Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı vefatının 15’inci yıl dönümünde rahmetle andı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında “Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî âleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."