Ortadoğu planı A Haber’de deşifre oldu: İran savaşı beş aşamalı küresel bir operasyon mu?

ABD'de bir toplantı sırasında "Biz neden İsrail için ölüyoruz?" diye bağıran eski bir asker güvenlik görevlileri tarafından sert şekilde salondan çıkarıldı. Protesto sırasında askerin kolunun kırıldığı anlar büyük yankı uyandırırken, olay ABD iç siyasetinde İsrail politikaları ve küresel güç mücadelesi tartışmasını yeniden alevlendirdi. A Haber'de konuşan uzman isimler ise yaşananları yalnızca bir protesto değil, dünya düzenini şekillendiren büyük güç rekabetinin yansıması olarak yorumladı.

ABD'DE DEHŞET ANLARI: SAVAŞA İTİRAZ EDEN ASKERİN KOLUNU KIRDILAR

ABD'de gerçekleşen bir toplantıda, Amerikan ordusunda yıllarca görev yapmış bir güvenlik görevlisinin feryadı ve sonrasında uğradığı şiddet dünya gündemine oturdu. İsrail için savaşmaya itiraz eden eylemci, "Neden? Bu yanlış! Durun! Ve kimse İsrail için savaşmak istemiyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Salondan çıkarılırken darp edilen ve kolu kırılan görevlinin "Biz neden İsrail için ölüyoruz?" sorusu, Amerikan iç kamuoyundaki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.