İran'dan ABD’ye ağır darbe! Tahran "hayalet"i nasıl düşürdü?
ABD İsrail'in İran saldırıları ile bölgede ipler iyice gerilmiş durumda. Peş peş saldırılar düzenleyen ABD-İsrail'e misilleme saldırıları düzenleyen İran kritik bir hamlede bulundu. ABD'nin "hayalet" olarak bilinen F-35 uçağını düşüren İran İsrail'de de Hayfa petrol rafinerisini vurdu. Tahra'ın bu hamleleri ise ABD'nin "yenilmezlik" algısını adeta yıkan cinsten. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ABD'nin F-35 uçağının nasıl düşürüldüğüne dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'da bitmek bilmeyen bir kaosa neden oldu. Bu saldırılara İran tarafından da misillemeler ile yanıtlar verilirken bu akşam Tahran'ın bir hamlesi ABD'yi adeta sarstı.
ABD'ye ait F-35 savaş uçağının, İran'ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve savaş uçağının ağır hasar aldı. Bu kriitk hamleye dair Devrim Muhafızları Ordusu "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise açıklamasında olayın soruşturulduğunu belirtti. Savaşın en kritik saatlerinde Tahran'ın "Hayalet" uçağı düşürmesi ABD'nin "yenilmezlik" görüntüsünü adeta yıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.
İran'ın hem İsrail'de Hayfa petrol rafinerisini hem de ABD'nin bu kritik uçağını düşürmesine ilişkin uzman isimler tarafından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınında görüntülerin teknik analizine giriş yapan Dr. Eray Güçlüer, "Radar dışındaki bir başka araç tarafından çekilmişse çekilmiştir. Ne olabilir bu? Uçak olabilir, İHA olabilir, SİHA olabilir. Çok düşük bir ihtimal helikopter olabilir. Muhtemelen bir İHA olduğu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı. Bu tespiti destekleyen bir diğer yorumcu ise "Sanki daha yüksek irtifada gibi hatta." sözleriyle uçağın konumu ve çekim açısının önemine vurgu yaptı.
KARE KARE ANALİZ: FÜZE EGZOZDAN VURDU
Görüntülerin laboratuvar ortamında ayrıştırıldığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "Görüntüyü kare kare ayrıştırdık, fotoğraflarına ayırdık. Füze geliyor, tam şu noktada uçağa temas ediyor. Büyük bir infilak var, patlama var. Ancak bu görüntünün son karesinde uçağın tek parça olduğu ama hasar aldığı görülüyor. Uçak parçalanmamış, hafif bir hasar var." değerlendirmesinde bulundu. Patlamanın gerçekleştiği noktaya dikkat çeken Güçlüer, "Çarptığı yer F-35'in motorunun çıkış yeri yani egzoz bölümü. Demek ki ısıya duyarlı bir füze bu. Radar güdümlü olsa gövdeye yönelirdi." şeklinde konuştu.
TERMAL FÜZE VE MESAFE SIRRI
Saldırıda kullanılan mühimmatın teknik özelliklerine değinen Dr. Eray Güçlüer, "Isıya güdümlü bir füze olduğunu anlıyoruz. Bu tür füzeler genellikle kısa menzillidir. Radarda böyle görünmez, ekran üzerinde beyaz bir nokta şeklinde görünür. Bu kadar net bir resim, uçağın yakından çekildiğini gösteriyor. Bu teknik olarak mümkün." sözleriyle olayın gerçekleşme biçimine dair ipuçları verdi.
F-35 VE RADAR BARİYERİ: İRAN NASIL GÖRDÜ?
Bir F-35'i düşürmenin teknik zorluklarına değinen Dr. Eray Güçlüer, "Gerçekten uçağı düşürebilmek için F-35'in manevra istikametine çoklu atışlar yapılması gerekir." dedi. İran'ın kapasitesini de analiz eden uzman, "Normal şartlarda İran hava savunma radar sistemleri F-35'i ancak 40 kilometrede görebiliyor. F-35 bu mesafeye inmez. Eğer bu görüntü gerçekse, İran'ın elindeki bir drone veya SİHA bu uçağa yaklaşmış ve termal görüntüsünü tespit etmiş demektir. Durum böyleyse o zaman vurabilir." ifadelerini kullanarak savunma stratejilerindeki yeni tehlikeye işaret etti.
İRAN BİR KEZ DAHA VURABİLİR
"Bunu gerçekten İran'ın inisiyatifiyle vurmuşlarsa bir daha vurabilecekleri anlamına gelir. Hangi yöntem bilemiyoruz." diyen Güçlüer sözlerini şöyle sürdürdü:
SAVAŞTA ÜSTÜNLÜK İRAN'DA
Yani yüksek irtifalı belki İHA yapmışlardır. Yani bu önler, caydırır ve savaşı... Hani İran'ın bakın en önemli özelliği ne? İran hala günde birkaç dalga füze atabilecek kapasitede. Bakın, o kadar vuruyorlar, ediyorlar filan. Sen de söyledin Banu Hanım, yani işte sığınak delici bombalar, GBU'lar da kullanıyorlar. Yani hani B-2'lerle filan ama İran müthiş bir şekilde füze atma kapasitesini de koruyor. Yani şu an savaşta taktik durum üstünlüğü İran'da. Bakın bunu size açık ve net söyleyeyim.
ABD'NİN "HAYALET"İ F-35'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
ABD üretimi F-35 Lightning II diğer adıyla "Hayalet" uçak düşük radar izine sahip olmasıyla öne çıkıyor. 5. nesil çok rollü bir savaş uçağı olan ABD F-35'i Mach 1.6 hıza çıkabilen, gelişmiş sensör füzyonu ile 360 derece görüş sunuyor.
9G manevra kabiliyeti, güçlü F135 motoru ve dahili silah bölmeleriyle hava-yer/hava-hava görevlerinde üstün istihbarat ve saldırı yeteneği sağlayan "Hayalet" veri toplama, veriyi analiz etme ve anında işlenmiş veriyi dost unsurlara aktarma yeteneğine sahip.