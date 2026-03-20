Küresel gerilimde korkutan senaryo! “11 Eylül benzeri saldırıyla Körfez ateşe atılabilir”
Körfez’de tansiyon zirveye tırmanırken, 11 Eylül benzeri bir saldırının bu kez Orta Doğu’da sahnelenebileceği yönündeki çarpıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü. Burj Khalifa üzerinden dile getirilen “sahte bayrak” senaryosu, bölgesel savaşın fitilini ateşleyebilecek karanlık ihtimalleri yeniden tartışmaya açtı. A Haber’de konuşan uzman isimler, istihbarat savaşlarının gölgesinde çarpıcı olasılıkları masaya yatırdı.
Küresel güvenlik dengelerini altüst eden 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Afganistan başta olmak üzere bölgeye yönelik operasyonlarına meşruiyet kazandırdığı bilinirken, benzer bir senaryonun bu kez Körfez'de devreye sokulabileceği iddiası gündemi sarstı. Özellikle dünyanın en yüksek yapılarından biri olan Burj Khalifa'nin hedef alınabileceği yönündeki değerlendirmeler, "yeni bir kırılma mı geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.
11 EYLÜL BENZERİ SENARYO: HEDEF BURJ KHALIFA MI?
Ortaya atılan dehşet senaryosuna göre, bir istihbarat operasyonu kapsamında Burj Khalifa'ye yönelik 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlenebileceği, bu saldırının İran topraklarından organize edilmiş gibi gösterilebileceği öne sürüldü. Böyle bir durumda İsrail ve ABD'nin saldırıyı İran'a mal ederek geniş çaplı bir askeri koalisyon kurabileceği iddia edildi.
Yayında paylaşılan görüntülerde, bir uçağın Burj Khalifa üzerinden geçişi sırasında insanların nefeslerini tuttuğu anlar dikkat çekerken, bu tür senaryoların toplum psikolojisinde dahi karşılık bulduğu gözler önüne serildi.
AVRUPA'YI HEDEF ALAN SENARYOLAR
Gazeteci Bercan Tutar, "İsrail'in Hizbullah'ı DEAŞ'laştırma gibi projeleri var. Avrupa'da yapılacak terör eylemlerini Şiilere, İran yanlılarına ve Hizbullah'a mal etme senaryoları Avrupalıları ciddi şekilde tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı.
Tutar, Avrupa'nın bu tür riskleri gördüğü için daha temkinli hareket ettiğini vurgulayarak, "Avrupalılar 'aman bize bulaşmasın' yaklaşımıyla hareket ediyor" sözleriyle dikkat çekti.
SAHTE BAYRAK OPERASYONU İDDİASI
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, son dönemde "sahte bayrak" operasyonlarının arttığına dikkat çekerek, "Bu tür operasyonlar son yıllarda çok sık karşımıza çıkıyor. Bir saldırıyı başka bir ülkenin üzerine yıkmak artık klasik bir yöntem haline geldi" ifadelerini kullandı.
Başbuğ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minab'da vurulan kız okuluna ilişkin "Biz yapmadık, o füze birçok yerde var" sözlerini hatırlatarak, "Trump aslında dolaylı olarak 'bu saldırıyı İsrail yapmış olabilir' mesajı veriyor" şeklinde konuştu.
"PARALEL YAPILAR HER YERDE VAR"
İstihbarat savaşlarının derinliğine dikkat çeken Başbuğ, "Paralel yapılar sadece bize özgü değil, dünyanın her yerinde var. Bu yapıların yapamayacağı operasyon yok" ifadelerini kullandı.
Bu tür yapıların devletleri dahi manipüle edebilecek kapasitede olduğunu belirten Başbuğ, "Amerika'yı daha da batağa çekmek için böyle bir saldırı planlanabilir mi? Evet, bu ihtimal göz ardı edilemez" dedi.
İRAN'DA İSTİHBARAT SAVAŞLARI VE "MOSSAD" İDDİASI
İran'ın güçlü istihbarat yapısına rağmen içeride ciddi sızmalar olabileceğine dikkat çeken değerlendirmelerde, geçmişte yaşanan çarpıcı örnekler de gündeme getirildi. İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın "Mossad ajanlarını yakalamak için kurulan birimin başındaki kişinin Mossad ajanı çıktığı" yönündeki açıklaması, istihbarat savaşlarının boyutunu gözler önüne serdi.
Başbuğ, İran istihbaratının yurt dışında dahi operasyon yapabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, "İran istihbaratı dünyanın farklı noktalarında hedeflerini bulup etkisiz hale getirebilecek güçte" dedi.