A Haber görüntüledi: Batı Şeria’da yerleşim alanına çok yakın füze düştü

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı devasa misilleme operasyonları sonrası bölge tam anlamıyla bir ateş çemberine dönerken, çatışmaların şiddeti Batı Şeria’yı da vurdu. İşgal altındaki topraklarda yer alan Nablus yakınlarındaki yerleşim birimlerine düşen devasa balistik füze parçaları büyük bir faciaya davetiye çıkarırken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden en taze ve çarpıcı detayları aktardı.

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, gerilimi tırmandırarak bölgeyi geniş çaplı bir çatışma alanına dönüştürdü. Son misillemelerin ardından etkiler Batı Şeria'ya da yansıdı. Nablus yakınlarındaki yerleşim alanlarına düşen balistik füze parçaları, olası bir faciayı önledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sahadaki son durumu canlı olarak aktardı.

A HABER BATI ŞERİA'YA DÜŞEN FÜZEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

BATI ŞERİA'DA KRİTİK ANLAR: YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN NOKTAYA DÜŞTÜ

Bölgeden bilgi veren Kavasoğlu, füzenin Nablus yakınlarında etkili olduğunu belirterek, sabah saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktaya düşen füze parçaları, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayın yaşandığı Kifl Haris bölgesinde halkın büyük bir korku yaşadığı ifade edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 4 BİN KİŞİLİK MAHALLEDE BÜYÜK PANİK

Füzenin düştüğü alanın sivil yaşam alanlarına olan mesafesine dikkat çeken Kavasoğlu, "Burası yaşam alanlarına yakın olması sebebiyle aslında Batı Şeria halkı büyük de bir facianın eşiğinden dönmüş durumda. Yanları bakın, yaklaşık 100 metre sonra onlarca ev var. Burası 4.000 kişinin yaşadığı bir mahalle, Haris diye geçiyor ismi. Yine alt tarafında bir otoban var; belki o otobana düşseydi daha büyük bir yıkıma, daha büyük bir faciaya da sebep olabilirdi" şeklinde konuştu.

Bölgedeki atmosferi tarif eden Kavasoğlu, "Tabii şu an itibarıyla tehlike geçtiği için mahallelinin de yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Özellikle çocuklar buraya akın ediyorlar füzeyi görebilmek için" dedi.

SAVAŞ BAŞLIĞI HAVADA İMHA EDİLDİ: FÜZENİN TEKNİK ANALİZİ

Füzenin durumu hakkında teknik gözlemlerini paylaşan Emine Kavasoğlu, "Füzenin imha edildikten sonra buraya düştüğünü söylüyoruz. Savaş başlığı yok şu an itibarıyla; o büyük ihtimalle, öyle tahmin ediyoruz ki hava savunma sistemlerinin savaş başlığına müdahalesi sonrasında füze tam da bu noktaya düştü" ifadelerini kullandı.

Çevredeki hasarı ve füze kalıntılarını gösteren Kavasoğlu, "Burada derin bir çukur görüyoruz. Hemen çevresinin de hasar aldığını görüyoruz. Bakın füzeden düşen parçalar, buraya düşmüş yanmış parçalar; füzenin görüntüsü de işte bu şekilde" sözleriyle sahadaki kanıtları aktardı.

Saldırılarda kullanılan füzelerin niteliğine değinen Kavasoğlu, "İran'ın savaşın başından bu yana kullandığı balistik füzeleri biliyoruz ki o füzelerin öne çıkanı hiç şüphesiz Hürremşahr-4 füzeleriydi. Pek çok saldırı, İsrail'e ağır yıkım uğratan pek çok saldırı bu füzelerle gerçekleşmişti. 2.000 kilometrelik menzile sahip ve yüksek patlayıcı kapasitesine sahip ağır balistik füzelerdi bunlar. Yine Siccil füzeleri var, savaşın ikinci haftasını sonlandırdığımız anlarda kullanılmıştı ve çok ağır hasara neden olmuştu" dedi.

İran'ın strateji değişikliğine gittiğini vurgulayan Kavasoğlu, "İran artık savaş stratejisini değiştirdiği için küme başlıklı füzeler kullanarak İsrail'e misillemelerini gerçekleştiriyor. Bu küme başlıklı füzeler de havada imha edilse de pek çok noktaya içerisindeki bombalarla dağılarak büyük hasar veriyor" bilgisini paylaştı.

TEL AVİV VE DİMONA HEDEFTE: ALTYAPI TESİSLERİ VURULUYOR

Saldırıların bilançosunu aktaran Emine Kavasoğlu, "Bugün gerçekleşen sabah saatlerinde Tel Aviv'e gerçekleşen o saldırılarda 100 kilogram patlayıcı olan başlıklar kullanıldığı söylenmişti. Tel Aviv'de de dört ayrı noktaya isabet etti o füze parçaları ve 6 kişinin de yaralanmış olduğunu söyleyelim" ifadelerini kullandı.

İran'ın hedef gözetmeksizin stratejik noktaları vurduğunu belirten Kavasoğlu, "Dimona bölgesinde dün akşam saatlerinde çok yoğun siren sesleri duyuldu. Yine aynı şekilde Negev Çölü'nün etrafında ki İsrail'in enerji tesislerinin, güneş panelleri tarlalarının bulunduğu noktalar buralar; İran'ın artık bu tip noktaları, altyapı tesislerini hedef aldığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

DİPLOMATİK TRAFİK SAHAYA YANSIMIYOR: TÜRKİYE DEVREDE

Müzakere çabaları ve çatışmaların seyri arasındaki zıtlığa dikkat çeken Kavasoğlu, "Aslında müzakere beklentileri var. Dün bu saatlerde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımıyla bir 5 günlük bir çatışmasızlık kararı açıklanmıştı. Ama öyle olmadı. Dün gece saatlerinde hem ABD hem de İsrail, İran'ın altyapılarına yönelik bir saldırı başlatınca İran da misillemelerini sürdürdü" dedi.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yapan Kavasoğlu, "Bir müzakere masası için başta Türkiye olmak üzere Körfez ülkelerinin devrede olduklarını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi bu müzakereler sahaya yansımıyor. Ardı ardına saldırılar hız kesmeden devam ediyor" sözleriyle diplomasinin çıkmaza girdiğini ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİK TEHDİT VE ABD ÜSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

Savaşın etki alanının genişlediğini belirten Emine Kavasoğlu, "İran'ın hedefinde artık İsrail'e ait enerji tesisleri; yalnızca İsrail de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerine enerji veren noktalar da hedef alınmaya başlanmış durumda. 4 günden bu yana İran'ın yaptığı misillemeler sonrasında en büyük yıkımlarla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Artık savaşın bilançosu gitgide ağırlaşıyor hem İsrail için, hem İran için, hem de ABD için. Ekonomik sıkıntılar da artık küresel anlamda baş göstermeye başlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

SICAK TEMAS DEVAM EDİYOR: SİREN SESLERİ KESİLMİYOR

Son durum hakkında bilgi veren Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla yine kuzey bölgesi için özellikle ardı ardına telefonlarımıza uyarılar geliyor. İran'ın balistik füzeleri, Fettah füzeleri, Siccil füzeleri, Hürremşahr-4'ler, Şahab serisi, Emad'lar ve Zilzal'lar ki bunlar daha çok kısa menzilli topçu roketleri ve taktik füzeler olarak sınıflandırılıyor. Saldırılar daha devam edecek mi? Öyle görünüyor ki devam edecek. Şu an itibarıyla Tel Aviv için durum sakin ama halen İsrail'in özellikle kuzey bölgelerinde ardı ardına siren sesleri yükseliyor" diyerek bölgedeki gerilimin bitmediğini aktardı.

