Eski CIA ajanı Phil Giraldi'den ABD-İsrail-İran savaşına dikkat çeken uyarı

"Bu saldırılar, daha önce olmayan bir destek dalgası oluşturdu" diyen Giraldi, İran yönetiminin artık çok daha kararlı ve sert bir çizgide ilerlediğini belirtti.

"Bu hamleler daha sert, daha radikal bir İran yönetiminin önünü açtı" diyen Giraldi, savaşın İran içinde rejime desteği artırdığını ifade etti.

Hangi hedeflerin vurulacağı, neyin mümkün olduğu, İran'ın nasıl tepki vereceği gibi temel soruların bile netleşmeden savaşa girildiğini vurgulayan Giraldi, özellikle üst düzey İranlı isimlere yönelik saldırıların ters teptiğini belirtti.

Giraldi'ye göre ABD ve İsrail, sahadaki gerçekliği anlamadan hareket etti.

İran'ın karşılık verme kapasitesinin ciddi şekilde küçümsendiğini belirten Giraldi, "İranlıların bu kadar etkili karşılık vereceğini öngöremediler" dedi.

Giraldi, "Savaşa girersiniz çünkü güvenliğinizi korumak istersiniz. Ama bunu başaramıyorsanız ortada ciddi bir sorun vardır" diyerek ABD'nin hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Eski CIA ajanına göre savaşın en büyük problemi, baştan itibaren stratejik bir planın olmamasıydı.

"PLAN YOKTU, HESAP YOKTU: HER ŞEY BAŞTAN YANLIŞTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sürece "ulusal güvenlik" gerekçesiyle dahil olmasını ise sert sözlerle eleştiren Giraldi, bunun "tam anlamıyla bir aldatmaca" olduğunu vurguladı.

Giraldi, "İsrail 'bunu yapacağız, sizinle ya da sizsiz' dedi. ABD de peşinden sürüklendi" ifadeleriyle sürecin Washington'dan çok Tel Aviv'in dayatmasıyla şekillendiğini belirtti.

HÜRMÜZ KRİZİ: "STRATEJİK KÖRLÜK"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tamamen öngörülebilir bir hamle olduğunu vurgulayan Giraldi, ABD'nin bunu bile hesaplayamamasını "stratejik körlük" olarak nitelendirdi.

"ABD savaş gemilerinin tankerleri koruyacağı söylemi tamamen saçmalık. O gemiler kolay hedef olur" diyerek mevcut askeri söylemleri sert şekilde eleştirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI GERÇEĞİ: "SAHADA ASIL GÜÇ ONLAR"

Giraldi'ye göre ABD'nin göz ardı ettiği en kritik unsur İran Devrim Muhafızları oldu.

"Onlar sahadaki gerçek güç. Rejime sadıklar ve sonuna kadar savaşırlar" diyen Giraldi, bu yapının ciddiye alınmamasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

"TRUMP'IN KOŞULSUZ TESLİMİYET TALEBİ FELAKET GETİRDİ"

Giraldi, Trump'ın "koşulsuz teslimiyet" söyleminin diplomasi kapısını tamamen kapattığını belirtti.

"Bu söylem, karşı tarafın hiçbir talebini önemsemediğinizi ilan etmektir" diyen Giraldi, bunun müzakere ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.