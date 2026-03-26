Dünya büyük bir kırılmanın eşiğinde: ABD-İsrail ittifakı ve yeni dünya düzeni savaşı!

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle kritik bir kırılmanın eşiğinde. ABD-İsrail hattındaki sert adımlar küresel dengeleri sarsarken; enerji, ticaret ve güvenlik hatları risk altında. Uluslararası hukukun zayıfladığı bu süreçte yeni dünya düzeninin sancıları derinleşiyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi ve bu sancılı süreci kaleme aldı.

Tarih tekerrür mü ediyor? Geçmişin karanlık figürleri bugün farklı isimlerle yeniden sahnede. Orta Doğu'da yükselen alevler, sadece bölgesel bir çatışma değil; küresel enerji, ticaret ve lojistik hatlarını temelinden sarsan büyük bir hesaplaşmanın habercisi.

ANALİZ| DÜNYA NASIL BİR YOL AYRIMINDA?

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in pervasız adımları dünyayı geri dönülemez bir eşiğe taşırken, uluslararası hukuk ve vicdanın yerini silahların susturamadığı bir çığlık alıyor. İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike ve yeni dünya düzeninin sancıları...

TARİHİN KARANLIK SAYFALARI YENİDEN AÇILIYOR

Tarih bazen sessiz ilerlerken, bazen de büyük felaketlerin eşiğinde çığlık atarak kendini hatırlatıyor. Geçmişte dünyayı ateşe atan liderlerin yerini bugün yeni aktörler almış durumda. Yapılan çarpıcı analizlerde, "Dün Benito Mussolini ve Adolf Hitler dünyayı felakete sürükleyen liderlerdi. Kibirle büyüyen güç, kontrolsüz bir hırsla birleştiğinde milyonların hayatını karartan bir karanlığa dönüşmüştü" ifadeleriyle geçmişle bugün arasındaki korkutucu benzerliğe dikkat çekiliyor. Bugün ise Donald Trump ve Benjamin Netanyahu'nun adımlarının dünyayı benzer bir felaketin eşiğine getirdiği vurgulanıyor. Sert söylemler, artan askeri hamleler ve geri dönüşü zor kararlar, insanlığı bir kez daha "alkışlar eşliğinde" büyük bir yıkıma sürüklüyor.

İRAN VE İSRAİL HATTINDA DİPLOMASİNİN SÖNDÜĞÜ AN

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, artık klasik savaş kurallarının çok ötesine geçmiş durumda. Bölgedeki uzmanlar ve siyasi analistler, sahadaki durumun vahametini çarpıcı sözlerle aktarıyor. Bir siyasi analist, "Bana kalırsa İran daha kârlı çıkacaktır. Çünkü Amerika hedeflediği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. İran'ın beşeri sermayesine ve askeri altyapısına ciddi zarar verdi ama İran şu an Hürmüz Boğazı kartını çok iyi oynayarak elini güçlendirdi" değerlendirmesinde bulundu. Çatışmanın artık diplomasinin diliyle değil, "sokak kavgasının" diliyle yürütüldüğü bu yeni dönemde, devlet akılları doğrudan hedef alınıyor.

ALAMANEY DOKTRİNİ VE YÖNETİCİ KADROLARA SUİKASTLAR

Savaşın seyri, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in ölümü ve sonrasında gelişen olaylarla daha da karmaşık bir hal aldı. Bölgeyi yakından takip eden bir uzman, "İran İslam Devrimi şu an Hamaney hanedanına veya rejimine mi dönüyor? İşte bunu karar alıcı kodlarında göreceiz. Şu andaki savaş stratejisi Alamaney doktriniyle devam ediyor. Oğlu Mücteba ortada ve bu ciddi bir soru işareti" sözleriyle İran içindeki güç savaşlarına ve "kısasa kısas" stratejisine vurgu yaptı. Devrim Muhafızlarının "nasıl vurulursak öyle vururuz" anlayışıyla hareket etmesi, bölgedeki ateşin sönmeyeceğinin en net göstergesi olarak kabul ediliyor.

ULUSLARARASI HUKUKUN ÇÖKÜŞÜ VE SİVİL VAHŞET

Savaşın en acı yüzü ise okulların, hastanelerin ve tarihi yapıların birer birer hedef alınmasıyla ortaya çıkıyor. Sivillerin ve çocukların en ağır bedeli ödediği bu süreçte, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği görülüyor. Amerika'nın bölgedeki saldırıları hakkında konuşan bir yetkili, "Askeri soruşturma, Amerika'nın İran'daki okula saldırdığını ortaya koydu. Başkomutan olarak bu sorumluluğu üstleniyor musunuz?" sorusuna karşılık, dönemin liderinin "Bu konuda bir şey bilmiyorum" diyerek sorumluluktan kaçması, küresel vicdanın nasıl yaralandığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, "Bu tablo sadece bir savaşın değil, insanlığın ortak vicdanının çöküşüdür" diyerek adaletin işlemediği bir dünyada faillerin kameralar karşısında pişmanlık duymadan boy gösterdiğini belirtiyor.

KARBON TEMELLİ DÜNYANIN SONU VE YENİ DENGELER

Bugüne kadar bildiğimiz dünya, enerji ve ticaretin Körfez merkezli olduğu karbon temelli bir düzendi. Ancak bu dengeler artık kökten değişiyor. Yapılan değerlendirmelerde, "Sistemlerin devam etmesi için korku gerekiyordu ve o korkunun adı yıllarca İran'dı. Ama o denge bozuldu. İran artık kontrol edilen bir unsur olmaktan çıktı ve yönünü doğuya çevirdi" sözleriyle küresel güç kayması özetleniyor. Avrupa'nın zayıfladığı, Amerika'nın kendi kurduğu sistemin altında ezilmeye başladığı bu süreçte, her kriz daha büyük bir krizi doğuruyor. Savaş bittiğinde sınırlar değişmiş, dengeler altüst olmuş ve dünya tamamen farklı, yeni bir düzene uyanmış olacak.

