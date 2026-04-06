İran ile ABD arasında çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen kritik bir plan devreye alındı. Pakistan öncülüğünde hazırlanan ve taraflara iletilen teklife göre, anlaşma sağlanması halinde derhal ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve 15-20 gün içinde kapsamlı bir nihai anlaşmaya varılacak. Ancak gözler bugün verilecek kararlarda…

“TÜM MADDELER BUGÜN KABUL EDİLMELİ”

6 Nisan tarihli gelişmelere göre, İran ve ABD’ye çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen bir plan iletildi. Reuters’a konuşan ve sürece hâkim bir kaynak, planın Pazartesi günü yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Aynı kaynak, “Tüm unsurların bugün üzerinde anlaşılması gerekiyor” diyerek sürecin kritik eşiğe geldiğini vurguladı.

İKİ AŞAMALI PLAN: ÖNCE ATEŞKES, SONRA NİHAİ ANLAŞMA

Planın en dikkat çekici yönü iki aşamalı bir yapıdan oluşması. Buna göre ilk adımda derhal ateşkes sağlanacak, ardından kapsamlı bir anlaşma için müzakereler başlayacak.

Kaynak, bu çerçevenin Pakistan tarafından hazırlandığını ve gece saatlerinde hem İran’a hem de ABD’ye iletildiğini aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ANINDA AÇILABİLİR

Planın hayata geçirilmesi halinde en kritik sonuçlardan biri Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması olacak.

Kaynak, “Anlaşma sağlanırsa ateşkesle birlikte Hürmüz Boğazı derhal yeniden açılacak” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, küresel petrol ve doğalgaz akışı açısından hayati önem taşıyor.

“İSLAMABAD ANLAŞMASI”: 15-20 GÜNDE NİHAİ ÇÖZÜM

Taslak anlaşmanın “İslamabad Anlaşması” olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Plan kapsamında nihai anlaşmanın 15 ila 20 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu süreçte son yüz yüze görüşmelerin de Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanıyor.

NÜKLEER PROGRAM, YAPTIRIMLAR VE DONDURULMUŞ VARLIKLAR

Nihai anlaşmanın en kritik başlıkları da netleşmeye başladı.

Kaynağa göre İran, nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunacak. Buna karşılık yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gündeme gelecek.

PAKİSTAN ARABULUCU: TÜM GECE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Diplomasi trafiğinin merkezinde Pakistan yer alıyor. Kaynak, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir’in gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu belirtti.

Ayrıca görüşmelerde Pakistan’ın tek iletişim kanalı olduğu ve ilk mutabakatın elektronik ortamda bir mutabakat zaptı (MoU) şeklinde finalize edileceği ifade edildi.

45 GÜNLÜK ATEŞKES İDDİASI

Öte yandan Axios’un daha önceki haberine göre, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların 45 günlük bir ateşkesi de içeren iki aşamalı bir plan üzerinde görüştüğü belirtilmişti.

Bu planın kalıcı bir barışa zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

İRAN HENÜZ YANIT VERMEDİ

Tüm diplomatik çabalara rağmen İran’ın henüz kesin bir yanıt vermediği bildirildi.

Reuters’a konuşan bir kaynak, “İran henüz cevap vermedi” diyerek, Pakistan, Çin ve ABD destekli geçici ateşkes önerilerine şu ana kadar resmi bir taahhüt gelmediğini söyledi.

GARANTİ ŞARTI: “BİR DAHA SALDIRI OLMAYACAK”

İranlı yetkililer daha önce Reuters’a yaptıkları açıklamalarda, kalıcı bir ateşkes için ABD ve İsrail’den “bir daha saldırı olmayacağına dair garanti” talep ettiklerini belirtmişti.

Ayrıca İran’ın Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi arabuluculardan mesajlar aldığı da ifade edildi.

ENERJİ PİYASALARI ALARMDA

Tüm bu diplomatik girişimler, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji sevkiyatının sekteye uğrama ihtimali nedeniyle küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor.

Enerji piyasalarında dalgalanma artarken, yatırımcılar gelişmeleri anbean takip ediyor.