İşgal hazırlığı! ABD ve İsrail'in hedefinde Hark ve Hürmüz mü var?
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Orta Doğu’da giderek tırmanan gerilimi ve İsrail’in Lübnan’ın güneyini işgal ederek başlattığı yeni harekatın perde arkasını A Haber ekranlarında yorumladı. Orhan Sali, İsrail’in sadece Hizbullah ile değil, bölgedeki tüm komşularıyla çatışma içine girerek topraklarını genişletme peşinde olduğunu vurgularken; ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınak ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik hamlelerin ise işgalin habercisi olabileceğine dikkat çekti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara operasyonunu değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail, Litani Nehri'nin güneyini askeri operasyon alanı ilan ederek buradaki sivilleri göçe zorladı. Şu an bir milyondan fazla Lübnanlı evsiz kalmış durumda ve İsrail, bu insanların geri dönmesini engellemek için nehir üzerindeki tüm köprüleri havaya uçuruyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in hedefinin sadece güvenlik olmadığını belirten Sali, "İsrail'in nihai planı, bölgeyi tamamen insansızlaştırarak buraları İsrail toprağı haline getirmek. Sadece güneyi değil, başkent Beyrut'u da bombalayarak Lübnan'ı bir nevi Gazze'ye çevirmeyi hedefliyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
SURİYE VE ÜRDÜN HATTINDAKİ TEHLİKE
İsrail'in saldırılarının sadece Lübnan ile sınırlı kalmadığını belirten Orhan Sali, "İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Deraa bölgesindeki askeri birlikleri de hedef aldı. Buradaki amaç, Lübnan ile Suriye arasındaki bağı tamamen koparmak ve bölgedeki alan hakimiyetini genişletmektir" değerlendirmesinde bulundu. Ürdün'ün de bu tehdidin farkında olduğunu dile getiren Sali, "Sıranın kendisine geleceğini bilen Ürdün, şu an sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak İsrail siyasetçilerinin Şeria Nehri'nin doğusuna yönelik emellerini bir buçuk yıldır dile getirmesi, bölge ülkeleri için büyük bir alarm zili niteliğindedir" şeklinde konuştu.
ABD'NİN BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAĞI
ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini de mercek altına alan Orhan Sali, "Washington yönetimi, 2 bin 500 paraşütçü birliğini Ürdün ve İsrail'deki üslere konuşlandırma kararı aldı. Bu sayının 30 bine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Barış ve ateşkes görüşmeleri yapılırken ABD'nin bölgeye uçak gemileri ve asker yığması, aslında başka bir plana hazırlık yapıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın son açıklamalarına da değinen Sali, "Trump'ın 'Bu savaşı kazandık ve karşılığında İran'dan büyük bir hediye aldık' demesi, akıllara Hürmüz Boğazı'nı getiriyor. Trump'ın bu kapalı ifadeleri, bölgede yeni bir safhaya geçildiğinin işaretidir" sözleriyle durumu özetledi.
HÜRMÜZ BOĞAZI: STRATEJİK ÜSTÜNLÜK KİMDE?
Hürmüz Boğazı üzerinden yapılabilecek bir askeri operasyonun risklerine dikkat çeken Orhan Sali, "İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki yüksek dağlar ve stratejik tepeler sayesinde büyük bir avantaja sahip. Sahil şeridine yerleştirilen füze rampalarıyla boğazdan geçen her gemiyi kontrol edebiliyorlar" dedi.