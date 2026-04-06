Tel Aviv ve Hayfa'da kıyamet gecesi: İran füzeleri İsrail'i vurdu

İran'ın art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları İsrail'de büyük bir yıkıma yol açtı. Tel Aviv'den Hayfa'ya kadar geniş bir hatta patlamalar yaşanırken, sirenler sabahın ilk ışıklarına kadar susmadı. Füze parçaları şehir merkezlerine yağdı, araçlar yandı, binalar hasar gördü. Enkaz altından cansız bedenler çıkarılırken, yaralı sayısı artıyor.

Savaşın 38. gününde İran'ın misilleme saldırıları İsrail'in merkezini hedef aldı. Sabah saatlerinde Tel Aviv ve çevresinde alarm sistemleri devreye girerken, kent genelinde panik yaşandı.

İran tarafından ateşlenen füzelerin taşıdığı çok başlıklı mühimmatlar, Tel Aviv çevresindeki beş farklı şehirde toplam 15 ayrı noktaya isabet etti.

Patlamaların ardından birçok bölgede hasar oluşurken, özellikle yerleşim alanlarında ciddi yıkım meydana geldi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda biri ağır olmak üzere en az iki kişi yaralandı.

ARAÇLAR ALEV ALDI, SOKAKLARDA FÜZE PARÇALARI

Saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle Petah Tikva'da füze parçalarının isabet ettiği araçların alev aldığı, sokakların metal parçalarıyla dolduğu görüldü.

Patlamaların etkisiyle çevredeki binalarda camlar kırıldı, bazı yapılar hasar aldı. Görgü tanıkları gece boyunca art arda gelen patlamalarla büyük korku yaşandığını aktardı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE AMA YETERSİZ

İsrail işgal güçleri, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ancak gelen bilgiler, sistemlerin tüm füzeleri engellemekte zorlandığını ortaya koydu.

İsrail basını, füzeleri havada imha etme girişimleri sırasında Tel Aviv semalarında şiddetli patlamalar yaşandığını, bazı parçaların doğrudan yerleşim alanlarına düştüğünü aktardı. İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarında da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

HAYFA'DA ENKAZ ALTINDAN CESETLER ÇIKARILIYOR

Saldırıların en ağır bilançosu kuzeydeki Hayfa kentinde ortaya çıktı. İran'ın yeni füze dalgasının ardından patlayıcı başlıkların farklı noktalara düştüğü bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bomba imha ekiplerinin kuzeyde birçok noktaya sevk edildiği belirtildi. Kentte çok sayıda araç ağır hasar alırken, bazı binalarda ciddi yıkım meydana geldi.

En çarpıcı gelişme ise Pazar günü vurulan bir konut binasında yaşandı. İsrailli kurtarma ekipleri, enkaz altından iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarının ise halen devam ettiği bildirildi.

20 DAKİKADA 3 DALGA: "YAĞMUR GİBİ FÜZE"

İsrail medyasına göre İran, saldırıları dalgalar halinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika içinde üç ayrı füze dalgası fırlatıldı.

Kanal 12 televizyonu, en az 10 füzenin çok başlıklı (cluster) savaş başlıkları taşıdığını ve Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Bu tür mühimmatların geniş alana yayılan parçaları nedeniyle hasarın büyüdüğü ifade edildi.

İran devlet televizyonu da kısa süre içinde üç dalga saldırı düzenlendiğini doğruladı.

TEK BİR HEDEF YOK: İSRAİL'İN TAMAMI ALARMDA

Saldırılar yalnızca Tel Aviv ile sınırlı kalmadı. İran'ın misilleme saldırıları İsrail genelinde geniş bir coğrafyayı etkiledi.

Kuzeyde Hayfa, merkezde Tel Aviv ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede sirenler devreye girerken, ülke genelinde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş, her geçen gün daha yıkıcı hale geliyor.

Bölgede şu ana kadar 1.340'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, karşılıklı saldırılar altyapıyı da hedef alıyor.

İran'ın son füze ve drone saldırıları sadece İsrail'i değil, Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerinde ABD varlıklarının bulunduğu noktaları da etkiledi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM ZİRVEDE

Son saldırılarla birlikte bölgede tansiyon yeniden tırmanışa geçti. Hem askeri hem diplomatik cephede yoğun gelişmeler yaşanırken, sahadaki tablo her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

İsrail şehirlerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeni saldırı ihtimali nedeniyle halk sığınaklarda beklemeye devam ediyor.

Ortaya çıkan görüntüler ise savaşın yıkıcı yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor: Yanan araçlar, çöken binalar ve enkaz altından çıkarılan cansız bedenler… Orta Doğu'da ateş hattı giderek genişliyor.

