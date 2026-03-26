Dünya büyük bir kırılmanın eşiğinde: ABD-İsrail ittifakı ve yeni dünya düzeni savaşı!
Dünya, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle kritik bir kırılmanın eşiğinde. ABD-İsrail hattındaki sert adımlar küresel dengeleri sarsarken; enerji, ticaret ve güvenlik hatları risk altında. Uluslararası hukukun zayıfladığı bu süreçte yeni dünya düzeninin sancıları derinleşiyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi ve bu sancılı süreci kaleme aldı.
Tarih tekerrür mü ediyor? Geçmişin karanlık figürleri bugün farklı isimlerle yeniden sahnede. Orta Doğu'da yükselen alevler, sadece bölgesel bir çatışma değil; küresel enerji, ticaret ve lojistik hatlarını temelinden sarsan büyük bir hesaplaşmanın habercisi.
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in pervasız adımları dünyayı geri dönülemez bir eşiğe taşırken, uluslararası hukuk ve vicdanın yerini silahların susturamadığı bir çığlık alıyor. İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike ve yeni dünya düzeninin sancıları...
TARİHİN KARANLIK SAYFALARI YENİDEN AÇILIYOR
Tarih bazen sessiz ilerlerken, bazen de büyük felaketlerin eşiğinde çığlık atarak kendini hatırlatıyor. Geçmişte dünyayı ateşe atan liderlerin yerini bugün yeni aktörler almış durumda. Yapılan çarpıcı analizlerde, "Dün Benito Mussolini ve Adolf Hitler dünyayı felakete sürükleyen liderlerdi. Kibirle büyüyen güç, kontrolsüz bir hırsla birleştiğinde milyonların hayatını karartan bir karanlığa dönüşmüştü" ifadeleriyle geçmişle bugün arasındaki korkutucu benzerliğe dikkat çekiliyor. Bugün ise Donald Trump ve Benjamin Netanyahu'nun adımlarının dünyayı benzer bir felaketin eşiğine getirdiği vurgulanıyor. Sert söylemler, artan askeri hamleler ve geri dönüşü zor kararlar, insanlığı bir kez daha "alkışlar eşliğinde" büyük bir yıkıma sürüklüyor.
İRAN VE İSRAİL HATTINDA DİPLOMASİNİN SÖNDÜĞÜ AN
Orta Doğu'da tırmanan gerilim, artık klasik savaş kurallarının çok ötesine geçmiş durumda. Bölgedeki uzmanlar ve siyasi analistler, sahadaki durumun vahametini çarpıcı sözlerle aktarıyor. Bir siyasi analist, "Bana kalırsa İran daha kârlı çıkacaktır. Çünkü Amerika hedeflediği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. İran'ın beşeri sermayesine ve askeri altyapısına ciddi zarar verdi ama İran şu an Hürmüz Boğazı kartını çok iyi oynayarak elini güçlendirdi" değerlendirmesinde bulundu. Çatışmanın artık diplomasinin diliyle değil, "sokak kavgasının" diliyle yürütüldüğü bu yeni dönemde, devlet akılları doğrudan hedef alınıyor.