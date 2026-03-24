ANALİZ | Savaşın görünmeyen cephesi: Siber uzayda gizli harekât! Füzelerden önce kodlar ateşleniyor
Modern savaş artık yalnızca tankların ilerlediği, jetlerin havalandığı, gemilerin denizlerde devriye attığı bir mücadele değil. Perde arkasında, gözle görülmeyen ama etkisi son derece yıkıcı olan bir cephe var: Siber uzay. İran sahasında yaşanan son gelişmeler, savaşın bu yeni boyutunun ne denli kritik olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Tüm bu çarpıcı detaylar, A Haber Editörü Hayrullah Ergüner'in derlediği analiz haberinde yer aldı. İşte detaylar…
Modern savaşın çehresi akılalmaz bir hızla değişiyor. Artık sadece gökyüzünde süzülen jetler, denizleri yaran gemiler ya da karada gürleyen tanklar değil, siber uzayın derinliklerindeki görünmeyen ordular konuşuyor. İran sahasında yaşanan son çarpıcı gelişmeler, savaşın bu görünmeyen cephesinin ne kadar hayati ve yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde yürütülen bu gizli operasyonlar, bir ülkeyi tek bir mermi dahi atmadan felç edebilecek güce ulaştı.
SİBER SAVAŞTA EN KRİTİK UNSUR: GİZLİLİK
Siber savaşın doğası gereği en belirleyici unsur, saldırının kaynağının belirsizliği. Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, bu durumu metin içinde yaptığı değerlendirmede, "Yani şimdi siber saldırı yaptığın zaman kimin yaptığı, nereden yaptığı, kaynağının belli olmaması lazım. Siber saldırılardaki esas unsur bu." ifadelerini kullandı.
Bu görünmezlik, saldırıya uğrayan tarafı belirsizlik içinde bırakıyor. Gökçe, "Mesela Türkiye'deki bir saldırı, siber saldırıya maruz kaldığınız zaman bunun belki de Amerika Birleşik Devletleri'nden, belki de Rusya'dan ya da bir başka coğrafyadan olabileceğini düşünürsünüz." sözleriyle siber saldırıların küresel ölçekte nasıl iz bırakmadan gerçekleştirilebildiğini vurguladı.
Aynı şekilde günlük hayatta bile bu durumun izlerine rastlandığını belirten Gökçe, "Baktığınızda bunların numaralarına, hiç ilgisi olmayan kıtalardan telefon geldiğini görüyorsunuz." diyerek dijital manipülasyonun sıradan bireylere kadar uzandığını ifade etti.
SAVAŞ BAŞLAMADAN ÖNCE CEPHE KURULUYOR
Siber operasyonların en kritik aşaması, askeri terminolojide "savaş öncesi konumlanma" olarak adlandırılıyor. Bu süreçte saldırıyı planlayan taraf, hedef ülkenin tüm dijital altyapısına sızmaya çalışıyor.
Amaç net: Daha savaş başlamadan düşmanı analiz etmek, zayıf noktalarını belirlemek ve sistemi içeriden çökertmek.