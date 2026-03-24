A Haber görüntüledi: Batı Şeria’da yerleşim alanına çok yakın füze düştü

Füzenin durumu hakkında teknik gözlemlerini paylaşan Emine Kavasoğlu, "Füzenin imha edildikten sonra buraya düştüğünü söylüyoruz. Savaş başlığı yok şu an itibarıyla; o büyük ihtimalle, öyle tahmin ediyoruz ki hava savunma sistemlerinin savaş başlığına müdahalesi sonrasında füze tam da bu noktaya düştü" ifadelerini kullandı.

Çevredeki hasarı ve füze kalıntılarını gösteren Kavasoğlu, "Burada derin bir çukur görüyoruz. Hemen çevresinin de hasar aldığını görüyoruz. Bakın füzeden düşen parçalar, buraya düşmüş yanmış parçalar; füzenin görüntüsü de işte bu şekilde" sözleriyle sahadaki kanıtları aktardı.

Saldırılarda kullanılan füzelerin niteliğine değinen Kavasoğlu, "İran'ın savaşın başından bu yana kullandığı balistik füzeleri biliyoruz ki o füzelerin öne çıkanı hiç şüphesiz Hürremşahr-4 füzeleriydi. Pek çok saldırı, İsrail'e ağır yıkım uğratan pek çok saldırı bu füzelerle gerçekleşmişti. 2.000 kilometrelik menzile sahip ve yüksek patlayıcı kapasitesine sahip ağır balistik füzelerdi bunlar. Yine Siccil füzeleri var, savaşın ikinci haftasını sonlandırdığımız anlarda kullanılmıştı ve çok ağır hasara neden olmuştu" dedi.

İran'ın strateji değişikliğine gittiğini vurgulayan Kavasoğlu, "İran artık savaş stratejisini değiştirdiği için küme başlıklı füzeler kullanarak İsrail'e misillemelerini gerçekleştiriyor. Bu küme başlıklı füzeler de havada imha edilse de pek çok noktaya içerisindeki bombalarla dağılarak büyük hasar veriyor" bilgisini paylaştı.