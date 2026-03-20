ABD-İsrail'in İran'da kanlı savaş oyunu: Lideri öldür halkı korkut ve ülkeyi teslim al

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kanlı savaşın 21. gününde karşılıklı saldırılar ve olası kara harekatı durumu devam ederken, Tahran rejimini hedef alan ülkeyi ele geçirme operasyonu ise ortaya çıktı. ABD ve İsrail'in 7 adımdan oluşan savaş oyununun ayrıntıları A Haber'de Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programında deşifre edilirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi ise Orta Doğu'daki kirli savaş stratejisi ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Orta Doğu'ya yayılırken savaşın arka planındaki kanlı oyun gün yüzüne çıktı. Washington ve Tel Aviv'in Tahran rejimini yok etmeye yönelik 7 adımdan oluşan aşamalı planı günlerdir süren tehlikeyi ortaya çıkarırken, saldırıların ne kadar süre devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ABD-İsrail'in kanlı savaş oyunu masaya yatırılırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi bölgedeki sıcak gelişmeleri ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ABD İSRAİL'İN 7 ADIMDAN OLUŞAN SAVAŞ PLANI MÜZAKERE MASASINDA HAİN SAVAŞ PLANI Orta Doğu'da dökülen kanın arkasındaki diplomasi oyununa dikkat çeken Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "Savaş, müzakere devam ederken başlamıştı. O 12 günlük savaş da 13 Haziran'da müzakere edilirken, hatta beşinci turdayken patlak verdi. Bu durum dünya kamuoyunu ve diplomatları şaşkına çevirmişti; çünkü herkes diplomasiye bir alan tanınmasını bekliyordu" sözleriyle diplomasinin nasıl bir kılıf olarak kullanıldığını hatırlattı. Amerikan literatüründeki "diplomasi karşıtlığı" ve kirli yöntemlere vurgu yapan Ekşi, "Amerikan dış politika uygulamalarına baktığımızda diplomasi, çoğunlukla ve sadece Amerikan çıkarlarını gerçekleştirmek üzere basit bir araç olarak kullanılmıştır. Biz bu kirli oyunu hem önceki savaşlarda hem Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta hem de şu anki İsrail-ABD ortaklığındaki savaşta net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü DEV İSTİHBARAT ZAFİYETİ: LİDERLERİ ÖLDÜREREK BİTİREMEZSİNİZ! Saldırıların ardındaki asıl planı değerlendiren Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "Müzakere devam ederken saldırıya geçilmesinin sebebi istihbarat temelliydi. Savaşı aniden başlatıp liderleri ve üst düzey isimleri öldürerek karşı tarafı teslim almayı hedeflediler. Ancak bu strateji büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bugün ABD ve İsrail'in en büyük istihbarat zafiyeti, İran'ı tanımamaktan ve tıpkı Hizbullah ile Hamas'a yaptıkları gibi liderleri öldürünce her şeyin biteceği varsayımından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu. "İRAN'DA SAVAŞI DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANLARI YÜRÜTÜYOR" Süper güçlerin sahada körleştiğini ve İran'ın askeri kapasitesini ölçemediğini belirten Ekşi, "ABD ve İsrail için en büyük darbe, İran'ın füze stoğunun tam olarak bilinememesidir. Üst düzey komutanlar öldürülünce bir çöküş beklediler ama karşılarında Devrim Muhafızları'nın çok daha genç ve dinamik komutanlarını buldular. Şu an İran'ın hem savaşını hem de yönetimini büyük ölçüde bu yeni nesil Devrim Muhafızları komutanlarının yürüttüğünü çok rahat söyleyebiliriz" dedi.