Nükleer müzakere masası dağılacak mı? ABD'den savaş taktiği: İsrail'i kullanacak

ABD ve İran arasında nükleer programa yönelik müzakere sürecinin 3. turu İsviçre'de tamamlandı. Gün içerisinde taraflar arasında görüşmelerin ara verilmesi ve ABD'nin "Görüşmeler hayal kırıklığıydı" açıklaması masanın dağılacağı yorumlarına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin müzakerelerde ciddi bir sürecin görüşüldüğü vurgulanırken ABD'li üst düzey bir yetkilinin Axios'a yaptığı değerlendirmede müzakerelerinin olumlu geçtiği sinyali verildi.

İsviçre'de gerçekleşen görüşmenin ardından 4. turun Viyana'da devam edeceği belirtilirken ABD donanmasının Ortadoğu'da hareketliliğini artırmasıyla gergin dolu bekleyiş sürüyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Bercan Tutar ve Gazeteci Abdulkadir Selvi uranyum zenginleştirme ve taraflar arasında yapılan görüşmeyi ele alarak değerlendirmelerde bulundu.