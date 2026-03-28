Eski Pentagon yetkilisi: "Türkiye’nin arabuluculuğu çok olumlu olur"

Bölgeye sevk edilen elit birliklerin spesifik görevlerine dikkat çeken Chuck DeVore, "Ek birlikler, İran'a karşı uygulanabilecek yıkıcı gücün yelpazesini genişletir ve diplomatik baskıyı artırır. Bu kuvvetler, örneğin Hark Adası'nı güvence altına almak veya Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için boğazdaki küçük adaları ya da potansiyel olarak Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran ana karasını işgal ederek kullanılabilirler" sözleriyle Washington'un askeri haritasındaki sıcak noktaları işaret etti.

ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatını ve Başkan Trump'ın stratejik hamlelerini değerlendiren Chuck DeVore, " Sonuç olarak Başkan Trump'ın yaptığı şey, Centcom Komutanı Amiral Bradley Cooper'a çok sayıda yıkıcı seçenek sunmak. Bu yeni seçenekler arasında elbette USS Tripoli ve ona eşlik eden gemilerle harekat alanına yaklaşan 31. Deniz Piyade Sefer Birimi ile 82. Hava İndirme Tümeni de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Chuck DeVore, askeri yığınağın hem gerilimi artırıp hem de azaltabileceğini belirterek, güç uygulamanın İran üzerindeki üstünlüğü pekiştirip galip gelme olasılığını yükselttiğini söyledi. (Foto: ahaber.com.tr-arşiv)

"ASKER YIĞARAK İRAN'I DİPLOMASİYE ZORLUYORUZ"

Askeri yığınağın psikolojik harp boyutuna değinen Chuck DeVore, "Tabii ki bir bakıma gerilimi tırmandırabilirler ama aynı zamanda gerilimi azaltabilirler de. Başka bir deyişle, bu durumda İran rejimi üzerinde bir üstünlük kurarak savaşmaya devam etme iradelerini kırıp pes ettirebiliriz. Ne kadar çok güç uygularsanız galip gelme olasılığınız o kadar artar" şeklinde konuştu.

Sevk edilen birliklerin 2003'teki Irak işgalindeki gibi ağır zırhlı olmadığını hatırlatan DeVore, "Gerçek şu ki söz konusu olan çok hafif kuvvetlerdir. Elit piyade olsalar da gerçekleştirebilecekleri görevler belirli ve sınırlı bir dizi görevden ibarettir" diyerek harekatın cerrahi niteliğine vurgu yaptı.

Pentagon’un eski isimlerinden emekli Yarbay Chuck DeVore, bölgedeki diplomatik trafiğe dikkat çekerek Türkiye’nin stratejik açıdan kritik bir rol oynadığını vurguladı (Foto: ahaber.com.tr-arşiv)

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU ÇOK OLUMLU OLUR"

Bölgedeki diplomatik trafik ve Türkiye'nin stratejik önemine değinen Chuck DeVore, "Başkan Trump'la Başkan Erdoğan arasındaki bu uzun ve yakın ilişkiyi ve NATO'daki dostluğumuzu göz önünde bulundurursak, her türlü arabuluculuk teklifinin büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum. İletişim kanallarımızı açık tutmaya devam etmemiz çok önemli. Şu anda Pakistan üzerinden bir kanal açık ancak bölgedeki dostlarımızdan alabileceğimiz her türlü yardım Amerikan tarafı tarafından ilgiyle değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecinde İran'a olan derin güvensizliği dile getiren Chuck DeVore, "İran'ın 1979'dan bu yana anlaşmalara uymadaki sicili iyi değildir. İran anlaşmalar konusunda sürekli hile yapmış ve yalan söylemiştir. Dolayısıyla evet müzakere etmek önemlidir, ancak İran'ın hiçbir şekilde güvenilir bir ortak olmadığını kavramak da önemlidir" sözleriyle Tahran yönetimine karşı mesafeli duruşun altını çizdi.