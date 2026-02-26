Başkan Erdoğan'dan "tarihi dönüşüm" mesajı: Türkiye gıptayla takip ediliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, daima gençlerle yol yürüdüklerini söyleyerek, "Ramazan'ın zengin manevi atmosferiyle çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor." dedi. Erdoğan, Türkiye'de tarih bir dönüşüm yaşandığını belirterek "Ülkemiz gıptayla takip ediliyor" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programında bir araya geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: Ramazan'ın zengin atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bunlarda gençlerimiz de öncü rol uynuyor. "EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ GENÇLER" Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurduğumuzda, her zorlu mücadelemizde yanımızda her zaman gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte atlattık, nice hayali gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik. Bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm gençlere şükranlarımı sunuyorum.

FOTOĞRAF: AA "TÜRKİYE PEK ÇOK ÜLKENİN GIPTAYLA BAKTIĞI BİR ÜLKE" Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği birçok atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar, ekonomik olarak ilerlemesinde daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençler önemli bir yere sahip. Biz de enerji ve potansiyelimizi enerjinizi en üst seviyede kullanabilmeniz için en büyük destekçiniziz.

FOTOĞRAF: AA EĞİTİME VE SPORA DEV YATIRIM Yükseköğretimde toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık, 1 milyon yatak kapasitesine sahip modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Kapalı spor salonları, atletizm pistleri derken spor merkezlerini 1575'ten 4562'ye yükselttik.