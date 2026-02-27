CANLI YAYIN

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a sürpriz: İlle de sen

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı. Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.

AK GENÇLİK'TEN BAŞKAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!

AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı.

Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

Başkan Erdoğan, partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

