ABD’li yetkiliden çarpıcı okul saldırısı itirafı: İran'da 168 kız çocuğunu ABD öldürdü

ABD basınında (Wall Street Journal) yer alan haber, büyük bir skandalı ve çarpıcı bir itirafı gündeme taşıdı. İran'da bir okula düzenlenen ve 168 kız çocuğunun hayatını kaybettiği kanlı saldırıya ilişkin üst düzey bir ABD'li yetkili, ilk bulguların ABD güçlerini işaret ettiğini açıkladı.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal'da yer alan haberde, saldırının sorumluluğuna ilişkin yapılan bu açıklama uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yetkilinin sözleri, sivilleri hedef alan saldırıya dair "itiraf niteliğinde" değerlendirilirken, olayın detaylarına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

"NİHAİ BİR AYRINTIYA ULAŞAMADIM"

ABD yetkilisi, ABD'deki askeri müfettişlerin, İran'daki bir kız ilkokulunda yıllarca yayılan saldırıdan Amerikan güçlerinin sorumlu olabileceğini düşündüğünü belirtti. Yetkili, soruşturmanın henüz nihai bir ayrıntıya ulaşamadığını söyledi.

ABD'deki askeri müfettişler, soruşturmanın henüz nihai sonuçlara ulaşmadığını belirtirken, olası sorumluluğun detaylarının incelendiği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Minab kasabasında bulunan Şajarah Tayyebeh Kız Okulu, Cumartesi günü ABD-İsrail hava harekâtının ilk saldırısına hedef oldu. İran yetkilileri, saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Wall Street Journal'ın görüntü analizine göre, okul binası, İran ordusunun seçkin bir birimi olan İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) bağlı bir yerleşkenin kontrolündeydi. ABD yetkilisi, binanın daha önce ticari amaçlarla kullanıldığını belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin saldırıyı soruşturduğunu açıkladı; ancak yetkililer, incelemenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti. ABD Merkez Komutanlığı ise olaya dair yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, güçlerinin yerleşkeye saldırdığını kamuoyuna resmen açıklamadı. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, saldırıların İran'ın güney kıyısı boyunca deniz ve füze hedeflerini vurmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İran, saldırıdan hem ABD'yi hem de İsrail'i sorumlu tuttu. ABD ve İsrail, İran'daki operasyonlarını sürdürürken, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin ayrı bir birim tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bir İsrail askeri yetkilisi, ordunun okul olayını araştırdığını ancak bölgedeki saldırılara dair bilgileri olmadığını ifade etti.

ÜÇ TÜR HATA İNCELENECEK

Pentagon tarafından yayınlanan harita, ABD ve İsrail'in İran kıyıları boyunca, Minab'ın bulunduğu Hürmüz Boğazı yakınlarını da kapsayan ortak ağır hava saldırılarını planladığını gösteriyor. Ancak harita kesinlik taşımıyor ve hangi güçlerin hangi hedefleri vurduğu net olarak görünmüyor.

Eski ABD ve İsrail askeri yetkililerine göre, soruşturmacılar muhtemelen üç tür hatayı inceleyecek: istihbarat hatası, mühimmat hatası veya insan hatası.

Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve açık kaynak analizleri, saldırıya uğrayan okulun, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir yerleşimin yanında bulunduğunu ve muhtemelen bu yerleşimin parçası olduğunu ortaya koyuyor. Washington Enstitüsü'nden deneyimli araştırmacı Farzin Nadimi, yapıların boyutları, sayısı ve düzeni gibi görsel ipuçlarının sitenin bir üs olduğunu düşündürdüğünü, ancak buranın önemli bir askeri üs olduğuna dair çok az bilgi bulunduğunu belirtti.

Nadimi, Google Haritalar'da bir binanın İran Devrim Muhafızları'nın "kültürel kompleksi" olarak işaretlendiğini, burada genç üyelerin spor yaptığını ve eğitim aldığını aktardı. Yerleşkede ayrıca bir sağlık tesisi bulunuyor. Google Haritalar'daki bir fotoğrafta "İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Tıp Komutanlığı" yazan bir tabela da görülebiliyor.

ABD'DEN İDDİALARA RET

Nadimi ve bir başka uzmana göre, adı "Kutsal Ağaç" anlamına gelen okul, IRGC personelinin çocukları için kurulan bir okul ağının parçası.

İran, saldırının ABD'nin sivilleri hedef aldığını gösterdiğini iddia ederken, ABD bu iddiaları reddetti.

Bölgesel insan hakları grubu Belucistan İnsan Hakları Belgeleme Ağı, 50'si öğrenci ve 7'si öğretmen olmak üzere toplam 57 kurbanın isim ve yaşlarını doğruladığını açıkladı. Öğrencilerin yaşlarının 6 ile 12 arasında olduğu bildirildi.

Planet Labs tarafından saldırı öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntüleri, okulun yerleşkedeki birkaç yapıdan biri olduğunu ve bu yapıların saldırıda hedef alındığını gösteriyor. Görüntüler, okulun yanlışlıkla hedef alınıp alınmadığı veya kazara vurulup vurulmadığı sorularını gündeme getiriyor.

Washington Enstitüsü araştırmacısı Farzin Nadimi, "Bu, saldırının askeri açıdan önemli bir hedef olarak görülen bir yere karşı önceden planlanmış olabileceğini gösteriyor" dedi.

Güvenlik analistleri arasında sosyal medyada dolaşan bir teoriye göre, hedef listesi eski istihbarat bilgilerinden oluşturulmuş olabilir. Uydu görüntüleri, 2013–2016 yılları arasında okulun etrafına, yerleşkenin geri kalanından ayıran bir duvar inşa edildiğini gösteriyor; bazı analistler bunun, binanın eskiden üssün bir parçası olabileceğine işaret edebileceğini belirtiyor.

ABD Hava Kuvvetleri eski müsteşar yardımcısı ve muharebe planlayıcısı Ravi Chaudhary ise, planlamacıların hedefleri inceleme yönteminin titizliği göz önüne alındığında bu iddianın inandırıcı görünmediğini ifade etti.

"BU BİR PSİKOLOJİK SAVAŞ VE SİVİL KATLİAMIDIR"

A Haber Aklın Yolu programında ABD'nin tutumu sert bir dille eleştirildi. Gazeteci Zafer Şahin, "Saldırılarda çocuklar genellikle bir binaya yönlendiriliyor, ardından o bina hedef alınıyor; bu klasik Amerikan taktikleridir ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük sivil katliamlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Şahin, Amerikan kamuoyunda bu konunun tartışılıyor gibi gösterilmesine rağmen, "Onların kendilerinden başka hiçbir millet için vicdanlarının sızdığına inanmıyorum" diyerek Batı'nın iki yüzlü tavırlarına dikkat çekti.