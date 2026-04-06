ABD'nin İran'dan kayıp pilotunu kurtarma operasyonu krize dönüştü
The New York Times'ın özel haberine göre, İran'da düşürülen ABD savaş uçağının ardından başlatılan kurtarma operasyonu planlandığı gibi ilerlemedi. İletişim kopuklukları, yanlış yönlendirmeler, teknik arızalar ve sahadaki belirsizlikler operasyonu defalarca çıkmaza soktu. Saatler süren kaotik süreçte hem sahada hem de Washington'da gerilim zirveye çıktı.
İran üzerinde vurulan F-15E tipi savaş uçağından iki mürettebat son anda fırlatma koltuklarıyla ayrıldı. Pilot kısa sürede kurtarılırken, silah sistemleri subayı ortadan kayboldu.
The New York Times'ın aktardığına göre, subayın pilottan ayrılmasıyla birlikte ABD ordusu ve istihbarat birimleri için iki gün sürecek geniş çaplı bir arama süreci başladı. Ancak ilk saatlerden itibaren operasyon ciddi belirsizliklerle ilerledi.
"HAYATTA MI?" SORUSU YANITSIZ KALDI
Gözetleme uçakları ve insansız hava araçları düşüş bölgesini taradı ancak hiçbir iz bulunamadı. ABD ordusu subayın durumunu "bilinmiyor" olarak tanımladı.
Sahadaki gerçeklik son derece sertti: Subay düşman hattının derinliklerinde, yalnız ve sadece tabancasıyla hayatta kalmaya çalışıyordu. Dağlık bir bölgede bir yarığa sığınarak saklanmayı tercih etti.
SİNYAL VAR AMA GÜVEN YOK: "BU GERÇEKTEN O MU?"
Operasyonun en kritik kırılma noktalarından biri sinyal meselesi oldu. Subayın taşıdığı acil durum vericisi zaman zaman sinyal gönderdi. Ancak bu sinyaller sürekli değildi.
The New York Times'ın aktardığına göre, ABD ordusu ilk etapta sinyalin gerçekten kayıp subaya mı ait olduğunu dahi doğrulayamadı. Yetkililer, cihazın İranlıların eline geçmiş olabileceği ihtimalini değerlendirdi.
Bu durum, kurtarma planının saatlerce gecikmesine neden oldu.
AÇIKLAMA SON ANDA İPTAL EDİLDİ: PANİK VE GİZLİLİK
ABD Merkez Komutanlığı, pilotun kurtarıldığını açıklamaya hazırlanırken son anda vazgeçti. Çünkü kayıp subayın yeri tespit edilmişti.
Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vererek operasyon tamamlanana kadar hiçbir bilginin paylaşılmaması gerektiğini iletti.
Bu kararın arkasında ciddi bir endişe vardı: İran'ın sahada aktif arama yaptığı ve subaya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyordu.
SAHADA ÇİFTE YARIŞ: ABD VE İRAN AYNI HEDEFİN PEŞİNDE
The New York Times'ın haberine göre İran, düşen ABD subayını ele geçirmek için birden fazla arama ekibi oluşturdu. Hatta bu ekiplerden biri, subayın saklandığı dağın eteklerine kadar ulaştı.
İran devlet medyası da halka çağrı yaparak "düşman pilotları" yakalayanlara ödül verileceğini duyurdu.
Bu durum operasyonu bir kurtarma görevinden çok, zamana karşı bir kovalamacaya dönüştürdü.