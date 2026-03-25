ABD-İran müzakeresinde ateşkes çıkar mı? Hürmüz Boğazı'nda fırtına öncesi sessizlik
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri sürerken, gözler Pakistan'da gerçekleşecek ABD- İran müzakeresine çevrildi. Trump'ın 5 gün süre tanıyarak saldırıları durdurma kararına rağmen çatışmalar sürerken, kritik zirvede "Orta Doğu'da savaş biter mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu müzakereye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 5 günün sonunda fırtına kopacağını, Kuveyt ve Bahreyn merkezli bir saldırı ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin 48 saatlik süre dolmadan 5 günlük saldırıları durdurma kararının yankıları sürüyor. Trump'ın Tahran'a yönelik hamlesi "geri adım" olarak konuşulurken, gözler Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen kritik müzakereye çevrildi. İslamabad'daki görüşmenin ayrıntıları henüz netlik kazanmazken zirvede hangi konuların masaya yatırılacağı ve savaşın bitme ihtimali ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ABD-İran hattındaki görüşmenin ardından "büyük bir fırtına" kopacağını ifade ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DEV GEMİ USS TRİPOLİ VE ELİT BİRLİKLER ATEŞ HATTINDA
Bölgedeki askeri hareketliliğin zirve yaptığını belirten Mete Sohtaoğlu, "26-27 Mart tarihlerinde USS Tripoli gemisi bölgeye gelecek. Amfibi saldırı gemisi USS Tripoli buraya intikal edecek. Aynı zamanda ABD'de sadece 82. Hava İndirme değil, 75. Komando Alayı'nın askerleri de buraya sevk edilmek üzere hazırlıklarının son aşamasına gelmiş durumda" ifadelerini kullanarak sevkiyatın boyutlarını gözler önüne serdi.
5 GÜNLÜK ALDATICI SESSİZLİK: FIRTINA GELİYOR
Saha üzerindeki sessizliğin aslında büyük bir operasyonun habercisi olduğunu vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Bu 5 günlük bir aldatmacanın, yanıltıcı bir sükunetin içindeyiz. Ve bu 5 gün sonrasında göreceksiniz bir fırtına kopacak burada" sözleriyle bölgedeki gergin bekleyişi aktardı.
İRAN'IN NÜKLEER MERKEZİ BUŞEHR VE HARK ADASI HEDEFTE
Saldırıların asıl hedef noktalarını harita üzerinde gösteren Mete Sohtaoğlu, "Şu an amfibi çıkartma yapılacak yerler vuruluyor. Bu Buşehr dediğiniz yer Hark Adası'nın karşısı. Buradaki bu Buşehr nükleer santrali normal füzelerle korunmuyor; İran'ın en gelişmiş, en modern sistemleriyle korunuyor" diyerek nükleer merkezin stratejik önemine dikkat çekti.