ABD-İran müzakeresinde ateşkes çıkar mı? Hürmüz Boğazı'nda fırtına öncesi sessizlik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri sürerken, gözler Pakistan'da gerçekleşecek ABD- İran müzakeresine çevrildi. Trump'ın 5 gün süre tanıyarak saldırıları durdurma kararına rağmen çatışmalar sürerken, kritik zirvede "Orta Doğu'da savaş biter mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu müzakereye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 5 günün sonunda fırtına kopacağını, Kuveyt ve Bahreyn merkezli bir saldırı ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin 48 saatlik süre dolmadan 5 günlük saldırıları durdurma kararının yankıları sürüyor. Trump'ın Tahran'a yönelik hamlesi "geri adım" olarak konuşulurken, gözler Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen kritik müzakereye çevrildi. İslamabad'daki görüşmenin ayrıntıları henüz netlik kazanmazken zirvede hangi konuların masaya yatırılacağı ve savaşın bitme ihtimali ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ABD-İran hattındaki görüşmenin ardından "büyük bir fırtına" kopacağını ifade ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD-İRAN MÜZAKERESİNDEN ATEŞKES ÇIKACAK MI?

DEV GEMİ USS TRİPOLİ VE ELİT BİRLİKLER ATEŞ HATTINDA

Bölgedeki askeri hareketliliğin zirve yaptığını belirten Mete Sohtaoğlu, "26-27 Mart tarihlerinde USS Tripoli gemisi bölgeye gelecek. Amfibi saldırı gemisi USS Tripoli buraya intikal edecek. Aynı zamanda ABD'de sadece 82. Hava İndirme değil, 75. Komando Alayı'nın askerleri de buraya sevk edilmek üzere hazırlıklarının son aşamasına gelmiş durumda" ifadelerini kullanarak sevkiyatın boyutlarını gözler önüne serdi.

5 GÜNLÜK ALDATICI SESSİZLİK: FIRTINA GELİYOR

Saha üzerindeki sessizliğin aslında büyük bir operasyonun habercisi olduğunu vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Bu 5 günlük bir aldatmacanın, yanıltıcı bir sükunetin içindeyiz. Ve bu 5 gün sonrasında göreceksiniz bir fırtına kopacak burada" sözleriyle bölgedeki gergin bekleyişi aktardı.

İRAN'IN NÜKLEER MERKEZİ BUŞEHR VE HARK ADASI HEDEFTE

Saldırıların asıl hedef noktalarını harita üzerinde gösteren Mete Sohtaoğlu, "Şu an amfibi çıkartma yapılacak yerler vuruluyor. Bu Buşehr dediğiniz yer Hark Adası'nın karşısı. Buradaki bu Buşehr nükleer santrali normal füzelerle korunmuyor; İran'ın en gelişmiş, en modern sistemleriyle korunuyor" diyerek nükleer merkezin stratejik önemine dikkat çekti.

"KUVEYT VE BAHREYN MERKEZLİ SALDIRI İHTİMALİ"

Son bir haftadır bölgenin durmaksızın ateş altında olduğunu kaydeden Mete Sohtaoğlu, "Son bir haftadır baktığınızda bütün kıyı şeridi özellikle İsrail ve İran tarafından bombalanıyor. Daha ilginci, buraya destek olabilecek iç taraflardaki İran hedefleri de bombalanıyor. Hark Adası zaten birinci sırada burada yer alıyor. Kuveyt ya da Bahreyn merkezli bir saldırı olma ihtimali var" şeklinde konuştu.

İNGİLİZ VE FRANSIZ DONANMALARI SAHAYA İNİYOR

Operasyonun uluslararası bir boyut kazanacağını ifade eden Mete Sohtaoğlu, "Keşmir Adası, Ebu Musa Adası, Tunb Adası gibi bu bölgeleri aldığınız zaman; ABD'nin yanında İngiliz Kraliyet Donanması ve Fransız Donanması'nın da bu güce katılmasıyla beraber, burada bir Hürmüz Boğazı'nı açma operasyonu muhtemelen gerçekleştirilecek" dedi.

"KALICI ANLAŞMA YOK PAZARLIK SADECE HÜRMÜZ ÜZERİNE"

Diplomasi trafiğinin perde arkasındaki gerçeği açıklayan Mete Sohtaoğlu, "Anlaşmanın detaylarında bir kalıcı anlaşma falan olmayacak. Şu an sadece Hürmüz Boğazı'nın açılması üzerine bir pazarlık yürütülüyor. Bunu size Pakistan menşeli olarak somut bir bilgi olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullanarak yürütülen gizli pazarlığı deşifre etti.

"ÇABAHAR LİMANI VE BABÜLMENDEB KRİZİ GÜNDEME GELECEK"

Önümüzdeki günlerde dikkatlerin çevrileceği yeni noktayı işaret eden Mete Sohtaoğlu, "Şu Hark Adası meselesinden bir kafamızı kaldırıp şu Çabahar Limanı'na ben bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Buraya kimse dikkat çekmiyor. Önümüzdeki hafta en çok konuşacağımız yerlerden biri Afrika boynuzu gibi, Babülmendep gibi bu Çabahar Limanı bölgesi olacak" sözleriyle yeni krize dikkat çekti.

