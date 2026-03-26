ABD'nin "kara harekatı" oyunu! Amaç "pazarlık gücü"nü yükseltme çabası mı?

Ortadoğu'da dengeler değişiyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tansiyonu zirveye çıkardı. ABD bölgedeki askeri varlığını tahkim ederek elini güçlendirmeye çalışıyor.

Son günlerde Trump'ın açıklamalarıyla gündeme gelen müzakere ve ateşkes olasılıkları bir umut ışığı gibi görünse de, sahadaki gerçekler çok daha sert bir tabloyu işaret ediyor.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan A Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın hem bir olası başarısızlık haline hazırlık hem de bir zorlayıcı diplomasi aracı olarak masada görüşürken sahada da askeri hareketliliği canlı tutmaya çalıştığını" belirtti. Orhan, bu hamlelerin Amerika'nın müzakere masasındaki pazarlık gücünü en üst seviyede tutma çabası olduğunu "müzakere masasında Amerika'nın pazarlık gücünü üstte tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.