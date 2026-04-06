İran'da kayıp pilot operasyonu uranyum arama provası mı?

İran'ın ABD'ye ait F-15 uçağını vurmasının ardından Tahran'a sevk edilen 2 adet A-10 uçağının da düşmesi Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşıdı. ABD Başkanı Trump düzenlenen operasyonla 2 pilotun kurtarıldığını duyururken, yapılan harekatın arkasında olası bir işgal için keşif yapıldığı iddia edildi. Konu A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programında masaya yatırılırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber muhabiri İrfan Sapmaz çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Olçar, ABD'nin bu operasyonunun birçok maksata hitap eden birtakım hazırlıklar gibi gözüktüğünü belirtti.