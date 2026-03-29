ABD'nin mühimmat stokları eriyor: Beyaz Saray'da İran paniği

ABD'nin İran hamlesi geri tepti! Mühimmat stokları alarm verirken Washington'da panik büyüyor; savaşın maliyeti 200 milyar doları aşarak ekonomiyi sarsıyor. Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşirken uzmanlar "Sahada denge değişiyor, ABD'nin yenilmezlik algısı çöküyor" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

SINIRSIZ STOK İDDİASI SAHADA ÇÖKTÜ

ABD Başkanı Trump'ın mühimmat kapasitesine dair iddialarını değerlendiren uzmanlar, "ABD Başkanı Trump sınırsız bir stoğa sahip olduklarını söylemişti; fakat bunun böyle olması zaten imkansız, çünkü dünyada hiçbir devlet sınırsız bir stoğa sahip değil" ifadelerini kullandı.

Özellikle binlerce kilometre ötede bir savaş yürütmenin zorluklarına değinen analizlerde, "Kendi coğrafyanızdan binlerce kilometre ötede bir savaş veriyorsanız ve bu savaşta temel saldırı noktalarınız bazı ABD üsleri ve uçak gemileriyse, bu sınırlı bir mühimmat ve füzeye sahip olduğunuzu gösterir" şeklinde konuşuldu.