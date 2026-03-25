İran savaşında kritik eşik: "Amerika dünyaya karşı tek başına kaldı"

ABD-İsrail ile İran hattında savaş sürerken, sahada askeri hareketlilik artarken masada diplomasi trafiği hız kazandı. Uzmanlar, Washington’un kara harekâtı ihtimalini temkinli değerlendirirken, Trump yönetiminin müzakereye yöneldiğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı ve bölgedeki güç dengeleri krizin seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun 26. gününde gelinen son noktayı değerlendirdi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri, ABD'nin olası kara harekâtı planlarını ve kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi trafiğini yorumlayan Tercan, nükleer tartışmalardan enerji koridorlarının güvenliğine kadar stratejik bir analiz sundu. Savaşın bölge ülkeleri üzerindeki etkisine değinen Tercan, küresel güçlerin pozisyonlarını ve İran'ın "vekil güçler" üzerinden yürüttüğü savunma stratejisinin şifrelerini çözdü. ABD VE İSRAİL'İN İRAN SAVAŞINDA KRİTİK EŞİK ABD'NİN İRAN'A ÇIKARMA YAPMA İHTİMALİ VE TRUMP'IN STRATEJİSİ Savaşın birinci ayına yaklaşırken ABD'nin bölgeye amfibi birlik sevk etmesini değerlendiren Dr. Canan Tercan, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarz söylemlerini Rusya-Ukrayna savaşında da duyduk, bu nedenle doğrudan çıkarma yapacağını söylemek şu aşamada çok iddialı olur çünkü bir tarafta diplomasi masası ciddi şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın önceki haftalara göre farklı bir yola girdiğini belirten Tercan, "Trump istediğini tam olarak alamadığını defaatle belirtmesine rağmen şu an bir müzakere masası üzerinde mutabık olma yönünde ilerliyor ve İran'dan hediye aldıklarını ifade ediyor." sözleriyle diplomasi trafiğine dikkat çekti. Bu hediyenin içeriği hakkında ise Tercan, "Trump nükleer olmadığını söyledi ancak bunun petrol ya da doğal gazla ilgili bir şey olacağına dair sinyaller verdi." açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DAN WASHINGTON'A "ULUSLARARASI HUKUK" TEPKİSİ Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ABD ve İsrail'in İran politikasına yönelik eleştirilerini değerlendiren haber metnine göre Steinmeier, "İran'daki savaşın uluslararası hukuka aykırı, siyasi açıdan vahim bir hata ve önlenebilir bir savaş olduğunu." ifadelerini kullandı. Almanya'nın dış politikasında yeni bir yön arayışı içinde olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Washington yönetimine karşı daha fazla mesafe çağrısı yaparak Trump döneminde transatlantik ilişkilerde ciddi bir kopuş yaşandığını." dile getirdi. Bu çıkışın Almanya'daki Yahudi toplumundan tepki gördüğü ancak muhalefet partileri tarafından desteklendiği de analizlere yansıdı.

15 MADDELİK MÜZAKERE LİSTESİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ABD'nin İran'a sunduğu iddia edilen 15 maddelik talep listesi ve İran'ın buna verdiği 3 maddelik yanıtı yorumlayan Dr. Canan Tercan, "İki tarafın da uzlaşmak istediğini ancak ülkelerine ellerinde somut kazanımlarla dönmek istediklerini görüyoruz." dedi. ABD'nin bölgedeki 50 bin askerini korumak için geri çekilme vaadinde bulunabileceğini söyleyen Tercan, "En kritik nokta Hürmüz Boğazı; ABD burayı uluslararası bir yönetimle kontrol etmek istiyor ancak İran bu önemli kozu kaybetmek istemeyecektir." ifadelerini kullandı. İran'ın kırmızı çizgilerine de değinen Tercan, "İran'ın vazgeçmeyeceği noktalar rejim güvenliği ve uzun menzilli füze kapasitesidir, nükleer konuda ise pazarlığa daha açık bir tutum sergiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.