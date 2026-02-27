CANLI YAYIN

Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Mazlumların gür sesi ve İslam aleminin birleştirici lideri

ahaber.com.tr - Özel Haber
Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Mazlumların gür sesi ve İslam aleminin birleştirici lideri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya üzerindeki mazlumların sesi olmaya devam ederken, İslam coğrafyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Gazze’den Suriye’ye, Arakan’dan Balkanlar’a kadar her noktada dik duruş sergileyen Erdoğan’ın liderliği, İngiliz medya kuruluşu The Economist’in analizine de konu oldu. 2 milyarlık İslam aleminin en güvenilir ismi olarak nitelendirilen Başkan Erdoğan, Türkiye’nin her daim hakkın ve haklının yanında eğilmeden duracağının mesajını tüm dünyaya ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyasında mazlumların sesi olmaya devam ediyor.

DÜNYA BAŞKAN ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

Gazze'den Suriye'ye, Arakan'dan Balkanlar'a kadar tüm kritik bölgelerde dik duruş sergileyen Erdoğan, adalet ve hakkın yanında Türkiye'nin tutumunu kararlılıkla ortaya koyuyor.

İngiliz medya kuruluşu The Economist'in analizine göre, 2 milyarlık İslam aleminin en güvenilir lideri olarak gösterilen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada hakkın ve haklının yanında durma iradesini tüm dünyaya duyuruyor.

MAZLUMLARA KALKAN, ZALİME DİK DURUŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası platformlarda mazlumların yanında durma kararlılığını sürdürürken, İslam dünyasında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

Filistin'deki insanlık krizine dair sergilediği tepki ve Gazze'ye olan desteği, bölgesel ve küresel dengelerde Türkiye'nin duruşunu ortaya koyuyor.

Erdoğan, Türkiye'nin komşuluk ve kardeşlik bağlarını her fırsatta vurgulayarak, başta Suriye olmak üzere bölgedeki tüm komşularla ilişkilerde barış ve dayanışma mesajı veriyor.

ARAKAN'DAN BALKANLAR'A GÖNÜL COĞRAFYASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyasında mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. Sadece Gazze ve Suriye ile sınırlı kalmayıp, Arakan'dan Balkanlar'a, Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a kadar tüm zor durumdaki topluluklara el uzatan Erdoğan, Türkiye'nin adalet ve hakkın yanında durma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

THE ECONOMIST'TEN DÜNYA ÇAPINDA ANALİZ: LİDER ERDOĞAN

İngiliz The Economist dergisi, Müslüman dünyasının temsiline dair yayımladığı analizde çarpıcı bir tespitte bulunarak Başkan Erdoğan'ın 2 milyarlık İslam dünyasında hayran kitlesi en geniş lider olduğunu vurguladı.

ÜMMETİN GÜVENİLİR SESİ VE KARDEŞLİK VURGUSU

The Economist'in "Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?" sorusuna yanıt olarak öne çıkardığı Başkan Erdoğan, Türkiye'nin duruşunu, "Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz." ifadeleriyle özetlemişti.

