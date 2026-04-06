ABD'nin İran'dan kayıp pilotunu kurtarma operasyonu krize dönüştü

The New York Times'ın aktardığına göre, subayın pilottan ayrılmasıyla birlikte ABD ordusu ve istihbarat birimleri için iki gün sürecek geniş çaplı bir arama süreci başladı. Ancak ilk saatlerden itibaren operasyon ciddi belirsizliklerle ilerledi.

Sahadaki gerçeklik son derece sertti: Subay düşman hattının derinliklerinde, yalnız ve sadece tabancasıyla hayatta kalmaya çalışıyordu. Dağlık bir bölgede bir yarığa sığınarak saklanmayı tercih etti.

Gözetleme uçakları ve insansız hava araçları düşüş bölgesini taradı ancak hiçbir iz bulunamadı. ABD ordusu subayın durumunu "bilinmiyor" o larak tanımladı.

Bu durum, kurtarma planının saatlerce gecikmesine neden oldu.

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD ordusu ilk etapta sinyalin gerçekten kayıp subaya mı ait olduğunu dahi doğrulayamadı. Yetkililer, cihazın İranlıların eline geçmiş olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Operasyonun en kritik kırılma noktalarından biri sinyal meselesi oldu. Subayın taşıdığı acil durum vericisi zaman zaman sinyal gönderdi. Ancak bu sinyaller sürekli değildi.

SİNYAL VAR AMA GÜVEN YOK: "BU GERÇEKTEN O MU?"

Bu kararın arkasında ciddi bir endişe vardı: İran'ın sahada aktif arama yaptığı ve subaya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyordu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vererek operasyon tamamlanana kadar hiçbir bilginin paylaşılmaması gerektiğini iletti.

SAHADA ÇİFTE YARIŞ: ABD VE İRAN AYNI HEDEFİN PEŞİNDE

The New York Times'ın haberine göre İran, düşen ABD subayını ele geçirmek için birden fazla arama ekibi oluşturdu. Hatta bu ekiplerden biri, subayın saklandığı dağın eteklerine kadar ulaştı.

İran devlet medyası da halka çağrı yaparak "düşman pilotları" yakalayanlara ödül verileceğini duyurdu.

Bu durum operasyonu bir kurtarma görevinden çok, zamana karşı bir kovalamacaya dönüştürdü.