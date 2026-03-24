A Haber görüntüledi: Batı Şeria’da yerleşim alanına çok yakın füze düştü
İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı devasa misilleme operasyonları sonrası bölge tam anlamıyla bir ateş çemberine dönerken, çatışmaların şiddeti Batı Şeria’yı da vurdu. İşgal altındaki topraklarda yer alan Nablus yakınlarındaki yerleşim birimlerine düşen devasa balistik füze parçaları büyük bir faciaya davetiye çıkarırken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden en taze ve çarpıcı detayları aktardı.
İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı devasa misilleme operasyonları sonrası bölge tam anlamıyla bir ateş çemberine dönerken, çatışmaların şiddeti Batı Şeria'yı da vurdu.
İşgal altındaki topraklarda yer alan Nablus yakınlarındaki yerleşim birimlerine düşen devasa balistik füze parçaları büyük bir faciaya davetiye çıkarırken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden en taze ve çarpıcı detayları aktardı.
İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, gerilimi tırmandırarak bölgeyi geniş çaplı bir çatışma alanına dönüştürdü. Son misillemelerin ardından etkiler Batı Şeria'ya da yansıdı. Nablus yakınlarındaki yerleşim alanlarına düşen balistik füze parçaları, olası bir faciayı önledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sahadaki son durumu canlı olarak aktardı.
BATI ŞERİA'DA KRİTİK ANLAR: YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN NOKTAYA DÜŞTÜ
Bölgeden bilgi veren Kavasoğlu, füzenin Nablus yakınlarında etkili olduğunu belirterek, sabah saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktaya düşen füze parçaları, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayın yaşandığı Kifl Haris bölgesinde halkın büyük bir korku yaşadığı ifade edildi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 4 BİN KİŞİLİK MAHALLEDE BÜYÜK PANİK
Füzenin düştüğü alanın sivil yaşam alanlarına olan mesafesine dikkat çeken Kavasoğlu, "Burası yaşam alanlarına yakın olması sebebiyle aslında Batı Şeria halkı büyük de bir facianın eşiğinden dönmüş durumda. Yanları bakın, yaklaşık 100 metre sonra onlarca ev var. Burası 4.000 kişinin yaşadığı bir mahalle, Haris diye geçiyor ismi. Yine alt tarafında bir otoban var; belki o otobana düşseydi daha büyük bir yıkıma, daha büyük bir faciaya da sebep olabilirdi" şeklinde konuştu.
Bölgedeki atmosferi tarif eden Kavasoğlu, "Tabii şu an itibarıyla tehlike geçtiği için mahallelinin de yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Özellikle çocuklar buraya akın ediyorlar füzeyi görebilmek için" dedi.