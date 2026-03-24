A Haber Tahran sokaklarının nabzını tuttu: "Müzakere masasına asla oturmamalıyız"

Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İran’ın kalbi Tahran’da sağanak yağmura rağmen sokaklara dökülen binlerce kişi adeta intikam yeminleri ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere çağrılarına İran halkı ve din adamları sert tepki gösterirken, Tahran sakinleri masaya oturmak yerine bölgedeki ABD varlığının tamamen sona ermesini talep ediyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın sembol noktası İnkılap Meydanı’nda sıcak bölgenin nabzını tuttu; halkın "müzakereye hayır" diyen net duruşunu ve bölgedeki gerilimi yerinden bildirdi.

ABD, İsrail ve İran arasında Orta Doğu'da yaşanan kanlı çatışmalarda, taraflardan müzakere sinyalleri gelmeye başladı. TAHRAN SOKAKLARINDA İNTİKAM YEMİNLERİ "İRAN İLE İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK" ABD Başkanı Donald Trump,yaptığı konuşmada, tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği İran hamlesini açıkladı. Savunma Bakanlığı'na kritik bir talimat verdiğini belirten Donald Trump, "İran'daki büyük enerji ve elektrik altyapısı hedeflerine yönelik saldırı planlarını geçici olarak erteleme talimatı verdim. İran ile gerçekten çok iyi görüşmeler yaptık. İran'la uzun süredir görüşüyoruz ama bu defa ciddi olduklarını görüyorum." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump İran ile görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi KRİTİK ZİRVENİN ADRESİ BELLİ OLDU Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi. TAHRAN'DA SAĞANAK ALTINDA DİRENİŞ NÖBETİ Bu diplomatik müzakere sinyallerinin verildiği anlara A Haber sokakların nabzını tuttu. Şiddetli yağmura rağmen İnkılap Meydanı'nı boş bırakmayan vatandaşlar, "teslimiyet yok" mesajı verdi. Sıcak bölgeden bildiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu an ciddi bir yağış söz konusu ancak halk meydanları terk etmiyor. İnsanlar burada duygularını paylaşıyor, müzakere iddialarına karşı duruşlarını sergiliyor" diyerek sahadaki kararlılığı özetledi.