korunaklarına ve Amerikan savunma sanayiinde şok etkisi yaratan uçak kayıplarına kadar savaşın tüm bilinmeyenlerini A Haber için deşifre etti.

MOSSAD VE CIA İSTİHBARI YETERSİZ Mİ?

İSTİHBARAT SAVAŞLARINDA NOKTA HEDEFLER

Bölgedeki çatışma dinamiklerini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Tolga Sakman, "Üst düzey komutanlar, hatta devrim liderine kadar çok büyük isimler nokta hedef halinde görülüyor ve vuruluyor" dedi.

Sakman, İran'ın hava savunma sistemindeki eksiklikleri kapatmak için yıllardır silahlarını yer altında tuttuğunu belirterek, "Söz konusu olan silah envanteri olduğu zaman İran bunu uzun süredir yer altında tutmak gibi bir savunma politikası geliştiriyor. Çünkü hava savunma sistemi olmadığı için İran'da, bir uçuş veya havadan gerçekleştirilecek olan bir istihbarat eylemini engellemek için silahlarını yer altında tutuyor." şeklinde konuştu.

CIA VE MOSSAD'IN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: FÜZE ŞEHİRLERİ

CIA ve Mossad'ın İran'ın mühimmat kaynağını tespit etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ancak bu "yer altı şehirlerinin" tüm teknolojik güce rağmen tam olarak deşifre edilemediği vurgulanıyor.

Dr. Tolga Sakman, "Bu yer altında tuttuğu silahlar da dağların içi veya işte büyük kayaların altı vesaire gibi noktaların aslında çokça seçildiğini görüyoruz. Yani yer altındaki istihbaratı, o silahların yerlerini bulmak için daha fazla Devrim Muhafızları'nın içine girmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Sakman ayrıca teknolojinin bu derinlikte çaresiz kaldığını aktararak, "Yer altındaki yerlerinin tespiti için teknoloji kullanımı zaten henüz öyle bir teknoloji yok, o kadar derini görebilecek bir sistem yok. Bu nedenle uydu görüntüleme sistemleri ve sığınak delici bombalar da istenilen etkiyi göstermiyor." açıklamasında bulundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN GİZEMLİ TAHKİMATI

İran'da siyaset dünyasının istihbarat sızıntılarına daha açık olduğunu ancak askeri kanadın çok daha korunaklı olduğunu söyleyen Dr. Sakman, "Siyaset kısmı sanki bu aşamada istihbarata daha açık, daha açık veren bir nokta ama Devrim Muhafızları'nın hareketleri daha kısıtlı, daha korunaklı gibi görünüyor bu anlamda. O yüzden de gizliliği koruyabiliyorlar." sözlerini aktardı.

Ülke genelinde saklanan bu üslerin girişlerinin profesyonelce kamufle edildiğine dikkat çekilirken Sakman, "O dağların içindeki füzeler, yer altındaki füzeler veya yine donanma parçalarının da keza dağların içinde olduğuna dair görüntüler paylaştı İran. Girişlerinin de çok korunaklı olduğunu söylüyor İran; kapısı bile görünmüyor, nereden girildiği dahi görülmüyor." şeklinde önemli detaylar paylaştı.

AMERİKAN SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ KIRILMA

Savaşın en çarpıcı gelişmesi ise gelişmiş Amerikan uçaklarının devasa radarlar yerine basit ama etkili omuzdan atılan silahlarla düşürülmesi oldu.

Teknolojiye aşırı güvenin bir zafiyet yarattığını savunan Dr. Sakman, "Şimdi eğer teknolojiye bu kadar ağırlık verirseniz bu sefer teknoloji dışı hamlelere açık kalıyorsunuz. İran gibi bir yerde de sanki teknoloji dışı hamleler görmeye başladık. Uçakların vurulması hadisesinde her biri omuzdan atılan küçük sistemlerle vuruyorlar. O yüzden de öyle büyük radarlar, tespit sistemleri vesairenin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakman, son olarak bu uçak kayıplarının bir milat olduğunu vurgulayarak, "Ama son uçaklardaki tamamen imha edilmesi büyük bir kırılma yarattı. Artık savunma sanayii, Amerikan savunma sanayii için de artık bir kırılma." sözleriyle analizini tamamladı.

