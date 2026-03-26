CANLI YAYIN

ABD'nin "kara harekatı" oyunu! Amaç "pazarlık gücü"nü yükseltme çabası mı?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ortadoğu’da savaşın ayak sesleri yükseliyor. ABD’nin dev askeri yığınağı ve İsrail’in Lübnan-İran hattındaki kirli planları bölgeyi ateşin eşiğine sürüklüyor. ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatının tartışmaları dahi gerilimi yükseltirken ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan A Haber'e yaptığı açıklamada bu hamlenin ABD'yi stratejik bir çıkmaza sokacağını söyledi. İşte haberin detayları...

Ortadoğu'da dengeler değişiyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tansiyonu zirveye çıkardı. ABD bölgedeki askeri varlığını tahkim ederek elini güçlendirmeye çalışıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR: İRAN'A KARA HAREKATI OLUR MU?

Son günlerde Trump'ın açıklamalarıyla gündeme gelen müzakere ve ateşkes olasılıkları bir umut ışığı gibi görünse de, sahadaki gerçekler çok daha sert bir tabloyu işaret ediyor.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan A Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın hem bir olası başarısızlık haline hazırlık hem de bir zorlayıcı diplomasi aracı olarak masada görüşürken sahada da askeri hareketliliği canlı tutmaya çalıştığını" belirtti. Orhan, bu hamlelerin Amerika'nın müzakere masasındaki pazarlık gücünü en üst seviyede tutma çabası olduğunu "müzakere masasında Amerika'nın pazarlık gücünü üstte tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI: ATEŞ HATTI GENİŞLİYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı, tüm bölgeyi geri dönülemez bir felakete sürükleyebilir. İran'ın bu tehditlere karşı sessiz kalmadığı ve elindeki tüm kozları sahaya sürdüğü görülüyor.

Bölgedeki gerilimi değerlendiren uzmanlar, İran'ın hem ABD'nin bölgedeki üslerini hem de İsrail'i hedef alabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali, küresel bir krizin fitilini ateşleyebilir. Dr. Oytun Orhan, "İran'ın hem ABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'i vurduğunu hem de Hürmüz Boğazı'nı kapatarak elindeki tüm kozları kullandığını" ifade etti.

KARA HAREKATI RİSKİ VE STRATEJİK ÇIKMAZ
ABD'nin bölgeye yaptığı devasa güç kaydırması, akıllara "büyük bir kara operasyonu mu geliyor?" sorusunu getiriyor. Ancak bu adımın askeri ve siyasi maliyeti oldukça yüksek. Dr. Oytun Orhan, "güç kaydırmalarının doğrudan bir kara harekatının işareti olmayabileceğini, çünkü kara harekatının gerçekten çok riskli bir askeri hareket olacağını" vurguladı. Özellikle Arba-e-Sini gibi stratejik bölgelerin işgalinin konuşulduğunu belirten Orhan, "bu bölgenin işgal edilse bile güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda ciddi soru işaretleri barındırdığını" dile getirdi.

BEYAZ SARAY'DA SEÇİM BASKISI VE KAMUOYU TEPKİSİ
İsrail'in dayatmalarıyla körüklenen bir savaşın içine çekilen ABD'de, iç siyaset de kaynamaya devam ediyor. Amerikan kamuoyunda yükselen çatlak sesler, Washington yönetimini zor durumda bırakıyor. Dr. Oytun Orhan, "ana karaya dönük bir işgal harekatının çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybetmesini beraberinde getireceğini" söylerken, ABD içerisinde Trump yönetiminin ciddi bir baskı altında olduğunun altını çizdi. Orhan, "bu savaşın nedeninin sorgulandığını ve İsrail için böyle bir savaşa girildiği konusunda kamuoyunda ciddi bir kanaat oluştuğunu" aktardı.

Yaklaşan seçimler öncesinde Trump'ın bu kadar yüksek bir asker kaybını göze almasının "içeride kaldırmasının çok mümkün olmadığını" ifade etti.

İSRAİL'İN KİRLİ LÜBNAN PLANI: LİTANI NEHRİ HEDEFTE
Tüm dünya İran-ABD gerilimine odaklanmışken, İsrail bir yandan Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki katliamlarını sürdürüyor, diğer yandan ise Lübnan'daki işgalini derinleştiriyor.

İsrail, İran'ın zayıflamasını bir fırsat olarak görüp kendi yakın çevresindeki hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Dr. Oytun Orhan, İsrail'in asıl niyetini "hedefin en azından Litani Nehri'ne kadar güneyde Hizbullah'tan ve Lübnan Şiilerinden arındırılmış bir Güney Lübnan yaratmak olduğunu" sözleriyle deşifre etti. Orhan, İsrail'in bu bölgeyi kendince "güvenli bölge ve tampon bölge" olarak oluşturmak istediğini belirterek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

ABD'nin "kara harekatı" oyunu! Amaç "pazarlık gücü"nü yükseltme çabası mı? - 5

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın