ABD İsrail'in İran saldırıları ile bölgede ipler iyice gerilmiş durumda. Peş peş saldırılar düzenleyen ABD-İsrail'e misilleme saldırıları düzenleyen İran kritik bir hamlede bulundu. ABD'nin "hayalet" olarak bilinen F-35 uçağını düşüren İran İsrail'de de Hayfa petrol rafinerisini vurdu. Tahra'ın bu hamleleri ise ABD'nin "yenilmezlik" algısını adeta yıkan cinsten. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ABD'nin F-35 uçağının nasıl düşürüldüğüne dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'da bitmek bilmeyen bir kaosa neden oldu. Bu saldırılara İran tarafından da misillemeler ile yanıtlar verilirken bu akşam Tahran'ın bir hamlesi ABD'yi adeta sarstı. ABD F-35'İ VURAN İRAN'IN BİLİNMEYEN BİR TEKNOLOJİSİ Mİ VAR? ABD'ye ait F-35 savaş uçağının, İran'ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve savaş uçağının ağır hasar aldı. Bu kriitk hamleye dair Devrim Muhafızları Ordusu "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" açıkladı. ABD'NİN F35'İ İRAN TARAFINDAN BÖYLE VURULDU! ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise açıklamasında olayın soruşturulduğunu belirtti. Savaşın en kritik saatlerinde Tahran'ın "Hayalet" uçağı düşürmesi ABD'nin "yenilmezlik" görüntüsünü adeta yıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

İran'ın hem İsrail'de Hayfa petrol rafinerisini hem de ABD'nin bu kritik uçağını düşürmesine ilişkin uzman isimler tarafından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınında görüntülerin teknik analizine giriş yapan Dr. Eray Güçlüer, "Radar dışındaki bir başka araç tarafından çekilmişse çekilmiştir. Ne olabilir bu? Uçak olabilir, İHA olabilir, SİHA olabilir. Çok düşük bir ihtimal helikopter olabilir. Muhtemelen bir İHA olduğu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı. Bu tespiti destekleyen bir diğer yorumcu ise "Sanki daha yüksek irtifada gibi hatta." sözleriyle uçağın konumu ve çekim açısının önemine vurgu yaptı.

KARE KARE ANALİZ: FÜZE EGZOZDAN VURDU

Görüntülerin laboratuvar ortamında ayrıştırıldığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "Görüntüyü kare kare ayrıştırdık, fotoğraflarına ayırdık. Füze geliyor, tam şu noktada uçağa temas ediyor. Büyük bir infilak var, patlama var. Ancak bu görüntünün son karesinde uçağın tek parça olduğu ama hasar aldığı görülüyor. Uçak parçalanmamış, hafif bir hasar var." değerlendirmesinde bulundu. Patlamanın gerçekleştiği noktaya dikkat çeken Güçlüer, "Çarptığı yer F-35'in motorunun çıkış yeri yani egzoz bölümü. Demek ki ısıya duyarlı bir füze bu. Radar güdümlü olsa gövdeye yönelirdi." şeklinde konuştu. TERMAL FÜZE VE MESAFE SIRRI

Saldırıda kullanılan mühimmatın teknik özelliklerine değinen Dr. Eray Güçlüer, "Isıya güdümlü bir füze olduğunu anlıyoruz. Bu tür füzeler genellikle kısa menzillidir. Radarda böyle görünmez, ekran üzerinde beyaz bir nokta şeklinde görünür. Bu kadar net bir resim, uçağın yakından çekildiğini gösteriyor. Bu teknik olarak mümkün." sözleriyle olayın gerçekleşme biçimine dair ipuçları verdi.