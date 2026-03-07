Bakan Fidan A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in sorusunu yanıtladı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Fidan, İran'dan Türkiye'ye atılan füzeye ilişkin A Haber'in sorusunu yanıtladı. Fidan, "Bize atılan füze ile ilgili biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımıza 'Bu yolunu kaybetmiş bir füze ise başka bir konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim İran'da kimse böyle bir maceraya atılmasın" dedik." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

TDT ülkelerinin katılımıyla atılacak ilave adımların, bağlantısallığın bu denli önem kazandığı günümüz koşullarında çok daha büyük fayda getireceğine inanmaktayız. Bugünkü toplantımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın sahip olduğumuz en değerli ortak çatı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Önümüzdeki dönemde de yakın eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Düzenli olarak bir araya gelerek iş birliğimizi her alanda daha da geliştirecek ve derinleştireceğiz. Bu doğrultuda dayanışmamızı güçlendirerek bölgemizin ve tüm dünyanın barışına, refahına ve istikrarına katkı sunmaya hep beraber devam edeceğiz.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum

Bu füze hava sahamıza girerken vuruldu. Yaptığımız istişareler neticesinde Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, biz de kendilerine ifade ettik: Türkiye kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değildir. Kendi güvenliğimizi savunma konusunda çok şükür hiçbir sıkıntımız yoktur. Ancak bir provokasyona kapılıp bir savaşın içine çekilmenin ne anlama geldiğini de gayet iyi biliyoruz.

İranlı yetkililerle bu konuyu görüştük. Kendilerine, eğer bu yolunu kaybetmiş bir füze ise bunun ayrı bir mesele olduğunu söyledik. Ancak bunun devamı gelecekse bunun kabul edilemeyeceğini ifade ettik. Tavsiyemiz şudur: Böyle bir maceraya İran'da hiç kimse atılmamalıdır. Çünkü Türkiye bugüne kadar defalarca dostluğunu, ilkeli duruşunu ve barışa yaptığı katkıyı ortaya koymuştur.

İran yıllardır yaptırımlar altında olan ve birçok uygulamaya maruz kalan bir ülkedir. Ancak Türkiye, bölgede prensipleri ve ilkeleri doğrultusunda, şeffaf ve dengeli bir politika izleyen ender ülkelerden biri olmuştur.

"PEZEŞKİYAN'IN AÇIKLAMASININ ALTINI ÇİZİYORUZ"

"Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama