Liderlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği!

Liderlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler."

