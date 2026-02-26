Nükleer müzakere masası dağılacak mı? ABD'den savaş taktiği: İsrail'i kullanacak
ABD ve İran arasında diplomasi trafiği dolaylı yollarla sürmesine rağmen sahada savaş gerilimi tırmanıyor. Cenevre'de düzenlenen 3. tur müzakerelerde ABD büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgularken İran tarafından ise ciddi bir görüşmenin gerçekleştiği vurgulandı. Washington'un Tahran'a sunduğu ağır şartlar "Masa dağılacak mı?" sorusuna neden olurken Ortadoğu'da yaşanan gerilim A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Uzman isimler ABD ve İran arasında savaş durumunun giderek arttığını vurgularken Gazeteci Bercan Tutar ise "ABD, İran'a yönelik ilk adımını İsrail'i kullanarak yapacak" dedi.
ABD ve İran arasında nükleer programa yönelik müzakere sürecinin 3. turu İsviçre'de tamamlandı. Gün içerisinde taraflar arasında görüşmelerin ara verilmesi ve ABD'nin "Görüşmeler hayal kırıklığıydı" açıklaması masanın dağılacağı yorumlarına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin müzakerelerde ciddi bir sürecin görüşüldüğü vurgulanırken ABD'li üst düzey bir yetkilinin Axios'a yaptığı değerlendirmede müzakerelerinin olumlu geçtiği sinyali verildi.
İsviçre'de gerçekleşen görüşmenin ardından 4. turun Viyana'da devam edeceği belirtilirken ABD donanmasının Ortadoğu'da hareketliliğini artırmasıyla gergin dolu bekleyiş sürüyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Bercan Tutar ve Gazeteci Abdulkadir Selvi uranyum zenginleştirme ve taraflar arasında yapılan görüşmeyi ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
ABD'NİN İRAN'A SUNDUĞU ŞARTLAR
- Fordo,Nnatanz ve isfahan'daki 3 nükleer tesisin tamamını imha edin
- Zenginleştirilmiş uranyumun tamamını ABD'ye teslim edin
- Geçerlilik süresi sınırlaması yok
- Sıfır zenginleştirme, ancak tahran reaktörünü koruyabilir
- Başlangıçta asgari düzeyde yaptırım hafifletmesi, İran uyumlu davranırsa daha fazla hafifletme sağlanabilir
MÜZAKERELERDE "SIFIR ZENGİNLEŞTİRME" DAYATMASI
Cenevre'deki müzakerelerde ABD'nin İran'dan nükleer programı tamamen durmaları yönündeki şartı ortaya koymasını değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "ABD İran'dan mevcut nükleer stoklarını kendilerine teslim etmesini ve 3 nükleer tesislerin imha edilmesini istediğini belirtiyor. ABD yani sıfır uranyum zenginleştirme diyor, İran ise yedi yıllığına yüzde üç oranında zenginleştirmeyi düşürmeyi kabul ediyor ancak mevcut stokların teslimini reddediyor" dedi. Güçlüer ABD'nin isteklerinin makul bir anlaşma olmadığını vurgulayarak İran'a yaptığı dayatmanın müzakereleri çıkmaza sürüklemek için yapılan bir strateji olabileceğine değindi.