ABD'nin mühimmat stokları eriyor: Beyaz Saray'da İran paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ortadoğu'da tansiyonun bir an bile düşmediği ateş hattında, ABD'nin İran'a yönelik hamlelerinin "bumerang" gibi geri döndüğü tartışmaları sürüyor. Savaşın lojistik yükünü kaldıramayan Washington yönetimi, mühimmat stoklarının tükenme noktasına gelmesiyle sarsılırken, Amerikan ekonomisi de tarihinin en ağır bedellerinden birini ödüyor. A Haber'e konuşan uzmanlar, Trump'ın "sınırsız güç" imajının sahada yerle bir olduğunu ve Amerikan hegemonyasının çatırdamaya başladığını vurguladı.

ABD'nin İran hamlesi geri tepti! Mühimmat stokları alarm verirken Washington'da panik büyüyor; savaşın maliyeti 200 milyar doları aşarak ekonomiyi sarsıyor. Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşirken uzmanlar "Sahada denge değişiyor, ABD'nin yenilmezlik algısı çöküyor" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

SAVAŞ ABD'DE KRİZE Mİ NEDEN OLACAK?

SINIRSIZ STOK İDDİASI SAHADA ÇÖKTÜ
ABD Başkanı Trump'ın mühimmat kapasitesine dair iddialarını değerlendiren uzmanlar, "ABD Başkanı Trump sınırsız bir stoğa sahip olduklarını söylemişti; fakat bunun böyle olması zaten imkansız, çünkü dünyada hiçbir devlet sınırsız bir stoğa sahip değil" ifadelerini kullandı.

Özellikle binlerce kilometre ötede bir savaş yürütmenin zorluklarına değinen analizlerde, "Kendi coğrafyanızdan binlerce kilometre ötede bir savaş veriyorsanız ve bu savaşta temel saldırı noktalarınız bazı ABD üsleri ve uçak gemileriyse, bu sınırlı bir mühimmat ve füzeye sahip olduğunuzu gösterir" şeklinde konuşuldu.

SİLAH DEVLERİNE "ÜRETİMİ ARTIRIN" TALİMATI
Savaşın uzamasıyla birlikte mühimmatın yerine konulmasının yıllar alacağı gerçeğiyle yüzleşen Washington'da panik hakim. Akademisyen Doç Dr. Can Deveci, "Önümüzdeki üç yıl boyunca İran sahasında, özellikle adalarda ve Tahran'da kullanmış olduğu füzeleri yerine koyabilmesi için ABD'nin silah şirketleriyle 3 yıllık üretim bandını arttırması gerekecek" sözleriyle lojistik çıkmazı aktardı.

6 NİSAN KRİTİK EŞİK
Sıcak temasın sürdüğü bölgede ABD'nin geri adım atmak zorunda kaldığı gözlemleniyor. Süreci özetleyen uzmanlar, "ABD, İran'ı günlerce bombaladı ancak önce 48 saat, ardından 5 gün vurmama kararı aldı; bu süre dolunca da 6 Nisan'a kadar ek süre verdi" ifadelerini kullanarak mühimmatın bitip bitmediği sorusunu gündeme taşıdı.

PASİFİK'TEN BASRA KÖRFEZİ'NE GÜÇ KAYDIRMA OPERASYONU
Stok sorununun en net kanıtının askeri sevkiyat rotalarında gizli olduğu belirtiliyor. Akademisyen Prof. Dr. Gökhan Bolat, "ABD ve İsrail açısından bir stok sorunu olduğu aşikar. Pasifik'te Çin'e karşı oluşturulan güçlerin ve mühimmatın önemli bir kısmının Basra Körfezi'ne, yani İran ile yapılacak savaş bölgesine kaydırıldığını görmekteyiz" tespitinde bulundu.

Savaşın maliyeti Amerikan halkının sırtına binmiş durumda. Ekonomik yıkımı rakamlarla anlatan Akademisyen Prof. Dr. Gökhan Bolat, "ABD son dönemde 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Bu durum savaşın hem silah hem de ekonomik açıdan ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. ABD'nin İsrail'in en büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatan isimler, "Savaşın başında öngördükleri sürenin bir ayı aşması, ellerindeki stoğun yetersizliğini ortaya koydu" dedi.

İRAN'IN 47 YILLIK YERALTI CEPHANELİĞİ
İran'ın savunma kapasitesinin hafife alınmaması gerektiği, Tahran'ın yarım asra yakın süredir hazırlandığı vurgulandı. Uzmanlar, "İran yaklaşık 47 yıldan beri bu savaşa hazırlanmakta. Ülkenin birçok bölgesinde yeraltında hem füze rampaları hem de bunları üreten devasa merkezler bulunuyor" sözleriyle İran'ın direncine dikkat çekti.

TEK BİR DRON İÇİN 4 MİLYAR DOLARLIK BEDEL
Savunma maliyetlerinin sürdürülemez bir noktaya geldiği ateş hattından gelen bilgiler arasında. Uzmanlar, "Bir dronu durdurmak için 3-4 milyon dolarlık karşı savunma sistemi kullanmak zorundasınız. Dünyanın süper gücü olsanız bile Amerikan halkının vergileriyle yapılan bu harcamaların ciddi bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KÜRESEL FELAKET: GEMİ TRAFİĞİ DURDU
Savaşın küresel ticaretin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nı felç ettiği aktarıldı. Bölgedeki dehşet tablosunu çizen uzmanlar, "Hürmüz Boğazı kapatıldı ve bundan başta ABD olmak üzere tüm dünya etkilendi. Günde yüzlerce gemi geçerken bugün sadece 10-12 geminin geçtiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Trump'ın "petrol almıyoruz" çıkışına rağmen küresel ekonominin sarsıldığını belirten uzmanlar, "Brent petrolün ve Amerikan petrolünün maliyetinin artması doğrudan ABD halkına yansıyor" dedi.

ABD içindeki ekonomik yansımanın siyasi dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor. Analistler, "ABD'de petrol fiyatları şu an Türkiye'den daha fazla artmış durumda. Bu durum vergi veren Amerikan vatandaşını doğrudan etkiler hale geldi" tespitini paylaştı.

HEGEMONYA ERİYOR: ABD'NİN YENİLMEZLİK ALGISI YERLE BİR
Savaşın sadece askeri değil, psikolojik bir kırılma da yarattığı savunuluyor. Uzmanlar, "İran'ın verdiği başarılı cevaplardan sonra ABD'nin küresel hegemonyası erimeye başladı. ABD'nin yenilmezlik algısı dünyada sorgulanıyor ve bu durum Amerikan finans sisteminden çıkışlara sebep oluyor" sözleriyle tarihi bir tanıklığı aktardı.
ATEŞKES TEKLİFİ BİR YENİLGİ İTİRAFI MI?
Washington'un diplomasi trafiğinin perde arkasındaki zafiyet deşifre edildi. Uzmanlar, "ABD'nin Pakistan vasıtasıyla İran'a 'ateşkes' teklifinde bulunması, başlı başına Amerika'nın yenildiğinin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

SEÇİM SANDIĞINDA SAVAŞ GÖLGESİ
Yaklaşan seçimler öncesi Trump'ın kendi kazdığı kuyuya düştüğü iddia ediliyor. Akademisyen Doç Dr. Can Deveci, "Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri öncesi halk bu tepkisini sandığa yansıtacaktır. Trump'ın Biden'a yönelttiği 'ekonomiyi daraltıyorsun' eleştirisi, şimdi kendi saldırı politikaları nedeniyle kendi seçmen kitlesini rahatsız eder hale geldi" ifadeleriyle metni sonlandırdı.

