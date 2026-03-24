A Haber Tahran sokaklarının nabzını tuttu: "Müzakere masasına asla oturmamalıyız"
Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İran’ın kalbi Tahran’da sağanak yağmura rağmen sokaklara dökülen binlerce kişi adeta intikam yeminleri ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere çağrılarına İran halkı ve din adamları sert tepki gösterirken, Tahran sakinleri masaya oturmak yerine bölgedeki ABD varlığının tamamen sona ermesini talep ediyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın sembol noktası İnkılap Meydanı’nda sıcak bölgenin nabzını tuttu; halkın "müzakereye hayır" diyen net duruşunu ve bölgedeki gerilimi yerinden bildirdi.
ABD, İsrail ve İran arasında Orta Doğu'da yaşanan kanlı çatışmalarda, taraflardan müzakere sinyalleri gelmeye başladı.
"İRAN İLE İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"
ABD Başkanı Donald Trump,yaptığı konuşmada, tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği İran hamlesini açıkladı. Savunma Bakanlığı'na kritik bir talimat verdiğini belirten Donald Trump, "İran'daki büyük enerji ve elektrik altyapısı hedeflerine yönelik saldırı planlarını geçici olarak erteleme talimatı verdim. İran ile gerçekten çok iyi görüşmeler yaptık. İran'la uzun süredir görüşüyoruz ama bu defa ciddi olduklarını görüyorum." şeklinde konuştu.
KRİTİK ZİRVENİN ADRESİ BELLİ OLDU
Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.
TAHRAN'DA SAĞANAK ALTINDA DİRENİŞ NÖBETİ
Bu diplomatik müzakere sinyallerinin verildiği anlara A Haber sokakların nabzını tuttu. Şiddetli yağmura rağmen İnkılap Meydanı'nı boş bırakmayan vatandaşlar, "teslimiyet yok" mesajı verdi. Sıcak bölgeden bildiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu an ciddi bir yağış söz konusu ancak halk meydanları terk etmiyor. İnsanlar burada duygularını paylaşıyor, müzakere iddialarına karşı duruşlarını sergiliyor" diyerek sahadaki kararlılığı özetledi.
"BİZİ ALDATAN YALANCIYLA MASAYA OTURMAYIZ"
Mikrofon uzatılan İranlı vatandaşlar, Trump'ın "anlaşmak istiyorlar" iddiasını sert bir dille reddetti. Vatan savunması için meydanda olduğunu belirten Tahran sakini, "Vatanımızı savunmalıyız, elimizden gelen tek iş budur; biz de bu şekilde meydanlarda olmalıyız. Canım, ailem İran için feda olsun" dedi.
Aynı vatandaş, müzakere masasına oturulup oturulmaması gerektiği konusundaki soruya ise, "Asla! Müzakere masasına oturmamalıyız. Biz onu yalancı biri olarak tanıyoruz. Müzakere bizim çıkarımıza değil, daha önce de bu süreçte bizi aldattılar" şeklinde yanıt verdi.
"ABD BÖLGEDEN GİDECEK, İSRAİL MAHVOLACAK"
Tahran sokaklarındaki öfke sadece Trump'a değil, bölgedeki tüm Batılı güçlere ve İsrail'e yönelik. A Haber mikrofonlarına konuşan bir İranlı vatandaş, "Biz 47 senedir bu devrimi yaptık. En baştan beri bu işin içindeydik, sonuna kadar da bu devrimle birlikte olacağız inşallah" dedi.
Müzakere ihtimalini "hata" olarak nitelendiren aynı kişi, "Bizim yetkililerimiz şöyle diyor; intikam almadığımız sürece görüşmeden, müzakereden bahsetmek çok yanlış ve hatadır. Bizim intikamımız da şu şekilde olacaktır; Amerika Birleşik Devletleri tamamen bölgeden çıkacak, İsrail de tamamen mahvolacaktır inşallah" sözleriyle intikamın boyutlarını çizdi.
TALEPLER NET: İNTİKAM VE DİRENİŞ SÜRECEK
Sıcak bölgedeki gelişmeleri aktaran Ekber Karabağ, Tahran sokaklarındaki genel kanaati, "Neden buradasınız sorusuna 'devletimiz ve milletimiz için buradayız' dediler. Müzakere olmalı mı sorusuna ise 'hayır, müzakereye gerek yok, intikama devam edilmeli' cevabını verdiler" sözleriyle özetledi.