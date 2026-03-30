ANALİZ | ABD'den İran ile anlaşma mı yoksa kara savaşı mı?

İsrail, ABD ve İran savaşında sahadaki çatışmalar sürerken, müzakere iddialarının gölgesinde belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. Bir yanda diplomasi masası kurulmaya çalışılırken, diğer yanda "sıcak temas" ihtimali her geçen saniye daha da güçleniyor. Orta Doğu’nun sarp dağlarından Hürmüz Boğazı’nın stratejik sularına kadar uzanan bu ateş hattında, dünya nefesini tutmuş "Kara harekatı gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in hazırladığı Analiz'de 1 aydır süren İran savaşı ve bölgede yaşanan gerilim mercek altına alındı.