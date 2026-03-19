ABD-İsrail-İran çatışmasının 20. gününde Tahran, tarihî bir atmosferi yaşadı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Sembolik bir karşılama töreni aslında burada an itibariyle başkent Tahran'ın Veli-yi Asr Meydanı'nda yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. Karabağ, kentte halkın sokaklara çıkarak ülkelerine sahip çıktığını, tarafların art arda füze misillemeleri gerçekleştirdiğini ve Tahran halkının gündelik yaşama dair tepkilerini izleyicilere aktardığını sözlerine ekledi.

ABD ve İsrail füzelerinin hedefi olan Tahran'da halk sokaklara döküldü. Tarafların art arda gerçekleştirdiği füze misillemeleri, Tahran'daki havayı A Haber'de aktaran Karabağ, İran halkına mikrofon uzattı. Tahranlıların mesajında ise, "ABD ve İsrail'i yenene kadar alanlardayız. Onlara yumruğumuzu vuracağız" yer aldı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İRAN KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI TÖRENLE KARŞILANDI

Karabağ, "İranlı kadın futbol milli takımı oyuncuları için çok karmaşık bir durum söz konusuymuş geçtiğimiz günlerde. Söz konusu bu kadın milli futbolcuların bir kısmı bazı sebeplerden dolayı, ülkeden aldıkları tehdit dolayısıyla sığınmada bulunmuşlardı. Ancak son anda bu kararlarından vazgeçtiler. İşte özellikle sahada verdikleri o milli selam ve ardından İran'a gelmeleri ile birlikte bu şekilde çok görkemli bir şekilde karşılanıyorlar" şeklinde gözlemlerini aktardı.

Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, oyuncular vatandaşlara çiçekler attı. Karabağ, "Avustralya'da bu savaştan önce bir gitmişlerdi, savaş başlamadan önce gitmişlerdi. Ancak özellikle ilk maçta yaptıkları çok büyük bir tartışma konusu olmuştu; milli marşı okumamışlardı ve bu da ülkede bazı tepkilere neden olmuştu" ifadelerini kullandı. İlk maçta eleştirilen milli takım oyuncularının, ikinci ve üçüncü maçlarda askeri selam vererek hem halkı hem de yetkilileri memnun ettiği gözlemlendi.