ABD'nin mühimmat stokları eriyor: Beyaz Saray'da İran paniği
Ortadoğu'da tansiyonun bir an bile düşmediği ateş hattında, ABD'nin İran'a yönelik hamlelerinin "bumerang" gibi geri döndüğü tartışmaları sürüyor. Savaşın lojistik yükünü kaldıramayan Washington yönetimi, mühimmat stoklarının tükenme noktasına gelmesiyle sarsılırken, Amerikan ekonomisi de tarihinin en ağır bedellerinden birini ödüyor. A Haber'e konuşan uzmanlar, Trump'ın "sınırsız güç" imajının sahada yerle bir olduğunu ve Amerikan hegemonyasının çatırdamaya başladığını vurguladı.
SINIRSIZ STOK İDDİASI SAHADA ÇÖKTÜ
ABD Başkanı Trump'ın mühimmat kapasitesine dair iddialarını değerlendiren uzmanlar, "ABD Başkanı Trump sınırsız bir stoğa sahip olduklarını söylemişti; fakat bunun böyle olması zaten imkansız, çünkü dünyada hiçbir devlet sınırsız bir stoğa sahip değil" ifadelerini kullandı.
Özellikle binlerce kilometre ötede bir savaş yürütmenin zorluklarına değinen analizlerde, "Kendi coğrafyanızdan binlerce kilometre ötede bir savaş veriyorsanız ve bu savaşta temel saldırı noktalarınız bazı ABD üsleri ve uçak gemileriyse, bu sınırlı bir mühimmat ve füzeye sahip olduğunuzu gösterir" şeklinde konuşuldu.
SİLAH DEVLERİNE "ÜRETİMİ ARTIRIN" TALİMATI
Savaşın uzamasıyla birlikte mühimmatın yerine konulmasının yıllar alacağı gerçeğiyle yüzleşen Washington'da panik hakim. Akademisyen Doç Dr. Can Deveci, "Önümüzdeki üç yıl boyunca İran sahasında, özellikle adalarda ve Tahran'da kullanmış olduğu füzeleri yerine koyabilmesi için ABD'nin silah şirketleriyle 3 yıllık üretim bandını arttırması gerekecek" sözleriyle lojistik çıkmazı aktardı.
6 NİSAN KRİTİK EŞİK
Sıcak temasın sürdüğü bölgede ABD'nin geri adım atmak zorunda kaldığı gözlemleniyor. Süreci özetleyen uzmanlar, "ABD, İran'ı günlerce bombaladı ancak önce 48 saat, ardından 5 gün vurmama kararı aldı; bu süre dolunca da 6 Nisan'a kadar ek süre verdi" ifadelerini kullanarak mühimmatın bitip bitmediği sorusunu gündeme taşıdı.
PASİFİK'TEN BASRA KÖRFEZİ'NE GÜÇ KAYDIRMA OPERASYONU
Stok sorununun en net kanıtının askeri sevkiyat rotalarında gizli olduğu belirtiliyor. Akademisyen Prof. Dr. Gökhan Bolat, "ABD ve İsrail açısından bir stok sorunu olduğu aşikar. Pasifik'te Çin'e karşı oluşturulan güçlerin ve mühimmatın önemli bir kısmının Basra Körfezi'ne, yani İran ile yapılacak savaş bölgesine kaydırıldığını görmekteyiz" tespitinde bulundu.
Savaşın maliyeti Amerikan halkının sırtına binmiş durumda. Ekonomik yıkımı rakamlarla anlatan Akademisyen Prof. Dr. Gökhan Bolat, "ABD son dönemde 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Bu durum savaşın hem silah hem de ekonomik açıdan ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. ABD'nin İsrail'in en büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatan isimler, "Savaşın başında öngördükleri sürenin bir ayı aşması, ellerindeki stoğun yetersizliğini ortaya koydu" dedi.