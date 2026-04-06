ABD ve İsrail’den İran’a kirli oyun: İç savaş kartı devrede

Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, savaş meydanında istedikleri sonucu alamayan ABD ve İsrail ittifakı, bölgeyi ateşe atacak en tehlikeli hamlesini yaptı.

İran'ın savaşma azmini kıramayan şer odakları, suikast ve saldırılardan umduğunu bulamayınca "iç savaş" kartını devreye soktu. Sivil yerleşim yerlerini ve ülkenin can damarı olan altyapı tesislerini hedef alarak halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan bu kirli strateji, uzmanlar tarafından "yeni bir Vietnam bataklığı" olarak nitelendiriliyor.

İşte savaşın gidişatını değiştirecek o çarpıcı detaylar ve İran halkını sokağa dökmek için kurulan hain kumpasın perde arkası...

SAVAŞIN BİRİNCİ AYINDA HEDEFLER ÇÖKTÜ: SUİKASTLAR SONUÇ VERMEDİ

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı dalgasının arkasında yatan asıl ajanda gün yüzüne çıktı.

Söz konusu saldırıların İran'daki sokak protestolarının hemen ardından gelmesi dikkat çekerken, birçok otoriteye göre bu hamlenin temelinde İran liderini ve üst düzey devlet yetkililerini etkisiz hale getirerek bir rejim değişikliği tetiklemek yatıyordu.