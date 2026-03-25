İşgal hazırlığı! ABD ve İsrail'in hedefinde Hark ve Hürmüz mü var?

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara operasyonunu değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail, Litani Nehri'nin güneyini askeri operasyon alanı ilan ederek buradaki sivilleri göçe zorladı. Şu an bir milyondan fazla Lübnanlı evsiz kalmış durumda ve İsrail, bu insanların geri dönmesini engellemek için nehir üzerindeki tüm köprüleri havaya uçuruyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hedefinin sadece güvenlik olmadığını belirten Sali, "İsrail'in nihai planı, bölgeyi tamamen insansızlaştırarak buraları İsrail toprağı haline getirmek. Sadece güneyi değil, başkent Beyrut'u da bombalayarak Lübnan'ı bir nevi Gazze'ye çevirmeyi hedefliyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

SURİYE VE ÜRDÜN HATTINDAKİ TEHLİKE

İsrail'in saldırılarının sadece Lübnan ile sınırlı kalmadığını belirten Orhan Sali, "İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Deraa bölgesindeki askeri birlikleri de hedef aldı. Buradaki amaç, Lübnan ile Suriye arasındaki bağı tamamen koparmak ve bölgedeki alan hakimiyetini genişletmektir" değerlendirmesinde bulundu. Ürdün'ün de bu tehdidin farkında olduğunu dile getiren Sali, "Sıranın kendisine geleceğini bilen Ürdün, şu an sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak İsrail siyasetçilerinin Şeria Nehri'nin doğusuna yönelik emellerini bir buçuk yıldır dile getirmesi, bölge ülkeleri için büyük bir alarm zili niteliğindedir" şeklinde konuştu.