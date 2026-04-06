ABD'nin İran'dan kayıp pilotunu kurtarma operasyonu krize dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

The New York Times'ın özel haberine göre, İran'da düşürülen ABD savaş uçağının ardından başlatılan kurtarma operasyonu planlandığı gibi ilerlemedi. İletişim kopuklukları, yanlış yönlendirmeler, teknik arızalar ve sahadaki belirsizlikler operasyonu defalarca çıkmaza soktu. Saatler süren kaotik süreçte hem sahada hem de Washington'da gerilim zirveye çıktı.

İran üzerinde vurulan F-15E tipi savaş uçağından iki mürettebat son anda fırlatma koltuklarıyla ayrıldı. Pilot kısa sürede kurtarılırken, silah sistemleri subayı ortadan kayboldu.

The New York Times'ın aktardığına göre, subayın pilottan ayrılmasıyla birlikte ABD ordusu ve istihbarat birimleri için iki gün sürecek geniş çaplı bir arama süreci başladı. Ancak ilk saatlerden itibaren operasyon ciddi belirsizliklerle ilerledi.

"HAYATTA MI?" SORUSU YANITSIZ KALDI

Gözetleme uçakları ve insansız hava araçları düşüş bölgesini taradı ancak hiçbir iz bulunamadı. ABD ordusu subayın durumunu "bilinmiyor" olarak tanımladı.

Sahadaki gerçeklik son derece sertti: Subay düşman hattının derinliklerinde, yalnız ve sadece tabancasıyla hayatta kalmaya çalışıyordu. Dağlık bir bölgede bir yarığa sığınarak saklanmayı tercih etti.

SİNYAL VAR AMA GÜVEN YOK: "BU GERÇEKTEN O MU?"

Operasyonun en kritik kırılma noktalarından biri sinyal meselesi oldu. Subayın taşıdığı acil durum vericisi zaman zaman sinyal gönderdi. Ancak bu sinyaller sürekli değildi.

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD ordusu ilk etapta sinyalin gerçekten kayıp subaya mı ait olduğunu dahi doğrulayamadı. Yetkililer, cihazın İranlıların eline geçmiş olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Bu durum, kurtarma planının saatlerce gecikmesine neden oldu.

AÇIKLAMA SON ANDA İPTAL EDİLDİ: PANİK VE GİZLİLİK

ABD Merkez Komutanlığı, pilotun kurtarıldığını açıklamaya hazırlanırken son anda vazgeçti. Çünkü kayıp subayın yeri tespit edilmişti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vererek operasyon tamamlanana kadar hiçbir bilginin paylaşılmaması gerektiğini iletti.

Bu kararın arkasında ciddi bir endişe vardı: İran'ın sahada aktif arama yaptığı ve subaya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyordu.

SAHADA ÇİFTE YARIŞ: ABD VE İRAN AYNI HEDEFİN PEŞİNDE

The New York Times'ın haberine göre İran, düşen ABD subayını ele geçirmek için birden fazla arama ekibi oluşturdu. Hatta bu ekiplerden biri, subayın saklandığı dağın eteklerine kadar ulaştı.

İran devlet medyası da halka çağrı yaparak "düşman pilotları" yakalayanlara ödül verileceğini duyurdu.

Bu durum operasyonu bir kurtarma görevinden çok, zamana karşı bir kovalamacaya dönüştürdü.

CIA'DEN ALDATMACA: SAHTE KONVOY PLANI

ABD istihbaratı zaman kazanmak için devreye girdi. CIA, İran içinde subayın bulunduğu ve kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığı yönünde yanlış bilgi yaydı.

Amaç, İranlı güçlerin dikkatini gerçek konumdan uzaklaştırmaktı.

The New York Times'a göre bu plan kısa süreli bir kafa karışıklığı yaratsa da İran arama faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı.

EN ZOR OPERASYONLARDAN BİRİ: HER ŞEY BELİRSİZ

Kurtarma operasyonu yaklaşık 100 özel kuvvet personelinin katılımıyla planlandı. SEAL Team 6 öncülüğündeki ekipte Delta Force ve Ranger birlikleri de hazır bekletildi.

Ancak operasyonun kendisi baştan sona risklerle doluydu:

  • Subayın sağlık durumu bilinmiyordu
  • İran güçlerinin ne kadar yakın olduğu net değildi
  • Arazi son derece zorluydu

Bir ABD'li yetkili operasyonu "özel kuvvetler tarihindeki en karmaşık görevlerden biri" olarak tanımladı.

HAVA DESTEĞİYLE İLERLEME: DAĞLAR BOMBA SESLERİYLE AYDINLANDI

Operasyon başladığında ABD ve İsrail uçakları bölgeyi yoğun bombardımana tuttu. Patlamalar dağları aydınlatırken, saklandığı yerden çıkan subay hedef koordinatları vererek saldırılara yön verdi.

Komandolar da olası bir İran müdahalesini engellemek için yoğun ateş açtı. Ancak doğrudan bir çatışma yaşanıp yaşanmadığı netlik kazanmadı.

KURTARILDI AMA KRİZ BİTMEDİ: UÇAKLAR KUMA SAPLANDI

Operasyonun en kritik anlarından biri kurtarma sonrası yaşandı. Plan, subay ve ekibin C-130 uçaklarıyla bölgeden çıkarılmasıydı.

Ancak beklenmedik bir aksaklık yaşandı:
Uçakların iniş takımları kum zemine saplandı.

The New York Times'a göre saatler süren kurtarma çabaları başarısız oldu ve yeni uçaklar çağrıldı.

Bu durum, neredeyse tamamlanan operasyonu yeniden belirsizliğe sürükledi.

DELİLLER YOK EDİLDİ: UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER İMHA EDİLDİ

İddiaya göre ABD güçleri bölgeden çekilirken geride kalan 2 adet C-130 nakilye uçağı ve ekipmanları imha etti. İki uçak ve dört helikopter, İran'ın eline geçmemesi için bombalanarak yok edildi.

Bu adım, operasyonun ne kadar riskli ilerlediğinin bir başka göstergesi olarak yorumlandı. Ancak Devrim Muhafızları, C-130 uçaklarının kendileri tarafından düşürüldüğünü savunmuştu.

TRUMP "BAŞARI" DEDİ AMA SAHADA TABLO FARKLI

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından "Onu aldık!" diyerek başarı mesajı verdi. Kurtarılan subayın durumunun iyi olacağı açıklandı.

Ancak The New York Times'ın ortaya koyduğu tablo, operasyonun planlı ve sorunsuz bir kurtarma olmadığını gösteriyor.

İletişim kopuklukları, yanlış yönlendirmeler, teknik arızalar ve sahadaki yoğun riskler operasyonu defalarca sekteye uğrattı.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR: KRİZ ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Operasyonun tamamlanmasına rağmen bölgedeki temel krizler devam ediyor. Hürmüz Boğazı hâlâ İran'ın kontrolünde ve küresel enerji akışı üzerindeki risk sürüyor.

Trump'ın sert açıklamaları ve yeni tehditleri de gerilimi düşürmek yerine artırıyor.

