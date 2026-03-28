Eski Pentagon yetkilisi: "Türkiye’nin arabuluculuğu çok olumlu olur"
Pentagon’un eski isimlerinden emekli Yarbay Chuck DeVore, A Haber Programlar Editörü Kerem Ersaraç’a verdiği özel röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlarına dair çarpıcı detayları ilk kez açıkladı. DeVore, askeri sevkiyatlardan enerji altyapısına yönelik olası saldırılara kadar kritik bilgileri paylaşırken, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne de dikkat çekerek bu girişimi “olumlu ve etkili” olarak değerlendirdi.
ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatını ve Başkan Trump'ın stratejik hamlelerini değerlendiren Chuck DeVore, "Sonuç olarak Başkan Trump'ın yaptığı şey, Centcom Komutanı Amiral Bradley Cooper'a çok sayıda yıkıcı seçenek sunmak. Bu yeni seçenekler arasında elbette USS Tripoli ve ona eşlik eden gemilerle harekat alanına yaklaşan 31. Deniz Piyade Sefer Birimi ile 82. Hava İndirme Tümeni de yer alıyor" ifadelerini kullandı.
WASHİNGTON'UN ASKERİ HARİTASI: KRİTİK ADALAR HEDEFTE
Bölgeye sevk edilen elit birliklerin spesifik görevlerine dikkat çeken Chuck DeVore, "Ek birlikler, İran'a karşı uygulanabilecek yıkıcı gücün yelpazesini genişletir ve diplomatik baskıyı artırır. Bu kuvvetler, örneğin Hark Adası'nı güvence altına almak veya Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için boğazdaki küçük adaları ya da potansiyel olarak Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran ana karasını işgal ederek kullanılabilirler" sözleriyle Washington'un askeri haritasındaki sıcak noktaları işaret etti.
"ASKER YIĞARAK İRAN'I DİPLOMASİYE ZORLUYORUZ"
Askeri yığınağın psikolojik harp boyutuna değinen Chuck DeVore, "Tabii ki bir bakıma gerilimi tırmandırabilirler ama aynı zamanda gerilimi azaltabilirler de. Başka bir deyişle, bu durumda İran rejimi üzerinde bir üstünlük kurarak savaşmaya devam etme iradelerini kırıp pes ettirebiliriz. Ne kadar çok güç uygularsanız galip gelme olasılığınız o kadar artar" şeklinde konuştu.
Sevk edilen birliklerin 2003'teki Irak işgalindeki gibi ağır zırhlı olmadığını hatırlatan DeVore, "Gerçek şu ki söz konusu olan çok hafif kuvvetlerdir. Elit piyade olsalar da gerçekleştirebilecekleri görevler belirli ve sınırlı bir dizi görevden ibarettir" diyerek harekatın cerrahi niteliğine vurgu yaptı.
"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU ÇOK OLUMLU OLUR"
Bölgedeki diplomatik trafik ve Türkiye'nin stratejik önemine değinen Chuck DeVore, "Başkan Trump'la Başkan Erdoğan arasındaki bu uzun ve yakın ilişkiyi ve NATO'daki dostluğumuzu göz önünde bulundurursak, her türlü arabuluculuk teklifinin büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum. İletişim kanallarımızı açık tutmaya devam etmemiz çok önemli. Şu anda Pakistan üzerinden bir kanal açık ancak bölgedeki dostlarımızdan alabileceğimiz her türlü yardım Amerikan tarafı tarafından ilgiyle değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecinde İran'a olan derin güvensizliği dile getiren Chuck DeVore, "İran'ın 1979'dan bu yana anlaşmalara uymadaki sicili iyi değildir. İran anlaşmalar konusunda sürekli hile yapmış ve yalan söylemiştir. Dolayısıyla evet müzakere etmek önemlidir, ancak İran'ın hiçbir şekilde güvenilir bir ortak olmadığını kavramak da önemlidir" sözleriyle Tahran yönetimine karşı mesafeli duruşun altını çizdi.
"ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRI NİSAN SONUNA KADAR BEKLEYECEK"
Askeri operasyonların nisan ayında genişleyebileceğini belirten Chuck DeVore, "Başkan Trump, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına saldırmayı düşünmeden önce bir süre daha bekleme kararı aldı. Bu elektrik şebekesiyle petrol ve petrol rafinerilerini de kapsıyor. Bu süreç nisan ayının ilk haftasının sonuna ertelendi. Diplomatik görüşmelerdeki zorluk, askeri baskıyı biraz olsun gevşetirseniz bu durum İran'ın daha fazla taviz koparabileceği sinyalini verir. Biz bu sinyali vermek istemiyoruz" diyerek ABD'nin sahadaki sert tavrını sürdüreceğini ifade etti.