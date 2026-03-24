Açık kaynaklı uçuş takip verileri, Pazartesi günü ABD’nin Doğu Kıyısı’ndan Orta Doğu’ya ve özellikle İran’a doğru olası bir paraşütçü sevkiyatına işaret etti.

Uçaklarda tam olarak kimlerin bulunduğu bilinmemekle birlikte, Washington DC'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde, Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Fort Bragg'den kalkan altı uçuş, 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Acil Müdahale Gücü unsurlarının harekete geçirilmiş olabileceğini gösteriyor.

Acil Müdahale Gücü, dünyanın herhangi bir noktasına 18 saat içinde konuşlandırılabilecek yaklaşık 3 bin paraşütçüden oluşuyor. The New York Times'ın haberine göre, bu birlikler İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek amacıyla kullanılabilir.

Savunma yetkilileri gazeteye yaptıkları açıklamada, 82. Hava İndirme Tümeni unsurlarının planlamalarda değerlendirildiğini ancak şu ana kadar Pentagon ya da CENTCOM tarafından herhangi bir sevk emri verilmediğini belirtti.

28 Şubat'ta başlayan İran savaşının ardından, 12 Mart'tan bu yana ABD üslerinden Orta Doğu'ya en az 35 adet C-17 tipi askeri nakliye uçağı sevk edildi. Bunlara ek olarak 11 uçağın daha bölgeye doğru yolda olduğu bildirildi.

OLASI VARIŞ NOKTALARI NERELER?

Uçuş verilerine göre, şu ana kadar üç ana varış noktası öne çıkıyor:

17 uçak İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne,

13 uçak Ürdün'deki Kral Faysal Hava Üssü'ne,

4 uçak ise yine Ürdün'de bulunan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'na yöneldi.

Bu gelişmeler, ABD Ordusu'nun Mart ayı başında 82. Hava İndirme Tümeni karargâh unsurlarını içeren büyük çaplı bir tatbikatı ani şekilde iptal etmesinin ardından geldi. Söz konusu iptalin gerekçesi olarak ise "yüksek muharebe hazırlığının korunması" gösterilmişti.