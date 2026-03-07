Demir Kubbe’yi deldi geçti! İran’dan ABD ve İsrail’e hipersonik tokat

Orta Doğu’da savaşın seyri, İran’ın sahaya sürdüğü yeni nesil füze sistemiyle farklı bir boyuta taşındı. 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların üçüncü gününde Tahran yönetimi, ses hızının 15 katına ulaşabilen hipersonik Fettah-2 füzelerini ilk kez ABD üsleri ve İsrail’in stratejik noktalarına yönelik saldırılarda kullandı. A Haber, bölgedeki dengeleri sarsan bu yeni silah sistemini mercek altına aldı.

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim sıcak çatışma riskini de beraberinde getirdi. Karşılıklı saldırı ve misillemelerle büyüyen krizde İran'ın sahaya sürdüğü yeni nesil hipersonik Fettah-2 füzeleri dikkat çekti. A Haber, bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği belirtilen bu kritik silah sistemini ve savaşın seyrine etkilerini inceledi. FETTAH 2 FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SES HIZININ 15 KATI: DURDURULAMAZ GÜÇ! İran'ın ilk kez muharebe alanında kullandığı Fettah-2 füzeleri, teknik özellikleriyle savunma uzmanlarının uykularını kaçırdı. Askeri raporlarda yer alan bilgilere göre, "Fettah füzesinin menzilinin yaklaşık 1400 kilometre olduğu ve bölgesel ölçekte geniş bir hedef alanını vurduğu" belirtilirken; sistemin en sarsıcı yanının ses hızının 15 katına çıkabilmesi olduğu vurgulanıyor. Hipersonik füze sınıfındaki bu devasa gücün, uçuş sırasında yön değiştirebilmesi sayesinde radarlara yakalanmadığı ifade ediliyor.

DEMİR KUBBE'Yİ ÇARESİZ BIRAKAN MANEVRA KABİLİYETİ İsrail'in milyarlarca dolarlık savunma şemsiyesini delip geçen füzenin çalışma prensibi, hava savunma sistemlerinin neden yetersiz kaldığını da gözler önüne serdi. İranlı askeri yetkililer, "Fettah'ın atmosfer içinde ve dışında farklı manevralar yapabildiği, bu sayede klasik balistik füzelere kıyasla tespit edilmesinin imkansıza yakın olduğu" sözleriyle füzeye olan güvenlerini dile getirdi. İki aşamalı ve katı yakıtlı bir roket sistemine sahip olan Fettah-2'nin, savaş başlığındaki itki yönlendirme sistemi sayesinde savunma füzelerini havada "çalımlayabildiği" aktarıldı.

DÜNYA DEVLERİNİN "HİPERSONİK" YARIŞI İran'ın bu hamlesiyle birlikte dünyadaki hipersonik teknoloji yarışı yeni bir boyuta taşındı. Savunma sanayi kaynakları, "Dünyada bu teknolojiye şu an sadece Rusya, Çin ve ABD sahip; ancak İran'ın bu füzeleri sahada aktif olarak kullanması kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu. Her üç dev ülkenin de bu füzelerin kapasite ve hızını artırmak için yoğun bir rekabet içinde olduğu bilinirken, İran'ın Fettah-2 ile elde ettiği bu kritik avantajın Pentagon ve Tel Aviv'de alarm zillerinin çalmasına yol açtığı belirtiliyor.