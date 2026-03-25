ABD-İran müzakeresinde ateşkes çıkar mı? Hürmüz Boğazı'nda fırtına öncesi sessizlik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin 48 saatlik süre dolmadan 5 günlük saldırıları durdurma kararının yankıları sürüyor. Trump'ın Tahran'a yönelik hamlesi "geri adım" olarak konuşulurken, gözler Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen kritik müzakereye çevrildi. İslamabad'daki görüşmenin ayrıntıları henüz netlik kazanmazken zirvede hangi konuların masaya yatırılacağı ve savaşın bitme ihtimali ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ABD-İran hattındaki görüşmenin ardından "büyük bir fırtına" kopacağını ifade ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DEV GEMİ USS TRİPOLİ VE ELİT BİRLİKLER ATEŞ HATTINDA

Bölgedeki askeri hareketliliğin zirve yaptığını belirten Mete Sohtaoğlu, "26-27 Mart tarihlerinde USS Tripoli gemisi bölgeye gelecek. Amfibi saldırı gemisi USS Tripoli buraya intikal edecek. Aynı zamanda ABD'de sadece 82. Hava İndirme değil, 75. Komando Alayı'nın askerleri de buraya sevk edilmek üzere hazırlıklarının son aşamasına gelmiş durumda" ifadelerini kullanarak sevkiyatın boyutlarını gözler önüne serdi.