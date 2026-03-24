HAYALET ZIRHIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ MÜ? Yıllardır "yenilmez" olarak pazarlanan F-35 projesinin toplam maliyeti 2 trilyon doları aşarken, tek bir uçağın bedeli ise 100 milyon doları buluyor. Bu devasa yatırımın en büyük özelliği olan "radara yakalanmama" teknolojisi, yaşanan son olayla büyük bir tartışma başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını belirterek, "ABD'ye ait F-35 vuruldu, ciddi hasar aldı" denildi.

Konuyu A Haber'de değerlendiren Pilot ve Elektronik Mühendisi Ahmet İzgi "F-35 uçağı tek motorlu, 5. nesil bir jet. Uçağın gövdesi, eski nesil F-16 veya F-4'ler gibi alüminyum levhalarla değil, karbon fiber dediğimiz özel bir materyalle kaplanmış. Radar sinyalleri alüminyumdan yansıyıp uçağı görünür kılarken, karbon fiber bu sinyalleri içine çekip sönümlüyor," sözleriyle uçağın teknolojik yapısına dikkat çekti.

F-35'in yüksek frekanslı radarlara karşı görünmez olduğunu ancak düşük frekanslı radarların bu oyunu bozduğunu belirten Pilot ve Elektronik Mühendisi Ahmet İzgi, "Düşük frekanslı radarlarla F-35'in yerini tespit edip herhangi bir roketle o koordinata ateş yaparak vurma ihtimali çok yüksek. Bu teknoloji İran'da yok ama Çin'de var. İran'ın Çin'den aldığı radarlarla bu uçağı tespit etmiş olması çok kuvvetli bir ihtimal, " ifadelerini kullandı.

ÇİN RADARI VE İRAN'IN STRATEJİK HAMLESİ İran'ın bu uçağı nasıl tespit ettiği sorusu ise askeri koridorları hareketlendirdi.

Uzman isim ayrıca, İran ve Çin arasındaki petrol ticaretinin bu teknoloji transferini kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

ABD "ACİL İNİŞ" DEDİ, GÖRÜNTÜLER "VURULDU" DİYOR

Olayın ardından Washington cephesinden gelen "teknik arıza nedeniyle acil iniş yapıldı" açıklamaları ise inandırıcı bulunmadı. Görüntülerde uçağın kuyruk kısmındaki bariz patlama izleri, bir saldırının kanıtı olarak yorumlanıyor. Konuyla ilgili şüphelerini dile getiren Pilot ve Elektronik Mühendisi Ahmet İzgi, "Eğer uçak vurulmamış olsaydı, ABD bu uçağın görüntülerini çoktan paylaşırdı. Paylaşmadıklarına ve sakladıklarına göre, yüksek ihtimalle İran, Çin radarı yardımıyla F-35 ve F-15'i vurmuş görünüyor," diyerek sahadaki gerçeklerin saklandığını iddia etti.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM: KAAN VE F-35 KIYASI

Yaşanan bu gelişme, Türkiye'nin yerli ve milli muharip uçağı KAAN'ın da içinde bulunduğu yeni nesil havacılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hayalet uçak efsanesinin sahada aldığı darbe, savunma doktrinlerinin değişeceğinin sinyalini veriyor. Uzman isim süreci, "Şu an itibarıyla KAAN ile ve F-35'in düşük frekanslı radarlarla tespit edilmesiyle havacılık tarihinde yeni bir dönem başlıyor," sözleriyle aktararak, savunma sanayiinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.