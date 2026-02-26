CANLI | Cenevre’de nükleer kriz masası! ABD-İran görüşmesinde son durum ne?
ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslar aylardır yoğun bir şekilde sürerken bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor. Taraflar, İran’ın nükleer programına dair yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turunu gerçekleştirmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İşte görüşmelerde ele alınan konular...
İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
CANLI ANLATIM
İRAN: GÖRÜŞMELERDE NÜKLEER VE YAPTIRIMLARA ODAKLANILACAK
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Bekayi, İran ile ABD heyetlerinin Cenevre’de sürdürdüğü üçüncü tur müzakere görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Bekayi, ülkesinin görüş ve değerlendirmelerini görüşmelerde arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’ye ayrıntılı şekilde ilettiğini belirterek, görüşmelerin yalnızca nükleer konulara ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını kaydetti.
İran müzakere heyetinin görüşmelere tam hazırlık ve ciddiyetle katıldığını vurgulayan Bekayi, çelişkili açıklamaların diplomasinin ilerlemesine fayda sağlamayacağını vurgulayarak, ABD’li yetkililerin açıklamalarını medyaya değil müzakere masasında yapmaları gerektiğini söyledi.
Bekayi ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin tıpkı ikinci tur görüşmelerde olduğu gibi üçüncü tur müzakere görüşmelerine de katılacağını hatırlattı.
İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ
İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.
ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.
İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.
Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.
ABD İRAN GÖRÜŞMESİNDE MASADAKİ KONULAR NELER?
DÜNYANIN GÖZÜ CENEVRE'DE! GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin üçüncü turunun başladığını bildirdi.
Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncü tur müzakere için bir araya geldiği belirtildi. ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alıyor. İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.