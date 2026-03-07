Ortadoğu planı A Haber’de deşifre oldu: İran savaşı beş aşamalı küresel bir operasyon mu?
Orta Doğu’da silahlar susmazken, ABD içinden yükselen itiraz sesleri kan donduran şiddet görüntüleriyle bastırılmaya çalışılıyor. Bir Amerikan güvenlik görevlisinin "Neden İsrail için ölüyoruz?" sorusuna kolu kırılarak yanıt verilirken, uzmanlar yaşanan krizin sadece bir inanç veya bölgesel gerilim olmadığını, asıl hedefin Çin’i çevrelemek olduğu devasa bir ticaret savaşı olduğunu vurguluyor. Trump yönetiminin "Önce İsrail" diyen şahin isimlerle kuşatıldığı bu süreçte, enerji koridorları ve deniz ticaret yolları üzerindeki hakimiyet kavgası dünyayı yeni bir yüzyılın eşiğine getiriyor.
ABD'de bir toplantı sırasında "Biz neden İsrail için ölüyoruz?" diye bağıran eski bir asker güvenlik görevlileri tarafından sert şekilde salondan çıkarıldı. Protesto sırasında askerin kolunun kırıldığı anlar büyük yankı uyandırırken, olay ABD iç siyasetinde İsrail politikaları ve küresel güç mücadelesi tartışmasını yeniden alevlendirdi. A Haber'de konuşan uzman isimler ise yaşananları yalnızca bir protesto değil, dünya düzenini şekillendiren büyük güç rekabetinin yansıması olarak yorumladı.
ABD'DE DEHŞET ANLARI: SAVAŞA İTİRAZ EDEN ASKERİN KOLUNU KIRDILAR
ABD'de gerçekleşen bir toplantıda, Amerikan ordusunda yıllarca görev yapmış bir güvenlik görevlisinin feryadı ve sonrasında uğradığı şiddet dünya gündemine oturdu. İsrail için savaşmaya itiraz eden eylemci, "Neden? Bu yanlış! Durun! Ve kimse İsrail için savaşmak istemiyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Salondan çıkarılırken darp edilen ve kolu kırılan görevlinin "Biz neden İsrail için ölüyoruz?" sorusu, Amerikan iç kamuoyundaki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.
"ÖNCE AMERİKA DEĞİL, ÖNCE İSRAİL" DİYEN ŞAHİNLER İŞ BAŞINDA
Trump yönetiminin etrafındaki kadrolaşmaya ve İsrail lobisinin etkisine dikkat çeken Akademisyen Yeliz Albayrak, "Biz zaten ABD'nin içerisinde Lindsey Graham gibi bu durumun destekçisi olan, aslında İsrail'in bütün bu bölgeyi işgal etmesini haklı bulan, oradaki herkesi öldürmesini haklı bulan, o 'vadedilmiş toprak' metnini zaten haklı bulan; 'Önce Amerika değil, önce İsrail' diyen bir sürü üst düzey yetkili tanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Albayrak, Trump'ın çevresindeki isimlerin "şahin" görüşlü olduğuna değinerek, "Hepsinin önce İsrail'e gittiğini, ağlama duvarlarında ağladıklarını, senatörlerinde de böyle baskın bir görüş olduğunu" sözleriyle aktardı.
BÜYÜK RESİMDE ASIL HEDEF ÇİN: TİCARET SAVAŞLARI KIZIŞIYOR
Meselenin sadece dini veya siyasi sembollerden ibaret olmadığını belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Bu bir ticaret savaşı. Bunun zaten geleceği biliniyordu. Bu savaşın patlayacağını Türkiye de biliyordu; Türkiye de en az 10 yıldır kendisini bu savaşa hazırlıyordu" dedi.
Dünyadaki güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını vurgulayan Şahin, "Amerika Birleşik Devletleri'nin esas kaygısı bugün dünyadaki küresel üretimin neredeyse %30'unu tek başına gerçekleştiren Çin'in nefes borularını kesmek. Venezuela'ya da bu yüzden gitti, İran'a da bu yüzden çökmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.
YÜZYILIN KAVGASI: ENERJİ, TİCARET VE SİYASET
Yaşanan krizin beş farklı boyutu olduğunu ifade eden Zafer Şahin, "Bu önümüzdeki yüzyılı kim planlayacak; enerjiye, ticarete, siyasete, dünyaya kim yön verecek kavgası ve savaşı. Bu İran savaşının aslında beş aşamalı bir boyutu var; bunun askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, yine savunma boyutu var ve bir de enerji boyutu var" ifadelerini kullandı.
Şahin, ABD devlet stratejisinin kim başkan olursa olsun değişmeyeceğini, "Muhtemeldir ki Kamala gelseydi, düşünülenin aksine Kamala'nın Amerikası da benzer bir şekilde hareket edecekti" sözleriyle dile getirdi.