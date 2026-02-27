İngiliz medya kuruluşu The Economist'in analizine göre, 2 milyarlık İslam aleminin en güvenilir lideri olarak gösterilen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada hakkın ve haklının yanında durma iradesini tüm dünyaya duyuruyor.

Gazze'den Suriye'ye, Arakan'dan Balkanlar'a kadar tüm kritik bölgelerde dik duruş sergileyen Erdoğan, adalet ve hakkın yanında Türkiye'nin tutumunu kararlılıkla ortaya koyuyor.

Filistin'deki insanlık krizine dair sergilediği tepki ve Gazze'ye olan desteği, bölgesel ve küresel dengelerde Türkiye'nin duruşunu ortaya koyuyor.

Erdoğan, Türkiye'nin komşuluk ve kardeşlik bağlarını her fırsatta vurgulayarak, başta Suriye olmak üzere bölgedeki tüm komşularla ilişkilerde barış ve dayanışma mesajı veriyor.

ARAKAN'DAN BALKANLAR'A GÖNÜL COĞRAFYASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyasında mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. Sadece Gazze ve Suriye ile sınırlı kalmayıp, Arakan'dan Balkanlar'a, Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a kadar tüm zor durumdaki topluluklara el uzatan Erdoğan, Türkiye'nin adalet ve hakkın yanında durma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.