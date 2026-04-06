Eski CIA ajanı Phil Giraldi'den ABD-İsrail-İran savaşına dikkat çeken uyarı
ABD-İsrail hattında İran’a karşı başlatılan savaşın perde arkasına dair çarpıcı değerlendirmeler yapan eski CIA ajanı Phil Giraldi, sürecin baştan sona “akılsızca” yönetildiğini savundu. Giraldi’ye göre bu savaş ne stratejik olarak planlandı ne de sonuçları hesaplandı. Daha da çarpıcısı: Kontrol altına alınmazsa süreç, Benjamin Netanyahu liderliğinde nükleer bir felakete sürüklenebilir.
Giraldi'ye göre savaşın fitilini ateşleyen taraf açık: İsrail.
Giraldi, "İsrail 'bunu yapacağız, sizinle ya da sizsiz' dedi. ABD de peşinden sürüklendi" ifadeleriyle sürecin Washington'dan çok Tel Aviv'in dayatmasıyla şekillendiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sürece "ulusal güvenlik" gerekçesiyle dahil olmasını ise sert sözlerle eleştiren Giraldi, bunun "tam anlamıyla bir aldatmaca" olduğunu vurguladı.
"PLAN YOKTU, HESAP YOKTU: HER ŞEY BAŞTAN YANLIŞTI"
Eski CIA ajanına göre savaşın en büyük problemi, baştan itibaren stratejik bir planın olmamasıydı.
Giraldi, "Savaşa girersiniz çünkü güvenliğinizi korumak istersiniz. Ama bunu başaramıyorsanız ortada ciddi bir sorun vardır" diyerek ABD'nin hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
İran'ın karşılık verme kapasitesinin ciddi şekilde küçümsendiğini belirten Giraldi, "İranlıların bu kadar etkili karşılık vereceğini öngöremediler" dedi.
"İRAN HESAPLANAMADI, SAHADA GERÇEKLER TOKAT GİBİ ÇARPTI"
Giraldi'ye göre ABD ve İsrail, sahadaki gerçekliği anlamadan hareket etti.
Hangi hedeflerin vurulacağı, neyin mümkün olduğu, İran'ın nasıl tepki vereceği gibi temel soruların bile netleşmeden savaşa girildiğini vurgulayan Giraldi, özellikle üst düzey İranlı isimlere yönelik saldırıların ters teptiğini belirtti.
"Bu hamleler daha sert, daha radikal bir İran yönetiminin önünü açtı" diyen Giraldi, savaşın İran içinde rejime desteği artırdığını ifade etti.
"SOKAKLAR DOLDU, REJİME DESTEK ARTTI"
Giraldi, sivil kayıpların ve özellikle çocuk ölümlerinin İran'da ters etki yarattığını söyledi.
"Bu saldırılar, daha önce olmayan bir destek dalgası oluşturdu" diyen Giraldi, İran yönetiminin artık çok daha kararlı ve sert bir çizgide ilerlediğini belirtti.
HÜRMÜZ KRİZİ: "STRATEJİK KÖRLÜK"
Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tamamen öngörülebilir bir hamle olduğunu vurgulayan Giraldi, ABD'nin bunu bile hesaplayamamasını "stratejik körlük" olarak nitelendirdi.
"ABD savaş gemilerinin tankerleri koruyacağı söylemi tamamen saçmalık. O gemiler kolay hedef olur" diyerek mevcut askeri söylemleri sert şekilde eleştirdi.
DEVRİM MUHAFIZLARI GERÇEĞİ: "SAHADA ASIL GÜÇ ONLAR"
Giraldi'ye göre ABD'nin göz ardı ettiği en kritik unsur İran Devrim Muhafızları oldu.
"Onlar sahadaki gerçek güç. Rejime sadıklar ve sonuna kadar savaşırlar" diyen Giraldi, bu yapının ciddiye alınmamasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.
"TRUMP'IN KOŞULSUZ TESLİMİYET TALEBİ FELAKET GETİRDİ"
Giraldi, Trump'ın "koşulsuz teslimiyet" söyleminin diplomasi kapısını tamamen kapattığını belirtti.
"Bu söylem, karşı tarafın hiçbir talebini önemsemediğinizi ilan etmektir" diyen Giraldi, bunun müzakere ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.
"BU SAVAŞ BAŞTAN SONA APTALCA"
Giraldi'nin en sert değerlendirmesi ise savaşın geneline yönelik oldu:
"Bu süreç baştan sona aptalcaydı" diyen eski CIA ajanı, ABD'nin kendisini tehdit etmeyen bir ülkeye karşı savaşa sürüklendiğini ifade etti.
NÜKLEER TEHDİT: "NETANYAHU DURDURULMAZSA FELAKET KAÇINILMAZ"
Giraldi'nin en dikkat çekici uyarısı ise nükleer savaş ihtimali oldu.
"Kontrol kaybolursa İsrail yönetimi nükleer seçeneğe yönelebilir" diyen Giraldi, özellikle Benjamin Netanyahu'nun bu süreçteki rolüne dikkat çekti.
ABD'nin Netanyahu'yu frenlemesi gerektiğini vurgulayan Giraldi, "Ama bunu yaptığına dair hiçbir işaret yok" dedi.
"İSRAİL DAYANAMAYABİLİR, ABD YETİŞEMEZ"
Sahadaki askeri tabloya da değinen Giraldi, İsrail'in uzun süre dayanamayabileceğini öne sürdü.
ABD'nin gerekli askeri desteği zamanında sağlayacak kapasiteye sahip olmadığını belirten Giraldi, her iki ülkenin de savunma sistemleri açısından zorlandığını ifade etti.
"PANİK MODU NÜKLEER KARARA GÖTÜREBİLİR"
Giraldi'ye göre en büyük risk, liderlerin panikle hareket etmesi:
"Trump ve Netanyahu çıkış yolu bulamazsa panikleyebilir ve bu durum nükleer bir karara yol açabilir" diyen Giraldi, bunun "gerçek ve ciddi bir tehdit" olduğunu vurguladı.
GİZLİ SAVAŞ: AJANLAR, SUİKASTLAR VE İSTİHBARAT OPERASYONLARI
Giraldi ayrıca sahadaki görünmeyen savaşın da sürdüğünü belirtti.
İran içinde faaliyet gösteren ajan ağlarının varlığının "neredeyse kesin" olduğunu söyleyen Giraldi, bu yapıların suikastlar dahil birçok operasyonda rol oynadığını ifade etti.
RUSYA DETAYI: "HER ŞEYİ İZLİYOR OLABİLİRLER"
Giraldi'ye göre Rusya da sürecin dışında değil.
İletişimleri takip etme kapasitesine sahip olan Rusya'nın, bu savaşın hazırlık aşamalarını çözmüş ve analiz etmiş olabileceğini belirtti.