Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı!

(Fotoğraf: AA)

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."