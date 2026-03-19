İran halkı A Haber'e konuştu: İsrail-ABD'ye yumruk vuracağız
ABD-İsrail-İran çatışmasında 20. gün geride kalırken, Tahran’da halk sokaklara döküldü. ABD ve İsrail füzelerinin hedefi haline gelen kentte gerilim yüksek. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sokaklarda yaşananlara ilişkin konuştu. Karabağ, tarafların art arda füze misillemeleri gerçekleştirdiğini ve Tahran halkının bu süreçte neler konuştuğunu canlı yayında izleyicilere aktardı.
ABD ve İsrail füzelerinin hedefi olan Tahran'da halk sokaklara döküldü. Tarafların art arda gerçekleştirdiği füze misillemeleri, Tahran'daki havayı A Haber'de aktaran Karabağ, İran halkına mikrofon uzattı. Tahranlıların mesajında ise, "ABD ve İsrail'i yenene kadar alanlardayız. Onlara yumruğumuzu vuracağız" yer aldı.
İRAN'DA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
ABD-İsrail-İran çatışmasının 20. gününde Tahran, tarihî bir atmosferi yaşadı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Sembolik bir karşılama töreni aslında burada an itibariyle başkent Tahran'ın Veli-yi Asr Meydanı'nda yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. Karabağ, kentte halkın sokaklara çıkarak ülkelerine sahip çıktığını, tarafların art arda füze misillemeleri gerçekleştirdiğini ve Tahran halkının gündelik yaşama dair tepkilerini izleyicilere aktardığını sözlerine ekledi.
İRAN KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI TÖRENLE KARŞILANDI
Karabağ, "İranlı kadın futbol milli takımı oyuncuları için çok karmaşık bir durum söz konusuymuş geçtiğimiz günlerde. Söz konusu bu kadın milli futbolcuların bir kısmı bazı sebeplerden dolayı, ülkeden aldıkları tehdit dolayısıyla sığınmada bulunmuşlardı. Ancak son anda bu kararlarından vazgeçtiler. İşte özellikle sahada verdikleri o milli selam ve ardından İran'a gelmeleri ile birlikte bu şekilde çok görkemli bir şekilde karşılanıyorlar" şeklinde gözlemlerini aktardı.
Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, oyuncular vatandaşlara çiçekler attı. Karabağ, "Avustralya'da bu savaştan önce bir gitmişlerdi, savaş başlamadan önce gitmişlerdi. Ancak özellikle ilk maçta yaptıkları çok büyük bir tartışma konusu olmuştu; milli marşı okumamışlardı ve bu da ülkede bazı tepkilere neden olmuştu" ifadelerini kullandı. İlk maçta eleştirilen milli takım oyuncularının, ikinci ve üçüncü maçlarda askeri selam vererek hem halkı hem de yetkilileri memnun ettiği gözlemlendi.
SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN BAKANLAR
Karabağ, Tahran'daki hükümet ve güvenlik gelişmelerini de aktardı:
"Bugün cenaze töreni yoktu esasında. Laricani'nin cenaze töreni dündü. Yarın da cuma namazı sonrası İran İstihbarat Bakanı Hatip için cenaze etkinliği yapılacak ve son yolculuğuna uğurlanacak. Hatip'in ölmesiyle birlikte hükümetin iki bakanı ölmüş oldu. İlk saldırıda Savunma Bakanı hayatını kaybetmişti, saldırıların ilk gününde. İşte dün de İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti. Böylelikle Mesud Pezeşkiyan hükümetinde iki bakan bu şekilde suikast sonucu görevi boş kaldı" sözleriyle durumu özetledi.
Laricani'nin yerine getirilecek isimle ilgili de Karabağ, "Konuyla ilgili bazı isimler basında zikredildi. Ancak daha sonra akşam saatlerinde bir açıklama geldi; bu isimlerin hiçbirinin doğru olmadığı ifade edildi ve insanlardan gelecek resmi açıklamanın yapılması istendi" ifadelerini kullandı.