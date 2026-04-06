Tel Aviv ve Hayfa'da kıyamet gecesi: İran füzeleri İsrail'i vurdu

HAYFA'DA ENKAZ ALTINDAN CESETLER ÇIKARILIYOR Saldırıların en ağır bilançosu kuzeydeki Hayfa kentinde ortaya çıktı. İran'ın yeni füze dalgasının ardından patlayıcı başlıkların farklı noktalara düştüğü bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, bomba imha ekiplerinin kuzeyde birçok noktaya sevk edildiği belirtildi. Kentte çok sayıda araç ağır hasar alırken, bazı binalarda ciddi yıkım meydana geldi.

En çarpıcı gelişme ise Pazar günü vurulan bir konut binasında yaşandı. İsrailli kurtarma ekipleri, enkaz altından iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarının ise halen devam ettiği bildirildi.

20 DAKİKADA 3 DALGA: "YAĞMUR GİBİ FÜZE" İsrail medyasına göre İran, saldırıları dalgalar halinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika içinde üç ayrı füze dalgası fırlatıldı. Kanal 12 televizyonu, en az 10 füzenin çok başlıklı (cluster) savaş başlıkları taşıdığını ve Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Bu tür mühimmatların geniş alana yayılan parçaları nedeniyle hasarın büyüdüğü ifade edildi.

İran devlet televizyonu da kısa süre içinde üç dalga saldırı düzenlendiğini doğruladı.