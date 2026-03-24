ANALİZ | Savaşın görünmeyen cephesi: Siber uzayda gizli harekât! Füzelerden önce kodlar ateşleniyor

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, bu süreci, "Dijital platformlar ya da altyapı, üstyapı platformlarına sızmalar yapılabiliyor." sözleriyle aktarırken, bu tür saldırıların geçmişte birçok ülkede denendiğini belirtti.

TARİHE GEÇEN SİBER SALDIRILAR

Siber savaşın sahadaki etkileri yalnızca teoride kalmıyor. Olçar, "İsrail bunu çok defa yaptı. Bunu biz Ukrayna'da da gördük. Rusya'nın Estonya, Letonya gibi Baltık cumhuriyetlerine de yaptığını gördük." ifadeleriyle küresel ölçekte yaşanan örneklere dikkat çekti.

İran'da yaşanan kritik bir olay ise adeta felaketin eşiğinden dönüldüğünü ortaya koyuyor. Olçar, "Yıllar önce nükleer tesislerine sızıldı. Bir virüsle aktarıldı ve soğutma sistemi donduruldu." diyerek bu saldırının potansiyel sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu vurguladı.