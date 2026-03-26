ABD'nin "kara harekatı" oyunu! Amaç "pazarlık gücü"nü yükseltme çabası mı?
Ortadoğu’da savaşın ayak sesleri yükseliyor. ABD’nin dev askeri yığınağı ve İsrail’in Lübnan-İran hattındaki kirli planları bölgeyi ateşin eşiğine sürüklüyor. ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatının tartışmaları dahi gerilimi yükseltirken ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan A Haber'e yaptığı açıklamada bu hamlenin ABD'yi stratejik bir çıkmaza sokacağını söyledi. İşte haberin detayları...
Ortadoğu'da dengeler değişiyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tansiyonu zirveye çıkardı. ABD bölgedeki askeri varlığını tahkim ederek elini güçlendirmeye çalışıyor.
Son günlerde Trump'ın açıklamalarıyla gündeme gelen müzakere ve ateşkes olasılıkları bir umut ışığı gibi görünse de, sahadaki gerçekler çok daha sert bir tabloyu işaret ediyor.
ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan A Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın hem bir olası başarısızlık haline hazırlık hem de bir zorlayıcı diplomasi aracı olarak masada görüşürken sahada da askeri hareketliliği canlı tutmaya çalıştığını" belirtti. Orhan, bu hamlelerin Amerika'nın müzakere masasındaki pazarlık gücünü en üst seviyede tutma çabası olduğunu "müzakere masasında Amerika'nın pazarlık gücünü üstte tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.
İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI: ATEŞ HATTI GENİŞLİYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı, tüm bölgeyi geri dönülemez bir felakete sürükleyebilir. İran'ın bu tehditlere karşı sessiz kalmadığı ve elindeki tüm kozları sahaya sürdüğü görülüyor.
Bölgedeki gerilimi değerlendiren uzmanlar, İran'ın hem ABD'nin bölgedeki üslerini hem de İsrail'i hedef alabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali, küresel bir krizin fitilini ateşleyebilir. Dr. Oytun Orhan, "İran'ın hem ABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'i vurduğunu hem de Hürmüz Boğazı'nı kapatarak elindeki tüm kozları kullandığını" ifade etti.
KARA HAREKATI RİSKİ VE STRATEJİK ÇIKMAZ
ABD'nin bölgeye yaptığı devasa güç kaydırması, akıllara "büyük bir kara operasyonu mu geliyor?" sorusunu getiriyor. Ancak bu adımın askeri ve siyasi maliyeti oldukça yüksek. Dr. Oytun Orhan, "güç kaydırmalarının doğrudan bir kara harekatının işareti olmayabileceğini, çünkü kara harekatının gerçekten çok riskli bir askeri hareket olacağını" vurguladı. Özellikle Arba-e-Sini gibi stratejik bölgelerin işgalinin konuşulduğunu belirten Orhan, "bu bölgenin işgal edilse bile güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda ciddi soru işaretleri barındırdığını" dile getirdi.