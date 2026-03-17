ABD yönetiminde İran savaşı krizi: Ulusal İstihbarat Terörle Mücadele Direktörü istifa etti

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 17:20 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 17:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, görevinden istifa ettiğini duyurarak yönetimi İran politikasını nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Kent, İran'ın ABD için bir tehdit oluşturmadığını belirterek "Bu savaş İsrail ve İsrail'in güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız ortadadır" sözleriyle istifasını açıkladı.