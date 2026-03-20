ABD-İsrail'in İran'da kanlı savaş oyunu: Lideri öldür halkı korkut ve ülkeyi teslim al

ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kanlı savaşın 21. gününde karşılıklı saldırılar ve olası kara harekatı durumu devam ederken, Tahran rejimini hedef alan ülkeyi ele geçirme operasyonu ise ortaya çıktı. ABD ve İsrail'in 7 adımdan oluşan savaş oyununun ayrıntıları A Haber'de Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programında deşifre edilirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi ise Orta Doğu'daki kirli savaş stratejisi ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Orta Doğu'ya yayılırken savaşın arka planındaki kanlı oyun gün yüzüne çıktı. Washington ve Tel Aviv'in Tahran rejimini yok etmeye yönelik 7 adımdan oluşan aşamalı planı günlerdir süren tehlikeyi ortaya çıkarırken, saldırıların ne kadar süre devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ABD-İsrail'in kanlı savaş oyunu masaya yatırılırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi bölgedeki sıcak gelişmeleri ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD İSRAİL'İN 7 ADIMDAN OLUŞAN SAVAŞ PLANI

MÜZAKERE MASASINDA HAİN SAVAŞ PLANI

Orta Doğu'da dökülen kanın arkasındaki diplomasi oyununa dikkat çeken Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "Savaş, müzakere devam ederken başlamıştı. O 12 günlük savaş da 13 Haziran'da müzakere edilirken, hatta beşinci turdayken patlak verdi. Bu durum dünya kamuoyunu ve diplomatları şaşkına çevirmişti; çünkü herkes diplomasiye bir alan tanınmasını bekliyordu" sözleriyle diplomasinin nasıl bir kılıf olarak kullanıldığını hatırlattı.

Amerikan literatüründeki "diplomasi karşıtlığı" ve kirli yöntemlere vurgu yapan Ekşi, "Amerikan dış politika uygulamalarına baktığımızda diplomasi, çoğunlukla ve sadece Amerikan çıkarlarını gerçekleştirmek üzere basit bir araç olarak kullanılmıştır. Biz bu kirli oyunu hem önceki savaşlarda hem Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta hem de şu anki İsrail-ABD ortaklığındaki savaşta net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEV İSTİHBARAT ZAFİYETİ: LİDERLERİ ÖLDÜREREK BİTİREMEZSİNİZ!

Saldırıların ardındaki asıl planı değerlendiren Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "Müzakere devam ederken saldırıya geçilmesinin sebebi istihbarat temelliydi. Savaşı aniden başlatıp liderleri ve üst düzey isimleri öldürerek karşı tarafı teslim almayı hedeflediler. Ancak bu strateji büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bugün ABD ve İsrail'in en büyük istihbarat zafiyeti, İran'ı tanımamaktan ve tıpkı Hizbullah ile Hamas'a yaptıkları gibi liderleri öldürünce her şeyin biteceği varsayımından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

"İRAN'DA SAVAŞI DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANLARI YÜRÜTÜYOR"

Süper güçlerin sahada körleştiğini ve İran'ın askeri kapasitesini ölçemediğini belirten Ekşi, "ABD ve İsrail için en büyük darbe, İran'ın füze stoğunun tam olarak bilinememesidir. Üst düzey komutanlar öldürülünce bir çöküş beklediler ama karşılarında Devrim Muhafızları'nın çok daha genç ve dinamik komutanlarını buldular. Şu an İran'ın hem savaşını hem de yönetimini büyük ölçüde bu yeni nesil Devrim Muhafızları komutanlarının yürüttüğünü çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

İRAN'DA EMİR-KOMUTA ZİNCİRİNDE KOPUKLUK

İran'daki askeri ve siyasi kanat arasındaki inanılmaz kopukluğa değinen Ekşi, "Dün Riyad'da bombalama yapıldığında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü. Fidan'ın 'Biz buradayken, toplantı yapılırken bari bombalamayın' demesi üzerine, İranlı siyasi liderlerin bu saldırıdan haberinin dahi olmadığı ortaya çıktı. Benzer bir durum Türkiye'ye atılan füzelerde de yaşandı; oradaki siyasi liderler de durumdan habersizdi. Bu da yönetimin tamamen Devrim Muhafızları'na geçtiğini gösteriyor" sözleriyle sahadaki emir-komuta zincirindeki çarpıcı gerçeği aktardı.

İRAN'DA MOZAİK SİSTEMİ İLE DİRENİŞ

İran'ın askeri hamlelerini "Mozaik Sistemi" olarak tanımlayan Ekşi, "ABD ve İsrail, 12 günlük savaştaki gibi ihtiyatlı ve saldırılara karşı misilleme yapan bir İran bekliyordu. O dönemde saldırılar daha kontrollüydü, hatta Katar'a atılan füze öncesinden haber verilerek atılmıştı. Fakat şimdi durum çok farklı. İran 'mozaik sistemine' geçerek üst düzey komutanlar öldürülse dahi alt kademelerden gelen yıkıcı bir saldırı gücü oluşturdu" ifadelerini kullandı.

SÜPER GÜÇLERİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ BÜYÜK ACZİYETİ

Deniz gücü üzerinden yürütülen "yenilmezlik" imajının fiyaskoyla sonuçlandığını savunan Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "ABD'yi süper güç yapan en önemli unsurlar deniz gücü, uçak gemileri ve hava kuvvetleridir. Ancak bu devasa güç, küçücük Hürmüz Boğazı'nda dahi kontrolü ele geçiremedi. İran'ın stratejik derinliği karşısında tam bir acziyet yaşayan ABD, şimdi Çin'den tutun da bütün NATO ülkelerine kadar herkesten yardım istemek zorunda kalıyor." dedi.

Ekşi ayrıca Washington'ın sahadaki en büyük korkusunun askeri kayıp olduğuna dikkat çekerek "Obama döneminden itibaren Amerikan müesses nizamında kara savaşına girmemek temel devlet politikasıdır. Onlar için asker kaybı, özellikle seçim sürecindeki Trump için telafisi olmayacak bir felakettir. Silah kaybını Kongre'den 200 milyar dolar alarak bir şekilde çözerler ama eve dönen tabutları halka açıklayamazlar. Bu yüzden Hürmüz'ü kontrol amaçlı sınırlı çıkarmalar bile ABD içinde çok ciddi tartışılıyor" şeklinde konuştu.

"İRAN VAROLUŞSAL SAVAŞA GİRMİŞ DURUMDA"

Son olarak İran'ın bu savaşı bir beka meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "İran şu an varoluşsal bir savaşa girmiş durumda. Daha önce 'Bana saldırırsanız Körfez ülkelerine saldırırım' demişlerdi, şimdi bunu bizzat uyguluyorlar. İran tarafı kara savaşına girilmesini adeta canı gönülden istiyor; çünkü İran coğrafyası çok ciddi bir stratejik derinliğe sahip ve bu alanda avantaj artık tamamen İran'ın eline geçmiş durumda" sözleriyle bölgedeki tarihi kırılmayı ve sıcak temas ihtimalini özetledi.

