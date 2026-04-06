Tel Aviv ve Hayfa'da kıyamet gecesi: İran füzeleri İsrail'i vurdu
İran'ın art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları İsrail'de büyük bir yıkıma yol açtı. Tel Aviv'den Hayfa'ya kadar geniş bir hatta patlamalar yaşanırken, sirenler sabahın ilk ışıklarına kadar susmadı. Füze parçaları şehir merkezlerine yağdı, araçlar yandı, binalar hasar gördü. Enkaz altından cansız bedenler çıkarılırken, yaralı sayısı artıyor.
Savaşın 38. gününde İran'ın misilleme saldırıları İsrail'in merkezini hedef aldı. Sabah saatlerinde Tel Aviv ve çevresinde alarm sistemleri devreye girerken, kent genelinde panik yaşandı.
İran tarafından ateşlenen füzelerin taşıdığı çok başlıklı mühimmatlar, Tel Aviv çevresindeki beş farklı şehirde toplam 15 ayrı noktaya isabet etti.
Patlamaların ardından birçok bölgede hasar oluşurken, özellikle yerleşim alanlarında ciddi yıkım meydana geldi.
İlk belirlemelere göre saldırılarda biri ağır olmak üzere en az iki kişi yaralandı.
ARAÇLAR ALEV ALDI, SOKAKLARDA FÜZE PARÇALARI
Saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle Petah Tikva'da füze parçalarının isabet ettiği araçların alev aldığı, sokakların metal parçalarıyla dolduğu görüldü.
Patlamaların etkisiyle çevredeki binalarda camlar kırıldı, bazı yapılar hasar aldı. Görgü tanıkları gece boyunca art arda gelen patlamalarla büyük korku yaşandığını aktardı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE AMA YETERSİZ
İsrail işgal güçleri, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ancak gelen bilgiler, sistemlerin tüm füzeleri engellemekte zorlandığını ortaya koydu.
İsrail basını, füzeleri havada imha etme girişimleri sırasında Tel Aviv semalarında şiddetli patlamalar yaşandığını, bazı parçaların doğrudan yerleşim alanlarına düştüğünü aktardı. İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarında da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.